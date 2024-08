IRREVERENTE

Les platico:

El Palacio de Westminster es sede en Londres, de la Cámara de los Comunes -representantes del pueblo- y la Alta, de los Lores.

Me queda una última alusión al Reino Unido, pero me la reservaré para el final, cuando me refiera a lo que ocurre en Nuevo León. Como decía mi abuela la alcaldesa: “¡Atentos y despiertos!”

Esquiroles verdes y rojos

Gracias al voto comprado por Morena al PVEM y al PT, ambas cámaras legislativas de México están listas para darle en la madre a la Constitución con las reformas que pretende heredarle López Obrador a su pupila, Claudia Sheinbaum.

Se confirmó esto el pasado domingo con la “histórica” sesión de la Cámara de Diputados -convertida en Fosa de los Comunes, arengados por un lacayo del morenato llamado Uuc-kib Espadas, quien dijo desde la tribuna:

“Si el resultado de esta decisión lleva a la demolición del INE, beberé la cicuta”.

Sus correligionarios aplaudieron efusivamente, siendo que muchos de ellos, llevados por su republicana y supina ignorancia, no sabían qué es la cicuta aludida por el sabiondo legislador plurinominal yucateco.

Habrá que ir preparándole a este consejero del INE, un tecito del veneno más famoso de la historia -que mató a Sócrates en el año 339 A.C.- porque el INE entregó su cuerpecito a los designios de Morena, desde que Guadaluppe Taddei tomó sus riendas.

Recuerden, Taddei y su familia son de los contratistas y empleados más prolijos -en ganancias- del régimen actual.

Desaparece así la autonomía de un organismo creado el 11 de octubre de 1990 para que no se volviera a caer el sistema, que en 1988 le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, “gracias” al bajón de switch que le dio Manuel Bartlett. al proceso electoral.

La puntilla a la Constitución actual se la dió un día después la Cámara de los Loros, investidos de senadores afines al obradorato: los morenos, los rojos y los verdes.

Así, todo quedó listo para que la doctora tome las riendas de un país en apagón económico y también literalmente hablando, cortesía de Bartlett, quien sigue agonizando políticamente al frente de la también agonizante CFE.

Se irá con AMLO al rancho de éste, con la satisfacción del deber cumplido.

Para darle en la madre a la CFE lo puso ahí Andrés Manuel y cumplió su misión cabalmente.

El apagón económico al que me refiero es la fuga de capitales que suma ya 42,402 millones de dólares, de enero a junio 2024.

Este dato lo obtuve del Grupo Base, muy certero en la información que maneja para sus inversionistas y analistas financieros.

Los burgos podridos

Así se les llama todavía a los distritos ingleses que sobrevivieron a la Edad Media.

Su equivalente en México está en Nuevo León, donde Samuel García se aferra con todo a un poder que se le escapa de las manos, producto de la desgracia en que tiene sumido al Estado y a sus corruptelas.

Sigue el mismo “ejemplo” de López Obrador: compra a la oposición y a los órganos electorales.

En el Congreso local vuelan los millones de pesos del bolsillo de Samuel y del erario, por encima de las cabezas locas de los legisladores del PRI y el PAN a quienes el gobernador quiere en su bando de las naranjas podridas.

También compra a funcionarios del Trife, organismo que ayer le regaló dos curules, con lo cual el MC tendría mayoría en el Congreso.

Esas dos diputaciones ganadas en las urnas por la oposición local, se las está entregando el magistrado del Trife, Ernesto Camacho, a candidatos que perdieron el pasado 2 de junio:el ex priyista y hoy naranja, Daniel Torres Cantú y el emecista y escudero de Samuel, Glen Villarreal.

Claro, todavía falta la última instancia: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Colosio le hace un favor a su compadre Samuel

Dos senadores electos del PVEM se acercaron hace unos días a Samuel para proponerle una alianza.

Esto fue durante una comida en el mismito Palacio de Gobierno, para evitar las miradas indiscretas que pululan en El Mirador.

Lo que ahí se pactó quedó sellado con un “favor” que El Güero le pidió a su compadre, antes de que este cargue con sus tiliches rumbo a la senaduría:

De un departamento muy menor del Palacio de Cristal, del que solo se enteró el jefe de esa área, salió un cheque a favor de las “causas humanitarias” que ambos senadores electos realizan en favor del pueblo de Nuevo León.

Como diría mi abuela la alcaldesa: “¿Quieren más o les guiso un huevo?”

A eso se dedica Samuel, a buscar por todos los medios de salvar sus pellejos.

Bueno, también se dedica a cortar listones de obras hechas al troche moche y a pelear por la alcaldía -perdida- de su consorte.

Y mientras tanto Nuevo León: Inseguridad, falta de agua, deudas hasta la madre y un gabinete estatal Montessori plagado de oportunistas, improvisados y cartuchos quemados, que perdieron elecciones el 2 de junio y fueron premiados por su lealtad -léase, entreguismo- con nuevos puestos o conservar a duras penas los que ya tenían.

