La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , anunció que el país recibirá inversiones por al menos 20 mil millones de dólares el próximo año, esto tras celebrarse la cumbre con CEO’s de Estados Unidos en Palacio Nacional.

Los inversionistas estadounidenses y mexicanos saben que no están compitiendo entre ellos, que más bien se están complementando y que América del Norte es una sola región, y que el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación está dando certidumbre jurídica a las empresas que invierten en la nación azteca, sin que esto signifique que se pierda soberanía.

La mandataria mexicana se reunió este martes 15 de octubre con 240 directores ejecutivos de compañías de México y Estados Unidos a quienes garantizó que las iniciativas impulsadas por su gobierno, como la reforma al poder judicial o la energética, no serán obstáculos para la inversión privada, además agrego que el tema de la seguridad no fue tema en la reunión con los inversionistas, por lo que descartaba que ese factor fuera un elemento para que los corporativos no arriesgaran sus capitales en el territorio nacional.

Los principales artífices para que se diera el dialogo de alto nivel de los sectores privados y públicos de México y los Estados Unidos en Palacio Nacional fueron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que es presidida por Francisco Cervantes Diaz y la U.S. Chamber of Commerce.

En la rueda de prensa que se dio después de la reunión con los empresarios destacó el mensaje de la presidenta Sheinbaum, que comentó que el dialogo con los inversionistas fue muy productivo y el principal mensaje es “certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región que es el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo siga creciendo”.

El segundo piso de la Cuarta Transformación ofreció a los inversionistas una ventanilla única que haga que los tramites sean expeditos y apoyados con la digitalización para que los recursos para proyectos lleguen más rápido y se aprovechen mejor.

El secretario de economía de la actual administración federal Marcelo Ebrard, dijo que las inversiones confirmadas por inversionistas estadounidenses engloban cuatro empresas, el primero a cargo de México Pacific que tiene proyecto en el norte del país para desarrollar una planta de gas natural por alrededor de 15 mil millones de dólares.

El segundo es Royal Caribbean por cerca de 1,500 millones de dólares para un polo de desarrollo turístico en Mahahual, Quintana Roo, con alto compromiso con el medio ambiente y con la comunidad de esa zona del país.

“La inversión de la naviera Royal Caribbean en el sur de Quintana Roo, que es una zona que requiere desarrollo, es una inversión turística que va a estar vinculada con el Tren Maya”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La empresa naviera, tiene como objetivo convertir en un destino en sí al puerto de Mahahual, en donde construirá un parque acuático, piscinas, restaurantes, bares y sitios de esparcimiento.

El tercer proyecto que ya está anunciado se trata de Amazon, para fortalecer su red en México y también su capacidad digital, se trata de 6 mil millones de dólares que se ejercerán entre 2025 y 2026.

La inversión de 6 mil millones de dólares anunciada en Palacio Nacional se suma a la de 5 mil millones de dólares que Amazon reveló en febrero de 2023 para la construcción de su región de centros de datos en Querétaro.

El cuarto proyecto tiene que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex) que es el desarrollo de un depósito importante de combustible o de recursos fósiles en asociación con la empresa estadounidense Woodside Energy con una inversión de alrededor de 10 mil 400 millones de dólares.