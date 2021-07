Melinda French Gates y su “despertar político”… En México llegó la hora de las mujeres

Es católica, pero Melinda cree en el divorcio . Si no fuera partidaria de la caducidad del matrimonio, no se estaría separando de un tipo de inmenso poder como Bill Gates , quien debe ser duro y hasta temible.

He leído que Melinda va a misa cinco veces a la semana , pero contra la opinión del papado ella es partidaria de los anticonceptivos.

Ojalá su ejemplo motive a más católicas. Supongo que sí, ya que Melinda French Gates es una de las mujeres más conocidas e influyentes del mundo.

Este fin de semana el Financial Times le ha dedicado un extenso artículo: “El despertar político de Melinda French Gates” .

Una de las razones que la han llevado a divorciarse de Bill Gates —así leo el escrito del FT— es que ella se cansó de pedirle a Bill “más igualdad” en el matrimonio … ni más ni menos que la “historia de millones de mujeres”.

Han dicho ella y él que seguirán trabajando juntos en la fundación multimillonaria que encabezan , esto es, que así ocurrirá a pesar del divorcio, pero…

La verdad de las cosas es que una separación que involucra riqueza excesiva podría no ser tan tranquila; por consecuencia, en la Fundación Bill y Melinda Gates “ahora hay murmullos de discordia y dudas sobre si la organización puede mantenerse unida tal como está constituida actualmente”.

Un tema que podría comprometer el prestigio de la fundación es el empoderamiento de género .

Alimenta ese temor el aviso reciente de que si él o ella “deciden después de dos años que ya no pueden trabajar juntos”, entonces Melinda renunciará y Bill le proporcionará recursos personales para que la señora se dedique a su propia filantropía .

Si algo así ocurriera, ¿a qué se dedicaría Melinda? Una pista podría encontrarse en lo que declaró a la revista Time en 2019: “Quiero ver más mujeres en la posición de tomar decisiones , controlar recursos y dar forma a políticas y perspectivas”.

No solo fue un dicho de Melinda, sino que se comprometió a invertir mil millones de dólares “en apoyar la igualdad de género ”.

Sin duda, “Melinda se está preparando para el despegue” , tal como interpretan en el Financial Times lo que ha dicho un exasesor de la pareja.

¿Se atreverá Melinda French Gates a buscar la presidencia de Estados Unidos? Sería una excelente candidata y gobernante, pero si no está en su interés, ojalá apoye a la actual vicepresidenta, Kamala Harris .

En México también ha llegado la hora de las mujeres en lo más alto de la política.

La oposición tiene como aspirante muy fuerte a Margarita Zavala , pero podría surgir alguna otra para competirle.

Margarita mejoraría su prestigio si se divorciara de su principal pasivo, Felipe Calderón . No les conozco, así que no me consta que el de ella y él sea un matrimonio con tantos problemas como para plantear la separación. Pero no me sorprendería que el divorcio no se lo planteen por lealtad a la iglesia católica. Grave error para ella.

En la 4T la aspirante más fuerte —hay otras, desde luego—, Claudia Shainbaum , mujer atea, conoció a AMLO cuando su exesposo llevó al tabasqueño a la casa en la que ella vivía.

Natalie Kitroeff contó la historia el 5 de septiembre de 2020 en el New York Times: Andrés Manuel visitó la casa de la pareja para reunirse con el marido de Claudia: “Yo preparé el café y las galletas” , dijo la jefa de gobierno a la reportera.

Seguramente no se divorció por rechazo a la costumbre de que hasta las mujeres de ciencia, como ella, sean las obligadas a servir el cafecito en las juntas importantes de los maridos.

Pero el hecho es que en algún momento, sola, Claudia despegó políticamente y sin duda buscará ser presidenta en 2024.

Sería no solo interesante, sino histórica una elección presidencial de solo dos candidatas, la de derecha (Zavala) y la de izquierda (Sheinbaum) .