Lo único feo, feísimo, de que AMLO pronostique la quiebra de El Universal y Reforma

Bancarrotas

Como pronóstico es aceptable, aunque no sea lo deseable, lo expresado ayer por el presidente López Obrador en su mañanera: Los diarios Reforma y El Universal van a quebrar .

Hay otros datos

El pronóstico de AMLO de la quiebra de los dos mencionados periódicos podría no cumplirse por una razón que el presidente conoce mejor que nadie: Sobran hombres y mujeres de negocios con enorme poder económico inconformes con la 4T y, por lo tanto, capaces de financiar e inclusive de adquirir a Reforma y El Universal , desde luego para reforzar sus líneas editoriales antilopezobradoristas.

Lo feo del pronóstico de AMLO

Como no es un diario realizado con calidad, la quiebra de El Universal no importaría demasiado. Es lo que pienso, no necesariamente lo que piensa Andrés Manuel.

El caso de Reforma es distinto: Si dejara de editarse México se quedaría sin uno de los mejores periódicos de su historia. Estoy convencido de ello, y quizá, en el fondo de su corazón, Andrés Manuel también admite la trascendencia del periodismo del diario de Alejandro Junco.

En fin, eso opino yo, pero podría estar equivocado, es decir, podría no ser relevante que tanto El Universal como Reforma desaparecieran. Yo no lo sé.

Sea lo que fuere, hay que buscar en otro lado lo más lamentable de que AMLO haya pronosticado las posibles quiebras de tales empresas periodísticas .

Lo mucho muy feo del asunto radica en el hecho de que Andrés Manuel haya anunciado las bancarrotas de dos periódicos mexicanos después de una pregunta de alguien que no es reportero, sino un payaso, Lord Molécula , quien con su sola presencia le quita seriedad a las históricas conferencias de prensa del presidente de México.