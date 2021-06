Federico Arreola Encuestas Nuevo León: ¿Le atinará El Norte, Reforma/Loret, El Heraldo o El Financiero?

1º Con 37% de las preferencias, Samuel García , de Movimiento Ciudadano

2º Con 29% de las preferencias, Adrián de la Garza , de PRI-PRD

3º Con 17% de las preferencias, Clara Luz Flores , de Morena-PT-Verde-NA

4º Con 16% de las preferencias, Fernando Larrazabal , de PAN

(Voto efectivo sin 10% de indecisos. 1200 casos en vivienda entre el 23 y el 31 de mayo. Error de +/- 2.8%)

1º Con 33% de las preferencias, Adrián de la Garza, de PRI-PRD

2º Con 31% de las preferencias, Samuel García, de Movimiento Ciudadano

3º Con 18% de las preferencias, Clara Luz Flores, de Morena-PT-Verde-NA

4º Con 15% de las preferencias, Fernando Larrazabal, de PAN

(Voto efectivo sin 24% de indefinidos. 1000 casos, 600 en vivienda entre el 27 y el 28 de mayo, y 400 teléfonicos el 22 de mayo. Error de +/- 3.1%)

1º Con 37% de las preferencias, Samuel García, de Movimiento Ciudadano

2º Con 30% de las preferencias, Adrián de la Garza, de PRI-PRD

3º Con 15% de las preferencias, Clara Luz Flores, de Morena-PT-Verde-NA

4º Con 14% de las preferencias, Fernando Larrazabal, de PAN

(Voto efectivo sin reportar indecisos. 1000 casos en vivienda entre el 19 y el 24 de mayo. Error de +/- 4.6%)

1º Con 31% de las preferencias, Adrián de la Garza , de PRI-PRD

2º Con 30% de las preferencias, Samuel García , de Movimiento Ciudadano

3º Con 19% de las preferencias, Fernando Larrazabal , de PAN

3º Con 17% de las preferencias, Clara Luz Flores , de Morena-PT-Verde-NA

(Voto efectivo sin 7% de indecisos. 1200 casos telefónicos entre el 22 y el 24 de mayo. Error de +/- 3.1%)

