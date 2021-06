Encuesta presidencial 2024: Quiénes están dentro (y quiénes fuera) de la cancha

Las reglas

En los sitios de internet de la FIFA y de la Federación Mexicana de Futbol pueden consultarse los detalles de las 17 reglas del juego :

1º La cancha.

2º El balón.

3º El número de jugadores.

4º El equipamiento de los jugadores.

5º El árbitro.

6º Los árbitros asistentes.

7º La duración del partido.

8º El inicio y la reanudación del juego.

9º El balón en juego o fuera de juego.

10º El gol marcado.

11º El fuera de lugar.

12º Las faltas y la conducta incorrecta.

13º Los tiros libres.

14º El penalti.

15º El saque de banda.

16º El saque de meta.

17º El saque de esquina.

El jugador que arroyó a la periodista

Ayer en un partido de la Eurocopa 2021 , después de marcar un gol, el futbolista Fiola celebró como acostumbran hacerlo prácticamente todos los que tienen la suerte de anotar un tanto: corrió, gritó, extendió los brazos...

Pero se le atravesó, dentro de la cancha , una cinta —de plástico, me parece— que protegía la mesa de una periodista. El exaltado deportista, para no dañarse, brincó el obstáculo y llegó a donde estaba la comentarista de alguna estación de TV; casi la arrolla. Ella en principio se asustó, pero después festejó también.

En algunos espacios periodísticos se ha cuestionado al futbolista por el “júbilo absurdo” que exhibió y que puso en riesgo a una periodista. ¿Violó el jugador Fiola las reglas del futbol? No lo creo.

He analizado la regla número 12 —”las faltas y la conducta incorrecta”—, específicamente lo relacionado con lo sancionable que puede tener la celebración de un gol , y me parece que el futbolista no hizo nada indebido: no bailó ridículamente como hacen algunos, no provocó pérdida de tiempo, no gesticuló en forma provocadora, no se acercó peligrosamente a los espectadores, no trepó a las vallas perimetrales, no se cubrió el rostro con una máscara, no se quitó la camiseta y no se extralimitó porque de ninguna manera traspasó los límites del terreno de juego ampliado, por así decirlo, esto es, la cancha propiamente dicha y la superficie que hay antes de llegar al público.

La que estaba en auténtico fuera de lugar era la periodista, que invadía la cancha. Los organizadores pudieron haberla ubicado, a ella y a sus colegas, en el graderío.

Entiendo que en muchos deportes se permite a la prensa estar al lado de la cancha; entonces los y las periodistas deben comprometerse a no dejar de prestar atención para evitar que un deportista encarrerado les atropelle. La reportera mencionada ni siquiera vio venir al anotador del tanto.

Sucesión 2024, ¿quién están dentro y quiénes están fuera de la cancha?

Es muy difícil saber quiénes sí y quiénes no están ya en la cancha de las elecciones presidenciales de 2024.

En Morena hay un favorito y una favorita.

hay un favorito y una favorita. En el PAN ya se mueven algunas de sus figuras.

ya se mueven algunas de sus figuras. Movimiento Ciudadano amplió su baraja después del proceso electoral 2021.

amplió su baraja después del proceso electoral 2021. En el partido en el poder, el presidente AMLO incluyó a varias personas más, para blindar a quienes tanto suenan.

incluyó a varias personas más, para blindar a quienes tanto suenan. Existe un árbitro con ganas de ponerse a jugar, por más que lo niegue.

por más que lo niegue. Hay inclusive gente de los medios —tanto empresarios como periodistas e intelectuales— que podrían buscar la presidencia de México.

Para tener una idea inicial acerca de cómo están las cosas, SDPNoticias publicará la tarde/noche de este domingo una encuesta de SRS y MetricsMX.com en la que se han evaluado las posibilidades de las siguientes figuras públicas , entre las que hay de todo, como debe ser en la botica de la política cuando empieza el jaleo por la sucesión presidencial: