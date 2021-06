En 10 puntos: que ahí viene el chingadazo por la Línea 12

Vale la pena comentar el artículo de Salvador García Soto publicado en Periódico Correo, Zócalo y en algunos otros diarios de México, entre estos el de Juan Francisco Ealy Ortiz .

Aclaración : no he podido leer al citado columnista en El Universal porque su propietario, el licenciado Ealy, exige suscripción de paga, y no están los tiempos como para andar utilizando el escaso dinero en comprar lo que se puede conseguir gratuitamente.

Ni hablar, lo primero que aprendemos los aspiracionistas ingenuos cuando empezamos a soñar es que lo bueno, si se consigue gratis, es doblemente bueno. Y lo malo, si es de paga, resulta doblemente malo.

Así las cosas, sintetizo lo que leí en la web sin entregar ni un solo peso a nadie, excepto a mi proveedor de servicios de internet , que he contratado por muchas razones, no solo para consultar las siempre bien informadas columnas del señor García Soto :