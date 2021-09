El miserable Maduro enamorado de Calderón. A Ebrard el tiro le salió por la culata

¿Es misoginia llamar a alguien hijo de puta ? Según Marta Flich , no. Al menos es lo que ella pensaba en 2018.

Confío en la autoridad de la mencionada mujer, licenciada en economía con maestría en comercio internacional, especialista en finanzas, además de pianista y cantante… y actriz, experta en pedagogía e instructora en temas de liderazgo y gestión de emociones en grupos empresariales.

En 2018 escribió en el Huffpost:

“Si llamas a un machista redomado ‘hijo de puta’ no te sientas mal por su madre ni por un momento. No estás insultando a nadie: los hijos de puta, no tienen madre”.

Marta Flich,