Europa tira la toalla ante el coronavirus

El “ideal” cultural de mucho acomplejado mexicano ha fracasado rotundamente ante la pandemia.

El título de la nota de AP, es contundente: “Europa considera una nueva estrategia ante el Covid-19: aceptar el virus”.

El texto es sumamente interesante y describe el fracaso rotundo de países como Portugal, Reino Unido y España (este último, un país cuyos medios corporativos duraron más de un año fustigando a México por la pandemia, ahora ellos están al borde del colapso) para controlar la pandemia dentro del esquema capitalista y de “democracia” liberal, que pone por encima el bienestar del “mercado” (whatever that means) por encima de la vida humana.

Sin embargo, la primicia es incorrecta: tirar la toalla e intentar “vivir con el virus”, no es una estrategia. Al contrario, es falta de una estrategia coherente.

Los países perdedores en la lucha contra el virus, principalmente Estados Unidos, principal foco de infección de la pandemia y país con el mayor número de muertos, cerca de un millón, han “criticado” a la República Popular de China por su política denominada “Cero Covid”.

Orientalistas y racistas no pueden procesar que una cultura y un sistema de gobierno que consideran “inferior” a su pseudodemocracia liberal lleve dos años controlando el virus (el año pasado, apenas registraron ¡dos muertos! por el virus) y con una economía que creció más del 8 por ciento en 2021. Su incapacidad solo se equipara a su falta de propuestas para volver no digamos al mundo de finales del 2019, sino a una “nueva normalidad” medianamente segura y tolerable para las personas que no somos oligarcas o multimillonarios. Han fracasado en absolutamente todo. Deberían retirarse por vergüenza, pero está comprobado que no la tienen.