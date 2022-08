IRREVERENTE

Les platico: A mí, las casas de APUESTAS -perdón, de ENCUESTAS- me causan urticaria después de que dos santones -uno de la política y otro de la IP- me mostraron la crudeza mercantilista que hay detrás de muchísimas de las consultas electorales para medirle el agua a los tubérculos.

Los resultados de las encuestas contratadas para saber a qué candidato político se le invierte, se ofrecen al tamaño del postor.

El político que me dijo eso emuló la respuesta que me dio sobre la misma pregunta el empresario:

“Se salvan muy, muy, pero muy poquitas, pero en general se venden al mejor postor”, fue el clamor.

Esto ocurre más en México que en otros países más jóvenes pero de más añeja democracia, como Estados Unidos.

Bueno, pues de México les voy a platicar el primero de los estupores a que se refiere el título de esta columna. ¡Arre!

El “Oscar del MKT electoral”

Se hacen llamar “Reed Latino Awards” y se entregan en Panamá.

La ceremonia de este año será en noviembre y hay una APOSTADORA -perdón otra vez, ENCUESTADORA- que difunde en estos momentos por todos lados, que están nominados en 12 categorías de ese canalero -por lo del Canal de Panamá- premio.

(Imitando la voz engolada de los anunciadores de los premios…)

¡Y en la categoría de consultor RELEVACIÓN gubernamental: Patricio Morelos!

No sé si el error que se esconde detrás de esta REVELACIÓN sea del “Reed Latino Awards” o de la casa de APUESTAS -perdón de nuevo, de ENCUESTAS- Poligrama.

Deja tú que lo escriban con errores; el problema es que lo pregonen como candidatos a ganar el mentado premio en esa categoría.

Con que se equivoquen en las letras y no el los número que venden con sus APUESTAS -sorry again, ENCUESTAS- todo está bien.

Me imagino a don Morelos vestido de frac en el calorón de la mortalmente húmeda Panamá City de noviembre, dando su mensaje al recibir el galardón otorgado a la RELEVACIÓN gubernamental.

RELEVADOS sean todos de sus puestos los pésimos gobernantes y sus nombres REVELADOS urbi et orbi. ¡Carpe Diem!

Reed Latino Awards

Otros estupores: Pemex

Un agrónomo de nombre Octavio Romero Oropeza como director de Pemex.

Con razón uno de los consejeros privados de esa empresa me dijo el pasado domingo que acaban de proponer llevar a pérdida contable los resultados del ejercicio fiscal 2022.

¿Cómo es eso? ¿Pues no andan diciendo por todos lados que Pemex lleva dos trimestres consecutivos con un beneficio neto de 253,872 millones de pesos?

¿Llevar a pérdida datos de una ganancia neta? ¿En qué escuela aprendió finanzas el señor agrónomo?, porque a mí en 4º de primaria me enseñó la profesora Dolores que cuando uno dice que gana, esos números no pueden ir en la columna de pérdidas.

Como si en México no hubiera excelsos especialistas en materia de hidrocarburos y energías limpias, para evitar que haber sido Oficial Mayor del Distrito Federal teniendo como jefe a López Obrador, sea el único mérito de Romero Oropeza para ser director de Pemex.

Economía

Una licenciada en letras inglesas de nombre Tatiana Clouthier como secretaria de Economía.

Con razón respondió que era tema político el reclamo reiterado de los socios estadounidenses y canadienses, acerca del incumplimiento de México en materia de cadenas de suministro dentro del marco del TLCAN.

Como si en México no hubiera excelsos especialistas en comercio y economía internacional, para evitar que haber sido la jefa de campaña de López Obrador, sea el único mérito de Tatiana para ser secretaria de Economía.

Hay más estupores, pero por lo pronto, dejemos la cosa hasta aquí, no vaya a ser que les estropee el resto de la semana.

De todos modos, les voy a estropear la próxima, porque en cartera tengo a los estupores que ocupan la CFE, Relaciones Exteriores, la SEP, Energía, Salud, Gobernación y otras carteras del gobierno de la 4T y de ciertos Estados y municipios. Ya los verán.... Por lo pronto, cambio y fuera.