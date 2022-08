IRREVERENTE

Les platico: Uno por imberbe y la otra por sentirse mamá del primero, y en esta aterradora pareja, salen bailados los proveedores que creyeron se habían acabado las malas prácticas del gobierno anterior, con la llegada del nuevo.

Me refiero al ayuntamiento de Monterrey, que comanda en sus ratos libres Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sucediera a Adrián de la Garza y de cuyas mañas nos seguimos enterando un día sí y otro también. ¡Arre!

Me encantaría decir que se ha notado el cambio en la administración, pero me temo que no es así.

En mis crónicas no dejé de señalar que si como alcalde no era capaz de sincronizar unos semáforos, cómo iba a querer Adrián ser gobernador de Nuevo León.

Luis Donaldo ganó como producto de la misma oleada que llevó al poder a Andrés Manuel, a Miguel Treviño, a Samuel García y a Jaime Rodríguez.

Esto, en el caso de Nuevo León, porque en el resto del País sucedió lo mismo, pero de ese tema me ocuparé en otra columna.

La “moda” de los votantes es elegir a candidatos de partidos distintos a los que detentaban el poder en los años 2015 (El Bronco), 2018 (AMLO y Miguel Treviño), y 2021 (Samuel y Luis Donaldo).

Así, el PRI cedió el poder a un candidato independiente (2015, gubernatura de NL, Rodrigo Medina al Bronco); el mismo PRI a Morena (2018, presidencia de México, Peña Nieto a López Obrador); el PAN a otro independiente (alcaldía de SPGG, Mauricio Fernández a Miguel Treviño); el independiente al MC (gubernatura de NL, 2021, Jaime Rodríguez a Samuel García) y el PRI al MC (alcaldía de Monterrey, 2021, Adrián de la Garza a Luis Donaldo).

Un vistazo a Monterrey

Zuly Janeth Cerecero Medina es directora administrativa de servicios públicos, adscrita a la Dirección de adquisiciones y servicios generales.

Ya estaba en esa área en el gobierno municipal de Adrián de la Garza y su nuevo jefe directo es Eduardo Hernández González, puesto ahí por instrucciones directas del alcalde Colosio Riojas.

La edad de Zuly Janeth no es reportada oficialmente, pero la de su jefe Eduardo sí: tiene apenas 24 años.

Zuly Janeth entró al municipio de Monterrey como directora administrativa el 1 de noviembre del 2015, con un sueldo de $60,000, según datos obtenidos por mi BigData a solicitud expresa en el portal de Transparencia.

Fue bajada un nivel en el gobierno de Luis Donaldo, pero conservó la chamba.

Debido a la inexperta edad de Eduardo, éste la considera casi como su mamá -laboralmente hablando- a juzgar por el desempeño que ambos muestran públicamente.

Los dos puestos están dentro de la estructura organizacional de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, a cargo de Rafael Serna Sánchez, quien entró al gobierno municipal con Luis Donaldo y que ha desempeñado ese mismo puesto en las administraciones de Mauricio Fernández en San Pedro Garza García y en la de Margarita Arellanes, en el mismo ayuntamiento de Monterrey, donde por cierto, renunció el 19 de agosto de 2014, después de un año 8 meses de ocupar ese cargo.

La renuncia de Rafael fue sorpresiva y en los corrillos financieros sigue firme la versión de que lo hizo porque no se prestó a malos manejos que le fueron impuestos en su secretaría, por instrucciones directas de la alcaldesa Arellanes.

Chicote de los proveedores

Proveedores de servicios y productos del actual gobierno de Monterrey me dijeron -con la condición del anonimato- que Zuly Janeth cobraba de moche el 10% del monto de las compras, durante el gobierno de Adrián de la Garza.

Apenas inició la nueva administración, elevó la cuota a más del doble.

Botón de muestra es este dato: Una bolsa de basura que hasta el último día de la administración priyista se compraba en $32, a partir del primer día del gobierno emecista se adquiere en $69.80 y no es por los aumentos generalizados de precios que registra la economía mexicana.

Para amolarla de acabar, estas compras del citado producto y de otros, se realizan sin licitación alguna.

Zuly Janeth es señalada por las mismas fuentes como encargada de recolectar los moches en todas las compras que se realizan en Monterrey.

De “chicotera” no la bajan y consecuentemente, tal denuncia -que está en proceso de ser formalizada por los afectados ante las instancias correspondientes- viene a ensombrecer a la administración de Luis Donaldo.

¡Exclusiva!

La exclusiva que incluyo en esta irreverente columna es que ahí viene una denuncia formal respecto a lo que los afectados consideran compras amañadas en la actual administración municipal.

Existen datos que apuntan hacia contrataciones similares de otros servicios considerados más estratégicos que las bolsas de basura.

El C4 está dentro de las áreas señaladas, donde por instrucciones que estamos averiguando de donde provienen, el director de ese centro está dejando fuera de la competencia a proveedores ranqueados de primer mundo, para favorecer a otros que le vendían a la administración de Adrián de la Garza, productos “marca patito” y que quieren seguir haciéndolo en el periodo actual.

Por órdenes del director del C4, Alexis Rodríguez Rodríguez, están vetados proveedores de clase mundial y se favorece a otros localitos, que muy poco podrán hacer para remediar el desmadre que Adrián de la Garza les dejó en materia de vigilancia urbana a través de las cámaras y otros dispositivos colocados por toda la ciudad y que a través de un reporte al que mi BigData tuvo acceso, están en desuso casi en un 80%.