Por: El Pordiosero

Ante lo que era inminente: una humillante derrota frente a Hugo Alfredo Alonso Ortiz, Julio Miranda Valeriano, que pretendía ser candidato de la planilla naranja a la secretaría general de la sección 1 “Limpia y transportes” del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), decidió, de última hora, no registrarse, con el pretexto que le robaron los formatos para la recopilación de firmas de apoyo.

De esa manera, Alonso Ortiz, postulado por la planilla azul, al ser candidato único al liderazgo de 14 mil 500 trabajadores en las elecciones programadas para este viernes 28 de octubre, tiene garantizado el triunfo.

El párrafo segundo de la base VI de la convocatoria al proceso electoral, establece: “en caso de que únicamente registre una planilla, la elección se efectuará en asamblea extraordinaria y en votación económica en el local, fecha y horario que para el efecto se señale”.

El registro de las candidaturas se realizó este lunes 17. Entre los requisitos que debían cumplir quienes pretendieran participar en las elecciones, era presentar firmas de apoyo equivalentes al 20 por ciento de los afiliados a la seccional -esto es casi 2 mil 800-.

Trabajadores de las 16 alcaldías SUTGCDMX sobre la calle Antonio Caso (Especial)

Miranda Valeriano comunicó a la Secretaría de Procesos Electorales del SUTGCDMX -cuyo titular es Miguel Ángel Estrada Manzo-, que no registraría su candidatura, debido a que le fueron robados los formatos para la recopilación de firmas de apoyo. No presentó ninguna.

La debilidad del argumento del ex precandidato, sonó a pretexto: afuera, un masivo contingente de trabajadores de las áreas de limpia de las 16 alcaldías de la Ciudad de México -dos cuadras de la calle de Antonio Caso donde se realizaba el registro de los candidatos lucieron totalmente llenas, desde Avenida Insurgentes hasta Vallarta-, enfundados en playeras azules con el lema “Hoy con Hugovoy”, presagiaba que Alonso Ortiz ganaría de manera apabullante. En todas las ocasiones que el ex precandidato de la planilla naranja se ha enfrentado en las urnas a Alonso Ortiz, ha sido derrotado. Es un perdedor natural. Está convertido en el contendiente favorito del color azul.

Hasta hace unos meses, Miranda Valeriano formaba parte de una mal llamada Coalición Democrática de Trabajadores de la Ciudad de México y Alcaldías, de la que junto con otros de sus aliados -Alejandro Mayén, candidato perdedor en la sección 12 “Servicios médicos” y Laura López, aspirante en la 15 “Oficinas superiores e intendencia”-, se retiraron luego que el dirigente moral se autoinvitó a una reunión encabezada por Alonso Ortiz. La publicación de una fotografía detonó la crisis.

En el medio de comunicación del ex dirigente moral de esa coalición, se proyectó que Miranda Valeriano sería derrotado de manera contundente en las urnas, de por lo menos 20 votos por sólo 1, de acuerdo con un muestreo que habría realizado entre trabajadores.

Después que se retiró de las instalaciones sindicales, el ex precandidato de la planilla naranja esgrimió un nuevo argumento para no registrar su candidatura al liderazgo sindical: inequidad en el proceso electoral, aun cuando no especificó las razones, y anunció que bloquearía Paseo de la Reforma en protesta, lo que no hizo por la falta de apoyo.

Al no registrarse Miranda Valeriano, el grupo que formalmente encabeza César Piña Rodríguez -el dirigente real es Juan Ayala Rivero, ex presidente del SUTGCDMX y su asesor principal el director general de desarrollo de personal de la Secretaría de Finanzas del GCDMX, Sergio Antonio López Montecino-, se quedó sin candidato para disputar el liderazgo de esa seccional.

Al interior del SUTGCDMX existen dos grupos que aglutinan a la mayoría de secretarios generales seccionales: el que encabeza Alonso Ortiz que supera en número de trabajadores representados, al de Piña Rodríguez.

Ese grupo de secretarios generales del SUTGCDMX -en el que se encuentran tres de las cuatro secciones más numerosas, como son la 1 “Limpia y transportes”, la 6 “Bosques y jardines” y la 12 “Servicios médicos”- se han pronunciado porque la jefa de gobierno de la CDMX, la doctora Claudia Sheinbaum, sea la candidata a la Presidencia de la República por Morena.

La capacidad de movilización del secretario general de la sección más numerosa del más importante sindicato de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, fue ratificada en el registro de su candidatura. Al ser aspirante único, ratificó el liderazgo para los próximos cuatro años.

Debido a que la convocatoria a elecciones contempla que al registrarse sólo un candidato, será en una asamblea donde tomará protesta para la nueva gestión. Sólo falta por definir la fecha y el lugar.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales

