IRREVERENTE

Les platico:

Para nada resulta local, pues es sede de empresas de rango global, como Alfa, Cemex, Femsa, Ternium, Vivaro/Marcatel, Katcon y muchas otras con capitales de origen regio que operan en los cinco continentes.

En el 2018 registraba un ingreso per cápita de 60,000 dólares anuales -según la calificadora Fitch Ratings- frente a los 9,673 dólares de México, de acuerdo con el Banco Mundial y el FMI, Fondo Monetario Internacional.

Si al PIB per cápita le adherimos el poder adquisitivo de sus 126,000 habitantes -que multiplica x 1.6 el de EU- arroja 96,800 dólares, que es el PIB PPA de dicho municipio, para ser el número 1 en el ranking de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) y el 3º en per cápita de México.

Entonces, SPGG es por mucho el municipio más acaudalado de todo el País.

“No es sólo el municipio más rico de Latinoamérica, sino también el más educado. Aquí en San Pedro Garza García viven cientos de egresados de maestrías de todo el mundo. Tiene grandes corporativos y los niveles sociales más altos”, declaró en 2012 el ex alcalde de la ciudad, Mauricio Fernández Garza.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL- este municipio cuenta con el menor número de personas en pobreza.

En el 2020 reportó poco más de 6,000 en dicha situación, que equivale al 5.5% de su población, el menor porcentaje en todo México, que registra un promedio nacional del 44% y que durante los primeros 4 años del mandato de López Obrador ha aumentado al 49%, según proyecciones de la misma fuente.

Por todo esto, lo que ocurre en SPGG le concierne a todo el País y es tema mundial. Ahora sí, vámonos por partes, como decía el célebre cirujano irlandés Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Dublín. ¡Arre!

LOS ESQUELETOS DE MIGUEL TREVIÑO DE HOYOS.

Cuando le llamó para reclamarle a un acreditado y reconocido analista político su twitt en contra de él, Miguel adujo que las encuestas ponen muy arriba a su gestión como alcalde.

El analista le respondió que SPGG se gobierna solo y que incluso su labor le estorba, debido al sinfín de barbaridades que el hijo del panista Humberto Treviño Landois comete todos los días contra el bienestar de los sampetrinos.

Miguel tiene su clóset lleno de esqueletos y a diario mete más:

Los lambiscones y focas aplaudidoras.

Sus constructores favoritos.

El pago de favores a quienes financiaron su 2ª campaña como alcalde, lo que valió ser reelecto.

La brutal persecución contra quienes se le oponen, que lo ha llevado a dejar en la calle a más de 50 familias, cuyas propiedades en la avenida Vasconcelos están siendo compradas a precios irrisorios por amigos del alcalde y el ilegal embargo y clausura de un salón de eventos filantrópicos que el empresario Gustavo M. de la Garza Ortega (VIVARO/MARCATEL) construyó en su propia casa sin fines de lucro.

La opacidad, tras haberse despachado en su primer año de gobierno los más de $1,000 millones de pesos que le dejó en tesorería su predecesor Mauricio Fernández Garza.

La gran similitud de su estilo con el de López Obrador, al rodearse de colaboradores incondicionales, leales y fieles, sacrificando la capacidad.

Miguel Treviño por Garabato para Plácido Garza

LE CHOCA QUE LO COMPAREN CON AMLO, PERO…

Cada día se parece más al presidente.

Así como Andrés Manuel busca dividir al PRI y al PAN con prebendas -léase, embajadas y consulados- Miguel intenta dividir a sus opositores del Centrito de la Del Valle, propagandeándose a costa de uno que otro de los más de 200 comerciantes que están a punto de bajar la cortina, debido a las obras municipales mal planeadas y peor ejecutadas en ese lugar.

El más reciente caso se dio cuando los propagandistas de Miguel subieron un video abrazándose con el dueño de un local del Centrito, que días antes se había pronunciado contra la lentitud, mala planeación y peor ejecución de las obras en ese lugar, que lo tienen convertido en zona de guerra.

Los argumentos del alcalde de que dichas obras le darán plusvalía al Centrito, fueron hechas suyas por el comerciante que muy sonriente se prestó a que se hicieran propaganda a costillas de su negocio de hamburguesas.

Esto provocó la reacción de Pedro Luis Martín Bringas, socio de Soriana y aguerrido activista, quien le llamó al citado comerciante para reclamarle el bandazo que dio respecto al comportamiento de Miguel.

Es de paja o más bien, vil mentira, lo que Miguel argumenta sobre la plusvalía que ganarán los más de 200 comerciantes que hoy son afectados y lo serán -si bien les va- hasta finales del año, cuando terminen las obras en el Centrito.

El 95% de los locatarios de ese emblemático polo comercial de SPGG pagan renta, por lo cual, los beneficiados serán los dueños.

Además, cuando la plusvalía se dé, seguramente las rentas serán aumentadas y a ver quienes son los “guapos” que podrán pagarlas.

Estos negocios se recuperaban apenas de la pandemia, donde hubo muchos negocios que cerraron por la falta de ventas.

Ahora, enfrentan otra pandemia, la del alcalde Miguel Treviño.

Al enterarse de este bandazo del citado comerciante y otros a los que Miguel les ha llegado… GUSTAVO M. DE LA GARZA ORTEGA…

… El empresario a quien le clausuraron y embargaron su salón, me dijo en entrevista desde el hospital de Houston donde está internado, que él, después de ganar el juicio que litiga en los tribunales contra las ilegalidades de Miguel y sus colaboradores, seguirá en la lucha por una sencilla razón: PRINCIPIOS.

“Y claro que le voy a ganar, en primera, porque es ilegal lo que ha hecho contra mi propiedad desde hace más de año y medio, y en segunda: si le gané siete juicios a Carlos Slim, ¿cómo no le voy a ganar a éste enfermo mental al que le dimos el poder y lo está usando equivocadamente. Yo voté por él y como miles, me arrepiento ahora de haberlo hecho”, me dijo.

El comerciante del Centrito al recibir a Miguel Ángel Treviño