En estas semanas de transición, y de todo tipo de opiniones en los medios, sería muy útil, para algunos, un curso intensivo de pensamiento crítico. Siempre he sido enemigo de las teorías de la conspiracion. Lo que ellas reflejan es una incapacidad para distinguir hechos de falsedades. Vivimos hoy una especie de confusión generalizada sobre a quién y qué creer.

Cuando no sabemos juzgar si la información que recibimos es confiable, corremos el riesgo de seguir consejos erróneos. La polarización que vivimos es resultado de nuestra inhabilidad de pensar críticamente sobre los retos que enfrentamos. Y si no nos ponemos de acuerdo para identificar los desafíos, mucho menos podremos ponernos de acuerdo para encararlos.

Hace diez años leí el libro de Warren Berger, “A more beautiful question: The power of inquiry to spark breakthrough ideas” (Una pregunta más bella: el poder de las preguntas para generar ideas innovadoras). Ahí aprendí que en momentos como los que vivimos en México hoy:

No se trata sólo de ser escéptico. Cuando pensamos críticamente, razonamos, evaluamos y tomamos decisiones cuidadosamente basadas en evidencia y lógica. Nos esforzamos por tener una mentalidad abierta y justa; cuestionar constantemente suposiciones y prejuicios; permanecer siempre abierto a considerar puntos de vista opuestos. Muchas personas se consideran pensadores críticos simplemente porque hacen preguntas escépticas, dirigidas a ciertas políticas gubernamentales o ideas propugnadas por quienes están “al otro lado” de la división política. En realidad no hacen preguntas con una mente abierta o con la voluntad de considerar de manera justa puntos de vista opuestos.

Warren Berger nos invita a responder siempre primero las siguientes preguntas:

¿Por qué creo lo que creo? ¿Mis opiniones están basadas en evidencia? ¿He considerado de manera justa y reflexiva diferentes puntos de vista? ¿Estoy realmente abierto a cambiar de opinión?

A lo largo de mi carrera profesional he confirmado que hacer buenas preguntas es crucial. En esencia, las buenas preguntas actúan como catalizadores del pensamiento crítico y la planificación estratégica. Nos empujan a ver más allá de lo inmediato.

¿Qué hay en una buena pregunta?

Descubre problemas subyacentes: las respuestas simples a menudo enmascaran problemas complejos. Las buenas preguntas son más profundas, lo que impulsa el análisis de las causas fundamentales y los posibles obstáculos al progreso. Esto permite soluciones que abordan los problemas centrales, no sólo los síntomas superficiales. Desafía supuestos: a menudo operamos con sesgos inconscientes. Las preguntas bien elaboradas cuestionan esos supuestos, obligándonos a considerar perspectivas alternativas y posibles consecuencias no deseadas de las soluciones propuestas. Esto conduce a planes más completos. Genera creatividad e innovación: las buenas preguntas abren posibilidades. Pueden generar debates sobre enfoques y soluciones completamente nuevos que de otro modo no se habrían considerado. Esto fomenta la innovación y ayuda a la nación a adaptarse a circunstancias cambiantes. Promueve la inclusión: las preguntas efectivas fomentan la participación desde diversos puntos de vista. Esto garantiza que los planes consideren las necesidades de todos los ciudadanos, no sólo de unos pocos elegidos en el proceso. Esto conduce a soluciones más justas y sostenibles. Proporciona dirección y enfoque: hacer buenas preguntas aclara los objetivos y ayuda a priorizar las acciones. Permite la asignación de recursos y esfuerzos hacia las áreas de mayor impacto, creando una hoja de ruta para construir un futuro mejor.

Cuando leemos lo que dicen los políticos y los comentócratas, no cabe duda de que estamos viviendo en México “tiempos de respuestas” que no pueden cuestionarse. Sería mejor, tal vez, que viviéramos “tiempos de preguntas”, aunque no pudieran responderse cabalmente.

Ahora bien, para crear un futuro brillante y próspero para nuestra nación, tenemos que hacernos preguntas difíciles hoy, sin dejarnos secuestrar por el cortísimo plazo. Aquí un primer esbozo de algunas de las preguntas que podríamos hacernos:

Gobernanza y liderazgo:

1. ¿Cómo podemos fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el Estado de derecho?

2. ¿Cómo podemos garantizar una gobernanza transparente, responsable y eficaz?

3. ¿Qué medidas podemos tomar para eliminar la corrupción en todos los niveles de gobierno?

4. ¿Cómo podemos fomentar un liderazgo fuerte, visionario y ético?

Desarrollo económico:

5. ¿Qué políticas económicas promoverán un crecimiento sostenible e inclusivo?

6. ¿Cómo podemos diversificar nuestra economía para reducir la dependencia de una sola industria o de un número reducido de sectores?

7. ¿Qué estrategias podemos implementar para fomentar el emprendimiento y la innovación?

8. ¿Cómo podemos garantizar una distribución justa de la riqueza y reducir la desigualdad de ingresos?

Educación y habilidades:

9. ¿Qué reformas se necesitan para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles?

10. ¿Cómo podemos alinear los programas educativos con las necesidades del futuro mercado laboral?

11. ¿Qué medidas podemos tomar para promover el aprendizaje permanente y el desarrollo de habilidades?

Cuidado de la salud:

12. ¿Cómo podemos proporcionar atención de servicios de salud accesibles y de alta calidad a todos los ciudadanos?

13. ¿Qué políticas son necesarias para prevenir enfermedades y mejorar la salud pública?

14. ¿Cómo podemos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud?

Infraestructura y tecnología:

15. ¿Qué inversiones se necesitan en infraestructura para apoyar el crecimiento económico y la competencia?

16. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para mejorar los servicios y la eficiencia del gobierno?

17. ¿Qué medidas podemos tomar para garantizar un acceso generalizado a la tecnología digital y a Internet?

Medio ambiente y sostenibilidad:

18. ¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental?

19. ¿Qué políticas son necesarias para combatir el cambio climático y proteger los recursos naturales?

20. ¿Cómo podemos promover la energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles?

Cohesión social y equidad:

21. ¿Qué medidas podemos implementar para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos?

22. ¿Cómo podemos promover la diversidad cultural y la integración social?

23. ¿Qué políticas ayudarán a proteger los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos?

Seguridad y estabilidad:

24. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad y al mismo tiempo proteger las libertades individuales?

25. ¿Qué estrategias podemos emplear para prevenir y mitigar los conflictos internos y externos?

26. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras relaciones con otras naciones para promover la paz y la cooperación en materia de seguridad?

Innovación y preparación para el futuro:

27. ¿Qué políticas podemos implementar para fomentar la investigación y el desarrollo?

28. ¿Cómo podemos alentar la innovación y el espíritu empresarial?

29. ¿Cómo podemos prepararnos para el impacto futuro de la inteligencia artificial y la automatización?

30. ¿Qué pasos podemos tomar para fomentar una cultura de innovación y adaptabilidad?

Participación ciudadana:

31. ¿Cómo podemos aumentar la participación ciudadana en el proceso político?

32. ¿Qué métodos podemos utilizar para garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones?

Posicionamiento global:

33. ¿Cómo podemos cooperar con otras naciones para abordar los desafíos globales?

34. ¿Cómo podemos promover la paz y la seguridad en todo el mundo?

35. ¿Cómo podemos participar en la economía global, mejorar la competitividad y asegurar beneficios concretos para nuestra nación?

36. ¿Qué medidas podemos tomar para atraer inversión extranjera y al mismo tiempo proteger los intereses nacionales

37. ¿Cómo podemos promover la cultura y los valores de nuestra nación en el escenario mundial?

Visión y planificación a largo plazo:

38. ¿Cuál es nuestra visión para la nación en los próximos 10, 20 ó 50 años?

39. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras políticas y planes se adapten rápidamente a las circunstancias cambiantes?

40. ¿Qué mecanismos podemos implementar para revisar y actualizar periódicamente nuestras estrategias nacionales

Pensar estas preguntas podría ayudar a encaminar a nuestra nación hacia un futuro próspero y sostenible. Usted puede agregar más interrogantes a esta lista inicial.

Termino con cuatro citas para seguir con esta reflexión:

Albert Einstein: “Si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, usaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta adecuada a formular. Una vez que sepa la pregunta adecuada, podría resolver el problema en menos de cinco minutos”.

Peter Drucker: “Los errores más graves no se cometen como resultado de respuestas equivocadas. Lo verdaderamente peligroso es hacer las preguntas equivocadas”.

Clayton Christensen: “Las preguntas son lugares en tu mente donde caben las respuestas. Si no has hecho la pregunta, la respuesta no tiene a dónde ir”.

Warren Berger: “Cuestionar es la capacidad de organizar nuestro pensamiento en torno a lo que no sabemos”.

Javier Treviño en X: @javier_trevino