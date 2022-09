IRREVERENTE

Les platico: Con tal título en mente va mi lista de aplicaciones al respecto. Ahí les encargo, muchachos, y nos vemos a la salida. ¡Arre!

1. Sugerir un plan de pacificación universal cuando matan en México a más gente que países en guerra. Ah, es que la iniciativa de paz de Andrés Manuel es congruente, en cambio Zelenski solo quiere la guerra, no se hagan…

2. Reapareció López-Gatell con su teoría para el uso o no uso de los cubrebocas. Me considero pionero al considerar que ese venerable señor es un soberano idiota.

3. Y que se desatan las selfies en Westminster. Luego, para acabarla de armar, el presidente defiende a nuestro todavía canciller.

4. Terminar una relación y pedirle al otro o a la otra seguir siendo amigos, equivale a comerse un bistek y pedirle perdón a la vaca. Como decía el grafiti del vagón cuando Andrés Manuel dio el banderazo de salida al tren maya: “NO MMES”.

5. “El Manitas” regio Javier Garza Calderón formó una asociación que se llama E4T, para aglutinar -o más bien, embalsamar- a un puñado de empresarios que apoyan a López Obrador. Acaba de conseguir un contrato SIN LICITACIÓN por casi $300 millones. Si así quiere preservar la “estirpe” de los santones de la IP, se acaba de ganar con creces el mismo grafiti al que hice alusión en el número anterior.

6. En muchos de los chats donde andamos, pululan los fugados de las listas de espera de trasplantes neuronales. Si ahí seguimos, consentimos, y si nos salimos no falta un buen samaritano que nos vuelva a meter, aduciendo que seguro uno mismo se salió al picarle por error a una tecla. Tercera alusión, para éstos, del grafiti del tren maya.

7. Dar su 4º informe de gobierno -después de 3 del primer periodo como alcalde- a puertas cerradas, es tener pavor a encontrarse con miles de sampetrinos que están hasta la madre de sus abusos de poder. Es Miguel Treviño, el que quiere ser senador y luego gobernador de Nuevo León, pero necesita de un partido político y las naranjas no se dan en su huerto.

8. Escribir u opinar -creyéndose un semental intelectual- tomando como base escritos u opiniones de otros y no leer a quienes detonan ideas contrarias a las suyas, es como estar dormido, pedir a gritos que alguien los despierte y morirse en el intento.

9. Querer ofender a otro con insultos, está para que quien lo intenta, escriba mil planas con esta frase de Víctor Hugo: “Quien me insulta no me ofende”.

10. A quien se toma la molestia de intentarlo conmigo y mis escritos, le sugiero: Ve a misa con arrepentimiento y espero que tu día supere al mío. ¿No entendiste? No te preocupes, no esperaba menos de ti.

CAJÓN DE SASTRE “Cambio completo de programa, sin faltar el incomparable Iván: Nos vemos a la noche en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, a donde llega el mejor bailarín del mundo, César Corrales, protagonizando a Alí en el célebre ballet ´Corsario”. Si se lo pierden, allá ustedes”, remata la irreverente de mi Gaby.