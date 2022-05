Conozco la trayectoria del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, desde el año 1996, cuando tuve oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”.

Fue durante ese año, 1996, cuando en todo México se conmemoró el centenario en vida del doctor y maestro Salvador Zubiráb, fundador del mencionado Instituto, el cual ha hecho aportaciones muy importantes a la Medicina universal, incluyendo un proyecto en el que yo participé sobre el metabolismo del alcohol en el organismo, y las innumerables aportaciones del actual secretario de Salud en materia de tratamientos de enfermedades reumáticas, incluyendo al lupus, que su mismo nombre, que significa lobo en latín, refleja lo grave que es.

Además de que el ahora llamado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, donde se encuentra el Laboratorio de Investigación del doctor Alcocer Varela, es uno de los centros hospitalarios más modernos y eficaces de Latinoamérica y del Mundo entero.

Por eso, a mí, personalmente, me parece inconcebible que critiquen al doctor Alcocer Varela de esa manera prácticamente durante toda su gestión como secretario de Salud, sin considerar su magnánime trayectoria, y sus aportaciones médicas y científicas universales.

Lo que sucede es que no hubo desde un inicio un sistema organizacional en la Secretaría de Salud ni en otras dependencias gubernamentales, que jerarquizara las funciones de las mismas por comisiones, así, de alguna manera, temas como el desabasto de algunos medicamentos, la compra de vacunas para erradicar la pandemia por covid, que no erradicaron, y otros temas de índole administrativo, debieron haber sido manejados por dichas comisiones, y no directamente por el secretario de Salud, a quien le debieron haber otorgado la exclusividad de dictar exclusivamente temas médicos, y no, repito, administrativos.

Nota agregada: Al buscar en la página de internet de referencia médica internacional: www.pubmed.gov los apellidos del secretario de Salud: “Alcocer Varela”, aparecen 165 artículos publicados por él y su equipo, todos ellos con el suficiente impacto para aparecer en ésta página.

Alberto Halabe en Twitter: Twitter: @cancercuretop2