Según información que ha trascendido, Marcelo Ebrard propuso dos casas encuestadoras para apoyar a Morena en el proceso de selección de candidato o candidata a la presidencia de México.

Una de tales empresas dedicadas a la investigación demoscópica, Nodo. Investigación estratégica, podría ser considerada independiente de grupos políticos, o al menos no hay ninguna razón conocida para pensar otra cosa.

La otra casa encuestadora que le gusta a Ebrard, Rubrum. Información que da poder, pertenece a un activista de derecha, Luis Antonio García Lozano, alias Chabeto .

Me escribió Julio C. Roa y me contó la historia: “Te comparto quien es el dueño de Rubrum. Aquí en el video puedes ver todos los detalles”.

Chabeto, el propietario de Rubrum, es un declarado enemigo de Morena, no solo por haber sido diputado local panista en Nuevo León y por haber participado en el comité directivo municipal del PAN de Monterrey, sino —lo demuestra Roa— por haber estado en las marchas contra AMLO organizadas por Claudio X. González.

Las reglas de Morena no impiden que un enemigo del presidente López Obrador encueste a los aspirantes a quedarse con la candidatura presidencial del partido de izquierda, así que Rubrum. Información que da poder podría influir en la decisión más importante que el morenismo tomará.

Ni duda cabe, como dice cierto refrán estadounidense, la política hace extraños compañeros de cama. Será problema de Morena si permite semejante abuso.

Lo que sí podría eliminar a Rubrum es su falta de experiencia en la realización de encuestas de vivienda, ya que ha aplicado muy pocas o inclusive ninguna.

Ya se verá lo que decida Morena, que ha aceptado todos los caprichos de Ebrard, lo que ha ocurrido evidentemente con el propósito de dejarlo sin argumentos cuando pierda la encuesta oficial, la del partido, que sin duda la perderá frente a Claudia Sheinbaum, como pronostican todos los encuestadores serios que sí tienen infraestructura y equipos capacitados para entrevistar cara a cara a la ciudadanía en cualquiera de los rincones de México.

Tal vez por esa razón, gente de Ebrard ha difundido rumores como el de hoy lunes en el artículo de Óscar Cedillo en Milenio: “Versiones sólidas del equipo de Marcelo Ebrard hablan de una reunión hace un par de semanas con Dante Delgado, en la que expresamente se solicitó al líder del movimiento naranja ponerle pausa al proceso de selección de su candidato; esto ante la posibilidad de que, reclamando ‘piso parejo’, los resultados no favorezcan al ex canciller”.