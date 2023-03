La casa encuestadora Buendía & Márquez ha dado a conocer este miércoles una medición de preferencias electorales presidenciales en el diario El Universal. Su metodología explica que se aplicaron 1 mil entrevistas en vivienda. Por lo demás, los analistas aclaran que “el sondeo se levantó del 16 al 21 de febrero, por lo que no registra el efecto neto —si lo hubiera— de dos eventos con gran difusión en los días posteriores: la declaración de culpabilidad en el juicio de Genaro García Luna y la movilización en defensa del INE el domingo pasado”.

Enseguida mis conclusiones:

1.- Parece imposible que Claudia Sheinbaum vaya a perder la ventaja que tiene. Para que ocurriera se necesitarían muchas trampas o cuchareos metodológicos.

2.- A pesar de las movilizaciones ciudadanas en defensa del INE, los partidos de oposición nomás no pueden con Morena. El PRI, el PAN, el PRD y MC no han sabido convertir en votos el activismo de las clases medias que rechazan a la 4T.

3.- En los dos puntos anteriores coincide la encuesta de Buendía & Márquez con otras muy serias, como la de MetricsMx, difundida en SDPNoticias; la de Enkoll, en El País; la de Covarrubias y Asociados, prestigiada empresa que publica en su propia página de internet, etcétera.

4.- Una de las novedades de la encuesta de Buendía & Márquez es el desastre llamado Adán Augusto López. Le van tan mal que ni siquiera aparece en la imagen de portada del periódico propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz. El secretario de Gobernación está en el último lugar en la contienda interna de la alianza entre Morena y el PT:

1º Con 30% de las preferencias, Claudia Sheinbaum.

Con 30% de las preferencias, Claudia Sheinbaum. 2º Con 21% de las preferencias, Marcelo Ebrard.

Con 21% de las preferencias, Marcelo Ebrard. 3º Con 9% de las preferencias, Ricardo Monreal.

Con 9% de las preferencias, Ricardo Monreal. 4º Con 8% de las preferencias, Gerardo Fernandez Noroña.

Con 8% de las preferencias, Gerardo Fernandez Noroña. 5º Con 7% de las preferencias, Adán Augusto López.

5.- Se van a deprimir con ese resultado no pocos gobernadores de Morena e integrantes del gabinete de AMLO que, en lógica del viejo PRI, han decidido jugársela con Adán Augusto solo porque despacha en Gobernación. En las próximas visitas de este corcholato a los estados, los mandatarios locales ya no va a decir que están Agusto con Augusto. Son atrevidos , pero no políticamente suicidas.

6.- También va a dejar de estar Agusto con Augusto el dirigente formal de Morena, Mario Delgado, quien ha cometido el error —le costará, sin duda le costará— de perder la imparcialidad del árbitro serio, ya que en semanas recientes le ha dado por apoyar al titular de Gobernación, lo que le ha llevado a ser majadero con el resto de las corcholatas.

7.- Marcelo Ebrard mal que bien sigue en la pelea, pero nomás nos puede alcanzar a Claudia Sheinbaum. Para acercarse a la líder va a necesitar agandallar mediáticamente muchas otras inversiones de Elon Musk en cualquier lugar de la galaxia.

8.- En Movimiento Ciudadano el líder por mucho es Luis Donaldo Colosio Riojas. Como este no quiere buscar la presidencia, la candidatura podría ser para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

9.- Otras de las novedades que presenta la encuesta de El Universal tiene que ver conla alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, en la que la senadora Lilly Téllez ha dejado de encabezar la tabla de preferencias electorales:

1º Con 16% de las preferencias, Miguel Ángel Mancera.

Con 16% de las preferencias, Miguel Ángel Mancera. 2º Con 12% de las preferencias, Beatriz Paredes.

Con 12% de las preferencias, Beatriz Paredes. 3º Con 8% de las preferencias, Lilly Téllez.

Con 8% de las preferencias, Lilly Téllez. 4º Con 8% de las preferencias, Santiago Creel.

Con 8% de las preferencias, Santiago Creel. 5º Con 7% de las preferencias, Claudia Ruiz Massieu.

Con 7% de las preferencias, Claudia Ruiz Massieu. 6º Con 5% de las preferencias, Enrique de la Madrid.

10.- Los datos anteriores fortalecen las aspiraciones de Santiago Creel por tres razones: