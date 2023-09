La revista International Banker explica todo

La mencionada publicación, con credibilidad en el mundo de los negocios, ha difundido recientemente un artículo interesante: “The Mexican Economy Is the Clear Winner in Latin America in 2023″.

Tal análisis explica, en parte, las razones por las que no se había visto una ventaja tan grande en una encuesta electoral presidencial: en el reciente estudio de MetricsMx Claudia Sheinbaum supera a Xóchitl Gálvez por más de 30 puntos y ubica a Marcelo Ebrard —en el escenario de que este fuera el candidato de Movimiento Ciudadano— en un bajísimo 9% de las preferencias. La siguiente imagen lo dice todo:

Encuesta MetricsMx: Careos entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard (Eduardo Díaz)

La candidata de Morena es fuerte debido a cuatro factores: (i) la popularidad de AMLO, (ii) los programas sociales que favorecen a la gente pobre, (iii) el hecho de que el partido de izquierda controle la presidencia y más de 20 gubernaturas y (iv) la solidez de la economía mexicana.

International Banker con objetividad ha profundizado en el último de tales factores, que sin duda es el asunto que más inquieta a la clase empresarial que no ha terminado de hacerle caso a los hombres de negocios que promueven a Xóchitl, como Claudio X. González y Alejandro Junco de la Vega.

Sintetizo las conclusiones de International Banker sobre la economía de México:

“Pocas economías latinoamericanas, si es que alguna, han prosperado tanto como la de México durante el primer semestre del año”.

“El rendimiento del país en lo que va de 2023 ha sido algo sorprendente, ya que ha desafiado repetidamente las expectativas de los economistas”.

Dado el sólido desempeño de la economía mexicana, resistirá las presiones que aparezcan en el corto plazo, inclusive una desaceleración en Estados Unidos.

“La inflación está ahora en una sólida trayectoria a la baja”.

Hay "confianza en la fortaleza del futuro económico de México".

. “El peso también merece una mención especial”: ha emergido como “la moneda más fuerte del mundo frente al dólar estadounidense en los últimos años”.

Hay una fuerte inversión de capital fluye a México desde Estados Unidos y China.

La política monetaria estricta del banco central de México aumentó proactivamente las tasas antes que casi todos los otros bancos centrales.

Los niveles de deuda son “excepcionalmente bajos en comparación con otras naciones”.

El déficit presupuestal es pequeño.

Sobran motivos para “estar alegres al evaluar las perspectivas macroeconómicas de México para este año y el próximo”.

Xóchitl, peor candidata de lo que esperaban sus promotores

Si algo quedó evidenciado en el proceso interno del frente PRI, PAN, PRD es que Xóchitl tiene pocas ideas y las defiende muy mal.

En los diálogos públicos —ni siquiera llegaron a debates— entre Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes, esta mujer exhibió feamente las limitaciones de la otra.

Quedó claro que Xóchitl es simpática cuando mienta madres, se disfraza y alburea con pepinos grandotes, pero queda muy mal al momento de argumentar con la mínima lógica exigida por la política cuando esta actividad exige seriedad.

¿Marcelo es mejor candidato que Xóchitl?

Los números de preferencias electorales que logra Marcelo Ebrard en la encuesta de MetricsMx son muy malos. Si tuviera la mitad de la reputación que él cree poseer, no habría quedado en un ridículo 9% —en el escenario de que fuera candidato de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado—.

Dada su lamentable situación, lo mejor que podría hacer Marcelo es olvidar sus sueños de ser presidente y volver a Morena. Claudia Sheinbaum sin duda algo le daría, por ejemplo la embajada en la hermana república de la CH.

Esa república es progresista, está libre de contaminación, su sistema económico vale la pena, cuenta con paisajes maravillosos.