Recién empezado el mes de julio la aerolínea que comanda el Dr. Conesa, Aeroméxico, anunció con bombo y platillo el inicio de operaciones de rutas , todas saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a tres destinos: Washington D.C., Raleigh-Durham y Tampa Bay.

Destaco este último destino porque tanta alegría les dio la llegada de Aeroméxico que durante varios días el Aeropuerto de Tampa estuvo compartiendo fotografías y videos del evento.

En un muy emotivo video mencionan lo siguiente: “Un gran día en el Aeropuerto de Tampa Bay, hoy celebramos el vuelo inaugural proveniente de la Ciudad de México. Con este vuelo directo que se realizará diario, por primera vez en 30 años, la aerolínea ofrece vuelos a la capital de México.”

Los encargados de operar la ruta serán los compañeros de Aeroméxico Connect, en sus aviones Embraer; una muy buena decisión para ir analizando y comprobando cómo se desarrolla la ruta por el momento. La oferta en este tipo de equipos es de 99 asientos, de los cuales 11 pertenecen a su clase premier.

Durante el evento de presentación de la ruta estuvieron presentes directivos de la terminal aeroportuaria, representantes de la aerolínea, y de turismo del estado de la Florida, quienes tienen la confianza que con esta ruta podrán conseguir una importante derrama económica.

Aeroméxico mantiene dos vuelos más en el estado de la Florida, como lo son los destinos de Orlando, donde está Disney World y Miami. Y no nada más se busca explotar el destino como turístico sino como también un importante punto para los negocios y estrechar lazos con México; en esa materia, las organizaciones de desarrollo económico de las comunidades de Pasco, Pinellas y Hillsborough están la mar de contentas con la reciente operación de este vuelo.

Por supuesto, el vuelo inaugural fue recibido por todo lo alto. A los pasajeros que les tocó vivir esta experiencia disfrutaron de dulces típicos acompañados de las tradicionales aguas frescas, amenizado por música de mariachi. Además, el ballet de la ciudad de Tampa interpretó una pieza llamada “If I cry” que está inspirada en los cuadros de la artista mexicana Frida Khalo.

Un dato adicional: la comunidad mexicana en esa ciudad asciende a más de 80 mil conciudadanos. Por supuesto que el primer lugar lo ocupan los cubanos, y en segundo lugar estamos los mexicanos. Por eso se convierte también en un importante destino.

El Aeropuerto de Tampa Bay estima que los ingresos anuales por este vuelo rondarán los 70 millones de dólares, y también se espera que el vuelo signifique importantes ingresos para la línea aérea de nuestro país.

Después de la pandemia de Covid-19, ha quedado claro que las aerolíneas se van recuperando, y que las terminales aéreas -que también sufrieron sus estragos- están buscando opciones para continuar con el crecimiento, y un ejemplo de esto es el inicio de esta nueva ruta.

Aeroméxico anuncia nuevos destinos en los Estados Unidos (Especial)

Esto no hubiera sido posible sin el regreso de nuestra aviación a la categoría 1. La degradación en su momento frenó a nuestra aviación, eso es innegable. Y aprovecho este párrafo para refrendar que estaremos atentos al manejo (planeación, preponderancia, impulso y seriedad) que el nuevo gobierno le dará a esta actividad económica y de seguridad nacional de nuestro país: la aviación.

Porque como podemos ver, es un polo de desarrollo que no se debe menospreciar, sino que se debe de impulsar su crecimiento, fortalecimiento, por la importante derrama económica de esta actividad.

Es imperante revisar la infraestructura aeroportuaria del país y empujar a que la aviación nacional siga creciendo, porque nos beneficia a todos, crear nuevos destinos turísticos, así como nuevos centros de negocio que permitan descentralizar las actividades en la Ciudad de México.

Desde este espacio felicitamos a Aeroméxico por estas nuevas rutas, que sé que van a tener éxito. Lo digo con contundencia, abrir estas tres nuevas rutas no es un asunto menor; los de Tampa fueron los más “vocales” y se mostraron muy emocionados, no solo los directivos, sino también los pasajeros, que se veían muy emocionados de tener una ruta directa a la Ciudad de México; y en los comentarios pude leer que ya están pidiendo un vuelo directo a Cancún … ¿Por qué no?

Enhorabuena por esas rutas, y esperemos que en un futuro sumen más.