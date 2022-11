Por El Pordiosero

Pese a casi un centenar de inconsistencias en la integración de la planilla azul, la Secretaría de Procesos Electorales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), decidió otorgar el registro a Agustín Aguilar Rechy como candidato a la secretaría general de la sección 6 “Bosques, parques y jardines”.

La principal falla de la planilla azul, consistió en que no presentó la documentación de varios de los propuestos para integrar el comité ejecutivo seccional. Era motivo suficiente para que no se le hubiese autorizado el registro, con lo que no habría podido participar en la elección.

La base cuarta de la convocatoria, establece: “Para su registro, los precandidatos a Secretaria, Cargo o Comisión de cada planilla deberán presentar solicitud en tres tantos original, con firmas autógrafas cada una, conteniendo los siguientes datos: nombre completo, cargo a ocupar, número de empleado, denominación del puesto, adscripción y antigüedad en la Sección Sindical correspondiente, así mismo deberá acreditar estar al corriente en la aportación de las cuotas sindicales a que se refiere el artículo 176 de los Estatutos Generales.

“Estos datos deberán de acreditarse obligatoriamente con los documentos, en original y dos copia, que a continuación se señalan: recibo de pago de la quincena inmediata anterior al registro, y recibo de pago que compruebe una antigüedad no menor de cuatro años, cumpliendo irrestrictamente con lo establecido en el artículo 162 de los Estatutos Generales, credencial oficial con fotografía que puede ser del Gobierno de la Ciudad de México, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, de elector u otro documento oficial de prueba (conforme lo previsto por el) articulo 173 fracción III, último párrafo de los Estatutos Generales”.

Las elecciones se realizarán el viernes 25 de noviembre. A la planilla que obtenga el mayor número de votos de los 6 mil 131 trabajadores, les será tomada protesta ese mismo día por la noche, a fin de que inicie su gestión de inmediato.

Para participar en el proceso electoral, fueron registradas dos planillas: la naranja, con Francisco Javier Gaytán como su candidato a la secretaría general y que, por el trabajo realizado los últimos años, se perfila como el ganador; y la azul de Aguilar Rechy.

La decisión de otorgar el registro a la planilla azul, pese a la gravedad de las fallas presentadas, fue tomada por el secretario de procesos electorales del SUTGCDMX, Miguel Ángel Estrada Manzo. Influyó, seguramente, que no se quería dar pretextos a la oposición para victimizarse con el argumento que no los dejan participar en las elecciones.

Se tiene como antecedente que el mes pasado, Julio Miranda Valeriano no tramitó su registro como candidato a la secretaría general de la sección 1 “Limpia y transportes”, con el argumento baladí que le habían robado las firmas de apoyo -equivalentes al 20 por ciento de la membresía-. No acreditó haber presentado la denuncia correspondiente ante algún ministerio público.

Pese a ello, Miranda Valeriano ha buscado infructuosamente victimizarse, para evadir cuestionamientos que carece de influencia entre los trabajadores que integran la seccional. Ha perdido todas las elecciones en las que ha participado como candidato.

En esa sección -la más numerosa del sindicato mayoritario del Gobierno de la Ciudad de México- y no obstante ser candidato único, Hugo Alfredo Alonso Ortiz encabezó una serie de movilizaciones en la que demostró que tiene la simpatía de la inmensa mayoría de los 14 mil 536 afiliados.

En la sección 6 “Bosques, parques y jardines”, una de las cuatro más numerosas del SUTGCDMX, Aguilar Rechy es el candidato del grupo de secretarios generales seccionales que tiene como líder moral a Juan Ayala Rivero -en ese grupo el director general de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, Sergio Antonio López Montecino, asume funciones de asesor, una intromisión en asuntos sindicales que debiera ser investigada por la Contraloría General-.

Esos secretarios generales son coordinados por César Piña Rodríguez, secretario general de la sección 4 “Contraloría, administración y almacenes”. En julio de 2019, a gritos reclamaron que el congreso general sindical validara una irregular toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) que le permitía a Ayala Rivero mantenerse en la presidencia del SUTGCDMX hasta mediados del 2023.

López Montecino y Piña Rodríguez mantienen una estrecha relación que se remonta a 2015. El director de administración y desarrollo de personal, forma parte del grupo de la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad, Bertha Elena Gómez Castro.

A esa candidatura se ha sumado José Medel Ibarra, quien en 2004 fue echado de la presidencia sindical acusado de corrupción, cercano de López Montecino, con quien ha pactado multimillonarios negocios en vestuario y equipo para los trabajadores para un empresario hidalguense dueño de medios de comunicación -entre otros del portal Animal Político y de la revista que él dirige-.

Para ese grupo, ganar la sección de los bosques y jardines tiene una importancia estratégica, debido a que les permitiría acceder a una de las cuatro secciones más numerosas -en agosto perdieron la 12 “Servicios médicos” frente a Benigno Martínez Escalante, y en octubre la 1 “Limpia y transportes”, ni siquiera batalla le presentaron a Hugo Alonso Ortiz-.

El candidato que se perfila como un contundente triunfador en la elección de la seccional 6, Francisco Javier Gaytán, tiene el apoyo del grupo de secretarios generales que encabeza Alonso Ortiz. También se ha sumado a su campaña José Edel López Paz, ex secretario general de la sección.

Gaytán ha sido secretario de educación y de deportes en la sección. Su plaza se encuentra adscrita a la Alcaldía Cuauhtémoc, dónde tiene programado realizar el cierre de su campaña de proselitismo.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales