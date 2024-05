Bastante guardado se lo tenían. Sin embargo, una solicitud de información por vía transparencia, nos ha permitido conocer que es un INE completamente inexperto el que coordina la “madre de todas las elecciones”, como se ha dado en llamar a la jornada electoral que los mexicanos celebraremos este domingo 2 de junio. Y es que resulta muy grave y preocupante el dato de que más de 700 empleados del Instituto Nacional Electoral han causado baja en los últimos meses; siendo un común denominador el que hayan sido obligados a presentar renuncias por falta de confianza, destituciones, y en otros casos retirados bajo amenazas y denuncias, sin contar los que se despidieron voluntariamente tras negarse a cumplir “actividades inapropiadas”.

De acuerdo con una publicación de Excélsior, en 10 meses, el Instituto Nacional Electoral ha experimentado una ola de renuncias y destituciones, sin precedentes en su historia, lo cual algunos expertos han considerado como “preocupante”, “delicado” y un riesgo para las votaciones del próximo domingo.

Según este medio de comunicación, actualmente, no queda un solo mando alto de la administración anterior en las direcciones ejecutivas, coordinaciones y Unidades Técnicas, debido a las amenazas del ex contralor Jesús George Zamora, que dio pie a la renuncia masiva de los altos mandos, y los pocos que se quedaron fueron obligados a renunciar o decidieron hacerlo, en 2023.

A través de los meses siguientes el INE de la consejera Guadalupe Taddei inició un desmantelamiento real de sus cuadros de nivel alto y medio que nunca se había dado en el instituto.

De los 352 puestos de directores de área y subdirectores del instituto, 28% han renunciado o se les ha forzado a renunciar (99 personas).

En cuanto a las jefaturas de departamento, de un total de 568 con las que cuenta el INE, han “renunciado” el 11% (64 personas).

En oficinas centrales se ha destituido o entregado el oficio de “pérdida de confianza” a 7 extrabajadores, entre ellos un director de área y un jefe de departamento.

En cuanto a las Juntas Locales y Distritales han “renunciado” 280 personas, 76 de ellas a nivel vocalía y/o jefes de departamento.

Lo más preocupante, según expertos, es que también ya empezó a tocarse al servicio profesional.

En total, se contabilizan 52 vocales de distritos locales y distritales, así como 24 jefes de departamento de esos órganos desconcentrados, que han salido de la institución de abril de 2023 a febrero de 2024.

A 11 vocales más se les destituyó o se les giró el oficio de “pérdida de confianza” que sumado a los que renunciaron dan 63 vocalías que cambiaron.

Lo normal en otras administraciones había sido la renuncia de asesores de consejerías, oficina de la presidencia y en su caso, secretaría ejecutiva para permitir que las nuevas consejerías pudieran construir su equipo de trabajo.

Sin embargo, el INE informó a través de una solicitud de transparencia que, al 29 de febrero de este año, 706 personas han dejado de laborar en el instituto, de esta cantidad 100 renuncias fueron de asesores de la presidencia, la secretaría ejecutiva y las oficinas de tres consejerías más, lo esperado y normal en un cambio, pero no las 606 personas adicionales que no estuvieron de acuerdo con la cultura laboral autoritaria de la presidenta Taddei, y se fueron, o, a los que se amenazó y se les obligó a renunciar por negarse a realizar actividades inapropiadas.

Mandos altos y medios que ya no laboran en el INE y que pidieron el anonimato, corroboraron el clima de miedo, intimidación e intento de someterlos, al que estuvieron expuestos.

Además de amenazas y órdenes de espionaje, a un número sin cuantificar se les interpusieron denuncias ante el Órgano Interno de Control, que se ha negado a proporcionar información.

Los ex presidentes del IFE Luis Carlos Ugalde y del INE Lorenzo Córdova se mostraron preocupados y sorprendidos por el excesivo número de renuncias; relataron que cuando recibieron la presidencia del instituto las renuncias fueron acotadas porque se apostó a la “continuidad”.

Luis Carlos Ugalde, quien asumió en 2003, consideró que lo más importante era mantener la continuidad y así fue.

“Solamente cambió el secretario ejecutivo que era Fernando Zertuche, por un acuerdo mutuo con él, pero todo su equipo, bueno, una buena parte de su equipo se quedó. Hubo gente que terminó su ciclo, pero habrán sido 10 personas, 5 personas, 20 personas las que por el cambio de administración salieron, y hubo dos o tres cambios de directores ejecutivos, pero sólo de la cabeza, hacia abajo todos se quedaron”. Luis Carlos Ugalde ex presidente del IFE

Ugalde Ramírez subrayó que “la gran fortaleza del instituto es la continuidad, porque además son rutinas que están en la ley y la experiencia es muy importante. Estos números que me das, yo la verdad no tenía idea de la magnitud, pero me parece que es un crimen a la experiencia y al talento el que haya habido tal nivel de rotación, sobre todo porque no había ninguna necesidad, no había focos rojos”.

Resaltó que, en adición, estas renuncias se dieron previo a un año electoral presidencial y que le preocupaba que por primera vez en la historia del instituto “el tema de la calidad de la organización electoral empiece a surgir como un foco amarillo que nunca había ocurrido” y que podría disparar las dudas de que “si la parte logística va a estar determinada por los sueldos, por la mala planeación, por el cambio de personal, etcétera”.

En abril de 2014, Lorenzo Córdova fue designado como presidente del nuevo INE, luego de cinco meses sin presidente nombrado por la cámara y con la rotación en la presidencia de cuatro consejeros que se quedaron en espera de los nuevos nombramientos de consejerías.

“Te diría que lejos de renuncias, en el cambio, ya en abril de 2014, al INE, digamos, cuando tomé la presidencia, más bien lo que hubo fue la ratificación de las personas que estaban como encargadas de despacho”, dijo en entrevista vía telefónica.

Comentó que renunciaron unas 8 o 10 personas de la oficina de la presidencia y los demás se quedaron. Fueron ratificados en su presidencia entonces “no, no había, no hubo esta movilidad en el cambio y mucho menos en las dimensiones que cuentas que está ocurriendo ahora, ni de lejos… Al contrario, yo te diría que lo que se hizo fueron un montón de nombramientos de los puestos que estaban vacantes y que por este periodo de transición en donde durante cinco meses tuvimos cuatro consejeros, no se habían hecho designaciones”.

Sobre la salida de vocales locales y distritales apuntó que es el personal técnico que más cuesta sustituir y en el tema administrativo recordó que para implementar las nuevas facultades del INE hubo reacomodos y la creación de nuevas direcciones ejecutivas, “pero no fue masivo, fue más bien selectivo, con algunos cambios y que tuvieron que ver, pues, con el reacomodo, la generación de una Junta General afín, que se empatara con el nuevo Consejo”.

Actualmente, el INE cuenta con nueve encargadurías de despacho de las 16 direcciones, coordinaciones y unidades técnicas con las que cuenta, además de la Secretaría Ejecutiva que tampoco ha tenido la mayoría para ser ratificada.

Este domingo 2 de junio se celebran las elecciones más grandes de la historia con 20,708 cargos a elegir, entre ellos:

– Presidencia de la república.

– 500 diputados; 300 de mayoría relativa en cada uno de los distritos y 200 de representación proporcional, también llamados plurinominales.

– 128 senadores; 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría, y 32 de lista nacional o pluris.

Para las elecciones locales, el INE, en coordinación con los Organismos Públicos Locales, desarrollarán las actividades para la elección de 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la CDMX , mil 98 diputaciones de congresos locales; mil 802 presidencias municipales; 14 mil 764 regidurías; mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares.

Y no se puede dejar de señalar que todas esas bajas y cambios de personal se registran en el peor momento, es decir, en un año electoral donde se requiere de toda la experiencia de esa gente que hacía fuerte al instituto y que ahora se encuentra fuera y sus sillones y escritorios ocupados por personas inexpertas, que seguramente no cuentan con las credenciales, los conocimientos y el expertiz que se requiere para enfrentar una jornada como la que se viene este domingo 2 de junio “la madre de todas las elecciones”.

Ojalá, el lunes 3 estemos hablando de una jornada electoral sin sobresaltos, y sin nada que lamentar.

*Con información de Excélsior

X :@salvadorcosio1