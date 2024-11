El PAN realizará este domingo elecciones internas que, prácticamente, a 9 de cada 10 mexicanos no le importan.

Pero seguramente usted, como yo, tiene algún tío o tía panista. El resto de la población estamos ocupados en asuntos verdaderamente importantes como alguna nueva serie en plataformas, que en pleitos internos del PAN. Sin embargo, será importante observar lo que ocurra este domingo 10 de noviembre.

Punto número uno: saber si como roncan duermen, porque se la pasan quejando de la mala organización de elecciones. ¿Ellos saben organizar una?

Punto número dos: ¿quiénes irán a votar?, ¿habrá acarreo? Si esto último ocurre, ¿qué no se quejan de eso? ¿O aquí sí se vale?

Punto número tres: Si de verdad el PAN quiere empezar a ser una verdadera oposición, debe de empezar por no hacerse como el tío Lolo.

Entonces, si se deja de esas cosas, veremos una elección limpia y transparente en la que ganará el mejor (Jorge Romero). O la mejor (Adriana Dávila).

Yo tengo muchos cuestionamientos al señor Romero, pero desgraciadamente no me tomó la llamada. Agradezco a Adriana que me haya contestado las dudas que tenía sobre su candidatura y realmente me parece una mujer competitiva.

Si lo de este domingo es solo un show para que gane Jorge Romero, lo vamos a ver todas y todos. Y si es una verdadera competencia, pues ¡que gane el o la mejor!

Si su tío o tía panista aún no sabe dónde votar, estos son los lugares donde estarán las casillas. Por favor, si usted es panista, salga y vote. Siempre es mejor eso, que quedarse en casa con los brazos cruzados: https://www.accionnacional.mx/conecen2024/tucentrodevotacion