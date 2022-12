TUMBA-BURROS DIGITAL

Luis Escobar Ramos

Los usuarios manifestaban de manera muy concreta sus ideas, considerándose un servicio de microbloggin, llegando a 436 millones de usuarios activos, en ella se establecen debates, esta red cuenta con tres características principales que son: la sencillez, inmediatez y brevedad, así como el serio uso que se da por parte de los usuarios.

En el año 2017 Twitter cambió su política aumentando el número de caracteres de 140 a 280 caracteres, bajo el argumento de que había idiomas que se veían afectados por la necesidad de comprimir ideas, sin embargo habemos quienes pensamos que esta decisión es más un tema de marketing publicitario, de tal forma que las marcas podrán armar mejores campañas, lo que les arrojará mejores resultados, así mismo, lograr mayor participación e incentivar a los usuarios a permanecer más tiempo en la plataforma.

Al inicio de abril de este año 2022 irrumpió en esta empresa Elon Musk adquiriendo el 9.25% del total de las acciones de esta empresa, lo que lo hizo el accionista mayoritario; esta noticia causó revuelo en los medios informativos y en internet, teniendo como resultado inmediato el aumento del 25% en el precio de las acciones.

No conforme con esa compra, Elon Musk declaró el 14 del mismo mes de abril que tenía la intención de comprar la plataforma, esgrimiendo como uno de sus motivos el acabar con la censura que la red social estaba impulsando, ya que según él, es promotor de la libertad de expresión en el mundo.

El 25 de abril Twitter manifestaba públicamente que aceptaba la oferta de compra por 44 mil millones de dólares de Musk, no obstante, el magnate anunció a través de un tweet que el acuerdo por la compra-venta de Twitter se encontraba suspendido temporalmente y a la espera de detalles que respaldasen el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios, lo que ocasionó una caída inmediata de casi el 20% en el precio de las acciones en bolsa, lo cual fue provocado, como ustedes se darán cuenta por el magnate, que para recomponer lanzó un tweet diciendo “estoy aún comprometido con la compra.

La situación es que después de varios vaivenes que contempló hasta la posible rescisión del acuerdo de fusión, hasta las amenazas de tomar acciones legales en tribunales y la intervención de las autoridades, finalmente la venta y la toma del control de la empresa se concretó a finales del mes de octubre y a partir de ahí se han dado acontecimientos que debemos analizar, por sus implicaciones, no sólo para la empresa, los usuarios y sus trabajadores, sino para el mundo en su conjunto.

Días antes de tomar el control de esta empresa Musk mencionó que no habría despidos, sin embargo un día después de aterrizar en esta red social dio inicio a su “revolución” despidiendo inmediatamente al director ejecutivo, director financiero y a la encargada de asuntos jurídicos, de igual forma, ya ejerciendo como dueño de Twitter dijo que tomó la decisión de comprar la red no para ganar dinero, sino para ayudar a la humanidad a evitar la anarquía, situación que desde mi muy particular punto de vista dista mucho de sus verdaderas pretensiones.

La siguiente acción tomada días después, fue el despido del 50% de la plantilla laboral de la red en todo el mundo, es decir dejar sin empleo a 7,500 trabajadores, con las consecuentes implicaciones para éstos y sus familias, pero no sólo es el hecho de los despidos, más allá de eso la forma en que lo hizo da una idea clara de los que les espera a sus trabajadores, que no son otras que, vivir en la incertidumbre, con poca o nula estabilidad en el empleo, transgresión a las leyes laborales de los diferentes países mediante extensas jornadas laborales, una estructura netamente vertical y sin permisión de cuestionar decisiones arrebatadas, entre otras.

Así también, es necesario colocar las pretensiones de este multimillonario, que está colaborando en muy buena medida a ampliar el número de trabajadores despedidos en el sector tecnológico y el ámbito digital, lo que para un servidor representan riesgos importantes; en un pequeño análisis del tema ubicaré los siguientes aspectos:

Impulsará cambios en las políticas de contenidos, mismos que ya inició con la monetización de la verificación de las cuentas, flexibilizará las reglas y las decisiones.

Pretende convertir a Twitter en la plataforma de publicidad de mayor dimensión en el mundo, a través de cambios en la publicidad y el modelo de negocios.

en la plataforma de publicidad de mayor dimensión en el mundo, a través de cambios en la publicidad y el modelo de negocios. No nos sorprenda que Musk tenga entre sus objetivos con esta red social, transformarla para dar un servicio de pagos en cryptoactivos, ya que es bien conocido que dentro de las empresas con que cuenta se encuentran más de una especializadas en investigación científica y tecnológica con aplicación también de inteligencia artificial.

Otra posible pretensión y de la cual deberemos estar muy al pendiente es la relacionada con los aspectos geopolíticos, en la búsqueda de incidir en procesos electorales y decisiones políticas en los países, lo que ya no sería nuevo, debido a que ya se presentó en la pasada elección presidencial de los Estados Unidos a través de otra plataforma tecnológica.

en los países, lo que ya no sería nuevo, debido a que ya se presentó en la pasada elección presidencial de los Estados Unidos a través de otra plataforma tecnológica. En el ámbito laboral percibo la intención de fijar un modelo laboral supranacional con una política dictada por él, por encima de los marcos legales laborales establecidos en las naciones, con el consiguiente posible deterioro de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el trabajo.

Estas son sólo algunas posibles pretensiones de este magnate en la compra de Twitter, al tiempo...

