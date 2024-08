Andrés Manuel termina su sexenio como presidente de la república, un cargo por el que luchó al menos 18 años y en el largo camino traicionó sus principios, a las corrientes de la izquierda que lo encumbraron, a académicos, intelectuales y periodistas y lo peor, traicionó y se burló del pueblo de México y de él mismo.

Pero como dice el refrán bíblico en el evangelio según San Mateo (Capítulo 26, versículos 51-52), “el que a hierro mata, a hierro muere” y al parecer el presidente será víctima de sus propias acciones que al final de su administración le están explotando en la cara, incluyendo lo que pueda ser la mayor traición que sufrirá, la del crimen organizado luego de la aprehensión del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López.

Falsas afirmaciones

AMLO llegó al poder a través de una campaña muy bien orquestada, con puro slogan publicitario, frases pegajosas y promesas que no cumplió: “no mentir, no robar, no traicionar” o que acabaría con la inseguridad con abrazos y no balazos.

Hasta diciembre de 2023 AMLO ha dicho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. Un promedio de 103 mentiras diarias, según el analista político Luis Estrada, quien desde el día uno de las conferencias mañaneras inició con un análisis exhaustivo de las mentiras y falsedades de AMLO y lo compiló en su libro “El Imperio de los Otros Datos; Tres Años de Falsedades y Engaños desde Palacio”.

AMLO traicionó a la prensa que lo apoyó y que creyó en él como Carmen Aristegui, Brozo, Ciro Gómez Leyva y Héctor Aguilar Camín; a uno de sus principales mecenas Ricardo Salinas y a su conductor estrella Javier Alatorre y un larguísimo etcétera. Dijo que con él se terminarían “el chayote” y las prebendas a medios y reporteros, sin embargo, destinó grandes sumas de dinero a sus comunicadores consentidos como a su publicista Epigmenio Ibarra, a quien en una sola transacción le dio 150 millones de pesos.

Milicos multiusos

Falló en su promesa de que no militarizaría, mintió cuando afirmó que el ejército regresaría a sus cuarteles. Por el contrario, los denigró y en lugar de preservar el mandato constitucional de proteger la soberanía y las instituciones, los hizo albañiles, administradores y funcionarios de empresas, de las que poco o nada saben, como aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, líneas aéreas y obras de infraestructura, en fin, traicionando los principios de izquierda los distrajo de sus obligaciones constitucionales.

La burla

Aseguró una y otra vez que para 2023 seriamos autosuficientes en diésel y gasolinas, y que esta ultima costaría 10 pesos. Afirmó que Dos Bocas estaría listo con 8 MMD y demostraría que los neoliberales se robaban el dinero por ineficientes. Lo cierto es que Dos Bocas ya oficialmente ha costado más de 16 MMD, la importación de gasolina es más del 74%, su precio es el más alto de la historia y el huachicol, al que dijo combatir superó lo imaginable y gente de su equipo, como Mario Delgado, ha sido señalado directamente de estar relacionado con el ilícito.

No fuimos Dinamarca

Ni de lejos, AMLO prometió que en 2020 el sistema de salud mexicano sería como de primer mundo, se reía al decir que a los neoliberales “los conservas” no les importaba, el caso es que hoy el sistema de salud de México está en su peor nivel, sin medicinas, equipamiento hospitalario, falta de mantenimiento y para colmo, bajo la lupa por corrupción.

Traicionó la confianza

Aseguró que su familia no se metería en su gobierno, pero sus hijos, amigos de sus hijos, hermanos y primos se han hinchado de dinero. Su slogan era “primero los pobres” y resulta que la pobreza extrema y la desigualdad crecieron como nunca, mientras la oligarquía se mantuvo y sus fortunas se incrementaron.

AMLO traicionó a cada uno de sus seguidores, que confiaron en él de forma casi mesiánica, pero al final, las mentiras se le revierten y su imperio de “los otros datos” se derrumba. Su retórica y frases vacías contrastan con la terca realidad. Hasta su esposa, parece que lo dejará seguir su camino, al saberse menos protegida que sus hijos mayores.

En carne propia

Ahora lo vive, se dedicó a defender a la familia del Chapo Guzmán y al crimen organizado y precisamente son ellos, junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , quienes lo traicionan.

Con la entrega del Mayo Zambada por parte del hijo del Chapo a las autoridades de Estados Unidos, AMLO se quedó sin argumentos, no tiene forma de intervenir, ya los Chapos lo traicionaron y ahora el Mayo, que se siente traicionado por AMLO, seguramente cantará como canario.

El costo

Por traicionar todo, la Constitución, los principios de la izquierda que lo apoyó y a la gente que le dio su confianza, AMLO pasará a la historia como el peor presidente, como el que será juzgado por la ley que quiso destruir y que sufrirá las repercusiones de quienes, al sentirse traicionados, revelarán todas las barbaridades que cometió.

X: @diaz_manuel