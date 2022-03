El punto es la Reforma Eléctrica

Desde el punto de vista de algunos actores políticos, -y del redactor de esta columna- hay una clara postura o, más bien dicho, un sesgo político en aras de iniciar los procesos de análisis y discusión legislativa sobre el proyecto que envió el presidente AMLO en materia de Reforma Eléctrica que desembocan del resolutivo del Parlamento Europeo que, sin lugar a dudas, busca tensar o polarizar la agenda pública usando criterios para desestabilizar la gobernabilidad del estado, incluso, sin importar si se trata de una injerencia que contribuye a rebasar el esquema diplomático y la soberanía de un país, máxime porque es una nación democrática con poderes consagrados.

A raíz de eso, es curioso que este tipo de asuntos sean maximizados en una coyuntura importante; asimismo, eso nos hace valorar porque en otras etapas el Parlamento Europeo se rehusó, o quizá se negó a fijar una posición tan rigurosa y dura considerando la grave crisis que padecimos durante décadas de gobiernos neoliberales. Tal vez allí sí encontramos justificación para imaginar que, en esa etapa, se hubiera hecho. No fue así.

Por esa razón, me rehuso a pensar en la resolución del Parlamento Europeo. Sin embargo, eso no significa que no existan situaciones tensas en nuestro país; claro que siguen habiendo escenarios complejos que el gobierno federal debe poner énfasis para dar más solidez en temas de seguridad.

A estas alturas el gobierno del presidente AMLO tiene la voluntad y el compromiso de resolver este tipo situaciones que, por supuesto, tienen un origen de fondo que fue desplegando un efecto negativo de administraciones federales pasadas. Asimismo, ese problema se ha ido resarciendo con una política integral que ha sido de mucha utilidad, sobre todo para revertir áreas de oportunidad a través de un esquema de cambios constitucionales.

Quizá por esa razón, vemos una acción del Parlamento Europeo que pretende desvirtuar este tipo de situaciones que han logrado, en tres años, vencer o reducir lastres que flagelaron el tejido social como la corrupción. Pese a eso, tal vez debamos plantearnos la pregunta ¿cuál es el verdadero juicio de los señalamientos?

Buscar una rápida respuesta a botepronto, o utilizando el sentido de razonamiento lógico, podemos sintetizar que se trata de una narrativa que busca utilizar criterios diplomáticos para polarizar el tema del proyecto de Reforma Eléctrica que envió el presidente López Obrador y que, el legislativo federal, está sumando esfuerzos para sacarla adelante bajo el antecedente operativo y eficaz de un numeroso esquema que aprobó, incluso en mayoría desde el Senado de la República.

Con esa premisa, se tiene confianza de que, muy pronto, se materialice la propuesta del presidente. Sin embargo, como el caso está produciendo una ola de especulaciones luego del resolutivo del Parlamento Europeo, se tendrá que trabajar minuciosamente utilizando mecanismos de comunicación para evitar que surjan complicaciones. Esto será posible si se logra un gran acuerdo con grupos de la oposición usando, como se ha hecho, una interlocución efectiva y elocuente que ha sido el sello o la característica infalible en la Cámara Alta.

Quizá por esa situación grupos empresariales de alta competitividad se sientan amenazados por el rubro de inversión en el país. Lo cierto es que más allá de que se tendrá que revisar ese tema porque muchas compañías acumularon sumas muy importantes de dinero en otras administraciones, con licitaciones y contratos que manifestaban inconsistencias, la Reforma Eléctrica, de acuerdo con especialistas, beneficiará directamente a la sociedad tomando en cuenta que el estado logrará mayor capacidad y facultad para reducir altos costos del servicio; asimismo, se podrán utilizar mecanismos e instrumentos sofisticados para mejorar la calidad. Y entre lo más importante, se abrirá el abanico para poder generar fuentes de empleo, así como el desarrollo económico.

Entonces, el punto es la Reforma Eléctrica.

Notas finales

Donde las cosas marchan bien es en Zacatecas. En general, se ha notado un cambio administrativo e institucional en momentos decisivos para resarcir los efectos negativos que dejó el exgobernador Alejandro Tello. Ya el territorio fue epicentro educativo con funcionarios de esa materia de todo el país; aunque, lo más destacable fue, sin lugar a dudas, la visión que tuvo el gobernador David Monreal que firmó un convenio de colaboración con una de las plataformas más importantes de Latinoamérica para expandir la producción de productos que se elaboran en esa entidad. Buena iniciativa.