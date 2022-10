El Fondo del Meollo

El América es lo que el americanismo más exigente quiere ver. Hoy no hay pretextos, no hay disculpas. Fernando Ortíz después del fracaso de la temporada pasada reculó, no fue fanfarrón ni engreído como sus antecesores, Miguel Herrera y Santiago Solari, sabe lo que es el América y lo que representa su esencia.

Así encaró el partido de ida de los cuartos de final, similar a lo realizado por Solari pero con una gran diferencia, sabe que la agresividad debe ser parte del americanismo, eso tan poco entendido por quienes no saben de qué trata.

Tano se graduó en Puebla, ganando 6-1 a su rival como visitante, mostrando y demostrando que el americanismo lo entiende a la perfección., un timorato y defensor de su salario hubiera preferido cerrar el partido cuando iban 1-2, al fin y al acabo la vuelta sería en el Azteca. No, Fernando Ortíz buscó la portería enemiga constantemente, como si estuviera abajo en el marcador, y eso se debe agradecer.

Para el 51% de los aficionados al futbol, el América es odioso, y como no serlo, con partidos de liguilla como la ida en puebla, debe ser la envidia del futbol mexicano.