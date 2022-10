Por: Luis Escobar Ramos

El 24 de febrero de 2017 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, la cual mandata que de ahora en adelante los conflictos entre trabajadores y empleadores serán resueltos por los tribunales laborales que serán parte integrante del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, derivado de ello se eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituyen tribunales de trabajo.

De igual forma, el 1 de mayo de 2019 se publicó el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, es decir, la Ley Federal del Trabajo, siendo ésta una reforma en la que algunas organizaciones sindicales venían insistiendo desde fines de la década de los 90´s y con mayor intensidad en el inicio del nuevo siglo, haciendo un planteamiento basado en los cambios que ameritaba el mundo del trabajo, como trampolín en la búsqueda de mejorar las relaciones laborales, ajustarlas al nuevo entorno y como consecuencia impulsar la competitividad y productividad de las empresas; dentro de los principales aspectos abordados en esta reforma destacan los siguientes:

 Libertad sindical

 Democracia sindical

 Negociación Colectiva Autentica

 Justicia laboral expedita

 Rendición de cuentas y;

 Perspectiva de género e inclusión

Los anteriores son las reformas y adiciones más importantes a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, conforme sean puestas en práctica, con toda seguridad deberán ser analizadas y ajustadas a la realidad laboral mexicana, habiendo 2 premisas fundamentales que deberán quedar muy claras a todos los actores, una de ellas es que todo mundo deberá cumplir y hacer cumplir cabalmente la ley, y la segunda, uno de los compromisos en los que el actual gobierno y los involucrados podrían dejar huella para la posteridad, siendo esta el fomento y afianzamiento de este nuevo esquema laboral y sindical que, impulse de manera decidida la democracia, la libertad y la negociación colectiva genuina, para lo cual se deberán establecer métricas medibles y cuantificables que abatan los viejos vicios que en el transcurso del tiempo fueron arraigándose de manera importante; un papel importante lo desempeñarán las autoridades, quienes deberán promover un diálogo social auténtico que fortalezca la legislación, promueva la productividad, competitividad y el trabajo decente en las diferentes ramas y sectores del entorno laboral.

Es en este contexto, en el que se dan los cambios respecto de la contratación colectiva y la facultad que otorga la ley a los trabajadores de validar a través del voto libre, directo y secreto de la mayoría de los adheridos al Contrato Colectivo de Trabajo, así como, la obligación del Sindicato de consultar el convenio al que llegara con la Empresa, es bajo esta tesitura que tanto la empresa alemana Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) decidieron adelantar el proceso de revisión contractual de este año.

A efecto de lo anterior, el Sindicato inició un largo proceso que contempló la realización de 8 asambleas divisionales los días 9 y 10 de abril, emanando de ellas la petición de solicitar un incremento del 15.7% directo al salario y un 3 % en prestaciones, lo que marcó el inicio de los trabajos con la Comisión Revisora para realizar la solicitud de revisión y el emplazamiento a huelga.

El 3 de junio de 2022 el Sindicato entregó de manera oficial el pliego petitorio a la Empresa, reiterando la solicitud de incremento del 15.7% y casi un 3 % en prestaciones y ese mismo día la empresa entrega al Sindicato también su pliego petitorio, en el que se incluyen primordialmente propuestas de disminución en múltiples prestaciones.

El día 27 de junio se iniciaron las pláticas conciliatorias de manera extrajudicial en las instalaciones de la unidad deportiva de trabajadores de Volkswagen.

Durante las pláticas hubo diversos acuerdos, sin embargo, la empresa planteó desde un principio no realizar cambios al Contrato Colectivo de Trabajo, posición en la que el sindicato manifestó su desacuerdo, sin embargo, varias cláusulas revisadas quedaron finalmente en puntos de convenio.

A partir del 11 de julio las pláticas se trasladaron al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) con el compromiso de poder terminar el proceso de revisión el 20 de julio, situación que ocurrió con un convenio y un incremento del 9 % directo al salario y 2% en prestaciones (cláusula 85 retiro voluntario 1.15% y Fondo de ahorro .85%). Tal y como lo ha dispuesto el Centro Federal el convenio tenía que ser ratificado ante dicho centro y sancionado por el mismo para poderlo llevar a consulta con los trabajadores.

La primer consulta de tres efectuadas, se realizó el día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del Sindicato, arrojando un resultado de 2586 votos en contra y 2248 votos a favor de un total de 6867 trabajadores, es decir los trabajadores no aprobaron el convenio, no obstante ello, el Centro Federal determinó repetir la consulta en virtud de que el voto por el NO, no alcanzó a la mayoría de los trabajadores a quienes aplica el contrato colectivo de trabajo.

Ante la determinación del Centro Federal se tuvo que prorrogar el periodo de prehuelga hasta para las once horas del día 9 de septiembre y la consulta el día 31 de agosto de 2022 pero ahora se realizaron en las instalaciones de la empresa para garantizar una mayor participación de los trabajadores, arrojando un resultado de 3456 votos en contra y 3231 votos a favor de un total de 6867 trabajadores, es decir, nuevamente los trabajadores no aceptaron el convenio de revisión del 20 de julio.

Derivado de la anterior el Centro Federal emitió un comunicado inmediato dando a conocer el resultado. Y convocó a las partes a agotar la conciliación, sin embardo los días que restaban para alcanzar un acuerdo la empresa asumió la postura de no modificar su propuesta y todo apuntaba a un estallamiento para el día 9 de septiembre, sin embargo el día 8 de septiembre la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a través de su titular hizo un llamado al Sindicato para que con su intervención se hiciera un último esfuerzo con la Empresa y propuso se hiciera el pago retroactivo al 20 de julio y no al 18 de agosto, fecha en que vence el contrato, petición que tuvo que llevarse a consenso de la comisión revisora la cual acordó prorrogar el periodo de prehuelga para las once horas del 14 de septiembre y la intervención de la Secretaría quien con esta aprobación realizó las pláticas con la Empresa quien estuvo de acuerdo en otorgar ese retroactivo.

El anterior acuerdo tuvo como consecuencia la realización de un tercera consulta a los trabajadores con el acompañamiento del Centro Federal quien también firmó la convocatoria y bajo la premisa del bien común de los trabajadores y de inmediatez el centro Federal autorizó la realización de la consulta para el día 12 de septiembre, misma que se realizó nuevamente en las instalaciones de la empresa y en cuya boleta de votación se estableció que si el voto era por el NO ello implicaba el estallamiento a huelga, dado que no habría más pláticas conciliatorias. Esta tercera votación arrojó un resultado de 2425 votos en contra y 4118 votos a favor de un total de 6867 trabajadores, lo que trajo consigo la aceptación del convenio del 20 de julio y se conjuró la huelga.

Durante los procesos de consulta intervinieron diversos factores que motivaron sobre todo la desinformación de los trabajadores, pues al tratarse del año previo a la elección que renovará el Comité Ejecutivo, los grupos opositores o bien grupos interesados en participar en el proceso electoral se encargaron de desvirtuar la información relativa al convenio de revisión, lo que dificultó la labor del Comité Ejecutivo para revertir en las dos primeras ocasiones tal desinformación.

Es evidente que la administración de la empresa influyó en el primer rechazo de los trabajadores, pues el día previo a la consulta del 5 de agosto, lanzó un comunicado que difundió en casi todos los medios de comunicación, en el que anunciaba que haría una inversión millonaria del tamaño de la planta en puebla, lo que sin duda motivó el voto en contra del convenio.

Así también el gobierno del Estado a través del titular de la Secretaría de Trabajo manifestó al día siguiente de la primera consulta que de fuentes muy cercanas le habían informado que ya se está renegociando el acuerdo y que la nueva propuesta de la empresa seria de un 14 por ciento directo al salario y 5 por ciento en prestaciones, información que no era veraz, ya que las partes no se sentaron a platicar.

En todo este proceso, algunas organizaciones, medios de comunicación y miembros de la clase política coadyuvaron a desvirtuar todo el proceso de revisión y de invitar a los trabajadores a votar por él no y estallar la huelga, incluso en caso de que esta se decretara como inexistente, a no regresar a trabajar. Además de convocar a no aceptar la propuesta planteaban crear un nuevo sindicato e incluso haciendo un llamado a que se afiliaran a un sindicato de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas.

El panorama anteriormente narrado da cuenta de situaciones que harán necesario ajustar y fortalecer el nuevo modelo de justicia laboral, tal y como lo mencioné en principio, debido a que tanto la autoridad como los sindicatos y empleadores se encuentran en un momento de adaptación al nuevo esquema, por lo que se requiere abundar en la regulación y los resquicios que se pueden presentar para todos los sindicatos que realicen sus procesos.

De igual forma, las organizaciones sindicales deberán trabajar en sus procesos internos, con la finalidad de robustecer su unidad al interior y con ello enfrentar los inconvenientes tanto políticos como jurídicos que seguramente continuarán presentándose.

Por último, los hechos anteriores será el antecedente, ya que en un futuro cercano el SITIAVW deberá efectuar la Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo a más tardar el 1 de mayo de 2023 y que sin duda la efervescencia política al interior del Sindicato pondrá un ingrediente más a la legitimación del mejor Contrato Colectivo de Trabajo del sector Automotriz en México, así como sus 55 años de historia.

Twitter: @LUISESCOBARRAM6) | Correo: lescobarramos67@gmail.com

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales