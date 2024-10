Me gustó el artículo de la escritora Elena Poniatowska, de 92 años de edad —71 en el periodismo—. Se ha publicado hoy en La Jornada —que dirige una mujer, Carmen Lira, periodista histórica—. Aunque mucha gente lee el diario de izquierda, sintetizaré aquí ese escrito: si una sola persona más se interesa en el texto “Al frente de todas, Claudia Sheinbaum” debido a la referencia que del mismo estoy haciendo en SDPNoticias, me sentiré muy contento. Puede consultarse aquí.

“El hecho de que Claudia Sheinbaum dirija nuestro país en los próximos seis años fortalece nuestra fe en nosotras mismas y alienta nuestro afán de superación. A raíz de su triunfo, muchas aspirantes a universitarias insistirán en su carrera, muchas dependientas en tiendas, muchas deportistas, enfermeras, secretarias en oficinas sentirán que pueden lograr un reconocimiento inesperado. De ahí que sea tan importante la aseveración de Sheinbaum: No llego sola, llegamos todas , el lema más alentador de los años recientes”.

El palco con aplastante mayoría de hombres

Agradezco que en la toma de protesta de Claudia se me sentara en el palco de los machuchones , esto es, los más importantes empresarios de México. Desde luego, no soy precisamente empresario, mucho menos estoy entre los meros meros ricachones. Soy periodista y, si acaso, analista político que invariablemente recurre al anarquismo metodológico, no como la definía el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, sino como lo practican en la derecha con una dosis de irresponsabilidad el intelectual Jorge El Güero Castañeda y el caricaturista ultraconservador y misógino Calderón, y en la izquierda los realmente geniales y mucho más responsables moneros de La Jornada y El Chamuco, Rafael El Fisgón Barajas y José Hernández.

En ese palco, en el suelo, encontré tirada una hoja de papel con los nombres de las personas asistentes. Repropduzco enseguida los nombres que ahí encontré. Aclaro que algunos estaban invitados y no asistieron, como Poncho Romo, o de plano no lo vi. Me disculpo si por descuido repito alguno de los nombres :

1. HOMBRE, Manuel Muñoz Cano .

. 2. HOMBRE, Francisco Cervante s.

s. 3. HOMBRE, Carlos Slim Helú .

. 4. HOMBRE, Carlos Slim Domit .

. 5. HOMBRE, Emilio Azcárraga .

. 6. HOMBRE, Bernardo Gómez .

. 7. HOMBRE, Olegario Vázquez Aldir .

. 8. HOMBRE, René Calderón .

. 9. HOMBRE, José Miguel Bejos .

. 10. HOMBRE, Alejandro Baillères .

. 11. HOMBRE, Roberto Alcántara .

. 12. HOMBRE, Joao Pedro Parreira .

. 13. HOMBRE, Andrés Conesa .

. 14. HOMBRE, Jaime Azcárraga .

. 15. HOMBRE, Rogelio Zambrano .

. 16. HOMBRE, José Fernández Carbajal .

. 17. HOMBRE, Carlos Hank González .

. 18. HOMBRE, Eduardo Osuna Osuna .

. 19. HOMBRE, Eduardo Tricio .

. 20. HOMBRE, Salvador Daniel Kabbaz .

. 21. HOMBRE, Jorge Arce .

. 22. HOMBRE, Jorge Mendoza .

. 23. HOMBRE, Daniel Chávez .

. 24. HOMBRE, Antonio del Valle .

. 25. HOMBRE, Armando Garza Sada .

. 26. HOMBRE, Hugo Camou .

. 27. HOMBRE, Miguel Rincón .

. 28. HOMBRE, Andrés Sulaimán .

. 29. HOMBRE, Daniel Bécker .

. 30. HOMBRE, Ernesto Rivera .

. 31. HOMBRE, Jorge José Abed Khoury .

. 32. HOMBRE, Alfredo Miguel Bejos .

. 33. HOMBRE, Alfonso Romo .

. 34. HOMBRE, Mauricio Sulaimán .

. 35. HOMBRE, Alejandro Villarreal Martínez .

. 36. HOMBRE, Julio Carranza Bolívar .

. 37. HOMBRE, Víctor Lamovi .

. 38. HOMBRE, Jose E. Alvarez Delong .

. 39. HOMBRE, Bernardo Lijtszain .

. 40. HOMBRE, Héctor Sulaimán .

. 41. HOMBRE, Bernardo Riojas .

. 42. HOMBRE, Raúl Camou .

. 43. HOMBRE, Damián Cuellar V .

. 44. HOMBRE, Jack Landsmanas .

. 45. HOMBRE, Hugo Miguel Vignola .

. 46. HOMBRE, Humberto Armenta G .

. 47. HOMBRE, Juan C. Orozco .

. 48. HOMBRE, Santiago Martí .

. 49. HOMBRE, Fernando Ortiz M .

. 50. HOMBRE, Arturo Pérez Aguilar .

. 51. HOMBRE, Fernando Mazón González .

. 52. HOMBRE, Marcos Fastlicht .

. 53. HOMBRE, Federico Arreola.

La lista femenina:

1. MUJER, Guadalupe Philips .

. 2. MUJER, Altagracia Gómez .

. 3. MUJER, Maite Ramos .

. 4. MUJER, Rocío Mejía .

. 5. MUJER, Sarah Bairstow .

. 6. MUJER, Sharon Fastlicht .

. 7. MUJER, Celsa Villarino.

Había 88% de hombres y 12% de mujeres . Me pregunto cuántos de tales empresarios masculinos que heredaron sus patrimonios tuvieron hermanas a quienes el padre no les dio oportunidad de dirigir las compañías. Otra pregunta: ¿cuántos tienen hijas a las que marginan para favorecer a sus hijos en lo relacionado con la conducción de los negocios?

Desde luego, hay más mujeres destacadas en los negocios que las invitadas a la toma de protesta. Quizá para su primer informe de gobierno, en algo así como un año, la presidenta con A, Claudia Sheinbaum, encargue una investigación mínima para ubicarlas en ese palco, de tal modo de que se acerque al menos un poquito a la paridad de género.

Por cierto, fue muy bueno que detrás de Claudia durante su discurso estuvieran militares mujeres. Lástima que en el ejército de México, como en la muy machista iglesia católica, solo manden los hombres. Porque no hay generalas de división ni parece probable que en el futuro cercano vaya a haber una.