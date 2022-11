Conste, se trata de la marcha organizada en el diario Reforma a lo largo del Paseo de la Reforma de la capital mexicana. Ello resulta clarísimo. Es el gran evento de un periódico. Buena mercadotecnia, sin duda. Y no, en el fondo no es para apoyar al INE, sino para golpear al presidente López Obrador... y ahora también a la jefa de gobierno Sheinbaum. En un país de libertades como el nuestro, eso se vale, claro que sí. Pero deberían los promotores de la marcha ser más sinceros al expresar sus intenciones.

Actúan así en el periódico Reforma para ganar el aprecio de la gente conservadora con un alto nivel de ingresos. Lo que sea de cada quien, son muy listos los directores del rotativo propiedad de la familia Junco… sí, directores a secas, esto es, no directores y directoras porque en esa empresa los cargos principales pertenecen a machitos… Hay 20 personas en su organigrama, 17 hombres y solo 3 mujeres. La primera fémina en la estructura ocupa la posición 11; a las otras dos se les ubica mucho más abajo.

La nota principal de Reforma este domingo es “Activan ‘no circula’ ¡el día de la marcha!”. La información, que cae en la categoría de las fake news, se basa en afirmaciones de promotores de la manifestación que culminará en el Monumento a la Revolución, quienes acusan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de haber activado el no circula para desalentar la participación de la gente en el evento también organizado por el empresario Claudio X. González y los partidos políticos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC.

Si en Reforma fueran serios no mezclarían tales hechos. Porque una cosa es el derecho a manifestarse en las calles y otra muy distinta el grave problema de contaminación de la megalópolis, que es mucho más grande en tamaño, en población y en problemas que la sola Ciudad de México. La gigantesca zona metropolitana incluye, además de la capital del país, a enormes municipios del Edomex y aun de otros estados. ¿Es tan difícil de entender?

Por cierto, una de las tantas causas de la contaminación en la megalópolis tiene que ver con el hecho de que los mexicanos de todas partes —así somos, y no cambiamos— cualquier cosa importante queremos hacerla en la CDMX. En la nota de Reforma se menciona que organizadores de la marcha, enojados por el no circula, “amagaron con no suspender los viajes programados desde otros estados…”. Viajes en camiones, esto es, el muy clásico acarreo inventado por los priistas de antes, quienes hoy reconvertidos en supuestos demócratas caminarán codo a codo con panistas, militantes de MC, perredistas y lo que llaman sociedad civil.

Si se supone que habrá marchas en todo México, ¿para qué traer camiones desde otros lugares? Por lo demás, una pena que el diario regiomontano El Norte —hermano mayor de Reforma—, otrora enemigo del centralismo, dedique la nota principal de su portada no a la marcha en las calles de Monterrey, sino a la queja por el no circula a 900 kilómetros de distancia.

De que Reforma promueve la marcha lo demuestra la nota de hoy contra Sheinbaum y, también, todo lo que ese diario ha publicado en los pasados días contra AMLO, el presidente al que acusan en la mayoría de sus columnas de opinión de estar extremadamente irritado por la manifestación. Tan irritado anda Andrés Manuel, que se retrató ayer en su rancho de Chiapas muy feliz cargando a sus nietos.

Por cierto, la foto del abuelo contento fue usada en Reforma para promover la marcha de muy mala manera. Y es que los editores colocaron la imagen de AMLO con sus niños en una especie de cara a cara con Enrique Krauze, quien dijo que él en 1968 marchó por la libertad y que este domingo marchará por la democracia. Una pena que el admirado historiador no marchara en 2005 a favor de la democracia traicionada en el desafuero de López Obrador, aquella absolutamente indecente arbitrariedad ejecutada por el primer presidente panista; y, ni hablar, Enrique tampoco salió a la calle para defender la legalidad electoral cuando, en 2006, el INE (entonces llamado IFE) fue cómplice del brutal fraude electoral que llevó al poder a Felipe Calderón.

En fin, suerte a quienes participen en la marcha de hoy. Lamento que les haya faltado carácter para intentar llenar el Zócalo con más de 100 mil personas. Sí creo que llenarán el Monumento a la Revolución, que se satura con menos de la quinta parte de la gente que cabe en la plaza más importante de nuestro país.

Por cierto, la izquierda cada vez que se lo propone llena el Zócalo. Que la oposición ni siquiera lo intente explica encuestas, como la más reciente de Reforma, en la que Morena gana el Estado de México por casi dos a uno a la alianza diseñada por Claudio X., la PAN-PRI-PRD.