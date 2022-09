Esta noche de 15 de septiembre, se conmemora el 212 aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Es un acto simbólico que une a las y los mexicanos. Nadie es más patriota que un mexicano la noche del grito. En el marco de las fiestas patrias, a reserva de lo que diga el Senado, desde Palacio Nacional se las han ingeniado para sacar adelante la más reciente iniciativa que podría dejar hasta el 2028 al ejército en las calles. La situación de inseguridad se adivina tan grave, que pareciera una buena medida que sea la milicia quien realice labores de prevención en materia de seguridad. El tiempo determinará si la decisión fue acertada o no.

En otro tema; en mi entrega de días pasados, adelantaba que las copiosas lluvias en todo el estado pondrían a prueba la capacidad de reacción del gobierno de Rubén Rocha Moya. Palomita para el círculo más cercano del mandatario sinaloense.

Aunque muchos cuestionaron la suspensión de clases, en prevención vale más no escatimar. La pandemia nos enseñó que un par de días sin clases presenciales no son tan graves. La tormenta 19-E del 2018 nos enseñó también, que el clima no tiene palabra y que los riesgos están ahí.

Reconocerle al gobernador que en plena semana de lluvias no se lo pensó y realizó cambios en la dirección general del instituto estatal de protección civil. Y aunque le trató de hacerlo en un tono jocoso, el jalón de orejas para la titular de la SEPyC en el estado, Graciela Domínguez Nava, fue más que claro. El toque de atención para la secretaria de educación se repitió en la semanera del lunes, donde nuevamente le mandó decir que “atendieran a la gente y se pusiera a trabajar”.

Lo anterior son señales políticas y también mediáticas, inequívocas del ritmo que el mandatario ha estado imprimiendo a su gobierno. Quien así no lo interprete, simplemente terminará por salir de su gabinete. Como escuché a un avezado político decir “todos llegan con la renuncia en la bolsa”.

En lo operativo, no vimos cómo nos habría gustado a la Secretaría de Bienestar al frente. Sin embargo, los apoyos llegaron y continuarán llegando de manera directa a las familias afectadas por las lluvias. 5 mil pesos en efectivo, directo a las manos de la gente que más lo está requiriendo. El Fonden, ni se ha extrañado. En la capital y las ciudades grandes, se ha visto la actividad de las cuadrillas para atención de baches y socavones. La respuesta ha sido pronta. Los baches ya son un problema endémico, pero ver a las cuadrillas trabajando, dan esperanza al ciudadano de que las condiciones urbanas están mejorando.

El propio gobernador Rubén Rocha, ha estado visitando las comunidades afectadas y apoyando directamente a las familias. Hay que reconocer la capacidad de reacción del estado. También, es loable la autocrítica cuando el mandatario ha dicho que se necesita hacer un esfuerzo mayor para continuar ayudando a más familias.

La Conagua nuevamente ha anunciado que los próximos días pueden ser de riesgo para el estado por las lluvias. El llamado es a no escatimar en precauciones. La mayoría de las tragedias han sido derivadas de la imprudencia.

¡Felices fiestas patrias! ¡Viva México! ¡Viva Sinaloa!

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx