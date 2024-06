Ahora se puede entender mejor la pasiva actitud de los gringos ante las elecciones en México y la desesperación de Andrés.

Los nombramientos en el gabinete de Claudia confirman que la relación con Estados Unidos será de cooperación y con una sana influencia en la estrategia comercial, energética, de seguridad y migratoria; tal como lo proponía la oposición.

Marcadas diferencias

AMLO designó a un gabinete que él mismo definió como 90% lealtad y 10% capacidad y preparación. Muchos llegaron por dogmatismo y con una total ignorancia en sus carteras como el caso de Manuel Bartlett, que no sabía nada de electricidad, pero sí mucho de corrupción, Rocío Nahle, una ex técnica petrolera que no sabía nada de energía pero robó hasta que se cansó, y el daño al país por detener el desarrollo energético este sexenio, lo sufriremos al menos los próximos diez años. Javier May que no acabó ni la preparatoria se hizo cargo de Fonatur y del Tren Maya con los resultados que hoy están a la vista, pero para el presidente su 100 % de lealtad valió para premiarlo con la gubernatura de Tabasco.

Pocos funcionarios del gabinete de AMLO tenían un alto perfil profesional y lealtad a las instituciones y la ley, los mismos que fueron desechados e incluso denigrados, como Carlos Urzua, Arturo Herrera, Víctor Manuel Toledo y otros más.

La pobre preparación académica de Andrés, que tardó más de 13 años en titularse, aunado al hecho de que nadie podía decirle nada, nadie podía opinar o sugerir nada ni mucho menos corregirlo, lo puso en el peor perfil para un gobernante, un presidente ignorante que se siente sabelotodo, que cree conocer de todo y que nadie sabe más que él.

Subió el nivel

El gabinete que Sheinbaum ha presentado tiene un mayor nivel educativo, experiencia y conocimiento.

En el primer paquete hubo una sorpresa, luego de que López Obrador acabó con el Conacyt afectando directamente el desarrollo y la innovación tecnológica, Claudia subió a esta dependencia a rango de secretaría otorgando una importancia significativa a la educación, la ciencia y la tecnología.

En el segundo paquete de nombramientos destacan algunos cambios, en el sector energético, la designación de Luz Elena González como titular de la SENER, abre la oportunidad para que la dependencia deje de funcionar como una simple administradora de un proyecto fallido, como lo fue Dos Bocas, y se alcance una visión global para el desarrollo energético.

Con la nueva secretaria seguramente llegarán a CFE y Pemex personajes mucho más preparados, no un ingeniero agrónomo sin título que de petróleo no sabía gran cosa y las consecuencias ahí están, la paraestatal es la empresa petrolera más endeudada del mundo, la producción cayó y se presentaron numerosos accidentes. Un desastre total.

Con Bartlett en CFE volvieron los apagones de las décadas de los setenta y ochenta, se detuvo la inversión en distribución y se tomaron las peores decisiones en producción de electricidad y mantenimiento, pero el viejo lobo, aprovechó para hacer todo tipo de negocios con sus familiares y allegados.

En la función pública, Claudia puso a Raquel Buenrostro, una persona muy apegada a la norma y que conoce los procedimientos administrativos luego de haber sido titular del SAT.

Sin duda el perfil del gabinete se elevó con gente más preparada y adecuada lo cual permitirá, como antes mencioné, una mejor integración con Estados Unidos.

Para ellos ha sido más fácil comenzar a negociar con Claudia, ya se entrevistó con la vicepresidenta Kamala Harris, muy diferente a la imposibilidad de dialogar con AMLO que generó falta de coordinación y conflictos entre funcionarios de la administración Biden.

En EU también sabían que sería más fácil negociar con Claudia que con Xóchitl, por una simple razón, de haber triunfado la oposición, AMLO se hubiera lanzado con todo sin importar las consecuencias, como lo vimos en 2006 y en 2012, y desde el poder estas hubieran sido brutales.

Hay que destacar que los acuerdos que se están alcanzando fijarán reglas de negociación bilateral de altura, lo que podría blindar la relación ante el posible triunfo de otro populista, el amigo de AMLO Donald Trump.

El gabinete, en esta nueva etapa de integración entre EU y México, bien se puede definir como made in USA, todo sea para mejorar el país y como de costumbre, utilizar a los odiadores para impulsar la agenda del Banco Mundial de bienestar compartido, de seguridad regional y de comercio trinacional.

X: @diaz_manuel