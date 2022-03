El Futuro de las Jugadoras

Hoy la Asamblea de Dueños se reúne para determinar las medidas que aplicarán como castigo al Querétaro FC, por los acontecimientos trágicos del sábado pasado en el Corregidora. Hay un ala poderosa de propietarios que – además -, lo son por igual de televisoras y medios de comunicación, que apuestan por la desafiliación del equipo. Existe también su contrapeso, que promueve medidas, igualmente severas, pero no tan extremas, como las propuestas del primer grupo de poder.

El problema está en lo que esto significa para el futuro del recurso humano de los Gallos Blancos como institución, y con esto nos referimos al personal administrativo, a los utileros, jardineros, cuerpos técnicos de todas las ramas y categorías, así como a las jugadoras y jugadores del plantel.

En Amazonas Podcast hablamos de fútbol femenil, y particularmente de Tigres Femenil. Justo el partido que tendría que haberse jugado ayer, era ante Querétaro Femenil en El Volcán y ahora, no solo no se tiene certeza de cuándo se re programará, sino que además, existe la incertidumbre de si se jugará ante Gallos Femenil en un futuro.

Ese es el tema; lo que unos inadaptados sociales provocaron, resulta en que ahora las jugadoras del plantel femenil tengan más dudas que certezas de su futuro profesional. Ellas no la debían ni la temían. Incluso el Querétaro Femenil se había convertido en el primer equipo de la categoría en tener su propio estadio para sus juegos de local.

Ellas no jugaban en el epicentro de la tragedia, El Corregidora, y no tendrían por qué cargar con la responsabilidad de pagar los platos rotos por un tema del que no tienen responsabilidad alguna. Hoy se sabrá la determinación de la Asamblea de Dueños; la gente de pantalón largo que, quizás en su vida tocó un balón de fútbol con conocimiento de juego. El futuro de las futbolistas queretanas está en manos de gente que toma decisiones, en muchas ocasiones, sin escrúpulos; tan solo para proteger sus intereses económicos.