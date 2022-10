He contado que Joan Manuel Serrat cubrió como reportero el Tour de Francia de 1984. Ya era un famoso cantante, pero su amor por el ciclismo lo llevó a semejante aventura. Lo hizo muy bien. En un artículo contó lo que hacían los periodistas profesionales en una de las salas de prensa: “Darle a la máquina de escribir frenéticamente, pronosticando suposiciones ”.

Interesante expresión: pronosticar suposiciones. El columnismo político la mayoría de las veces a eso se dedica, vale decir, a especular y lanzar hipótesis a tontas y a locas. En algunos pocos casos la comentocracia de los periódicos no supone ni pronostica nada, sino que simple y sencillamente proporciona información exclusiva —es decir, que nadie había dado a conocer por ultrasecreta—. Información, desde luego, que “fuentes confiables”, “de alto nivel”, “bien informadas” o “cercanas a Palacio Nacional” entregan a quien la publica.

Este jueves 27 de octubre de 2022 el columnista más inteligente del diario propiedad de Manuel Arroyo no pronosticó suposiciones. Lo que hizo Salvador Camarena en El Financiero fue contar lo que le contaron “fuentes bien informadas” cuyos nombres y apellidos solo él conoce.

¿Qué le dijeron al periodista sus “fuentes bien informadas”? Casi nada, que hay un TUCOC

1.- En efecto, le contaron que ya existe el TUCOC, esto es, el grupo Todos Unidos Contra Claudia (Sheinbaum) integrado por Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

2.- Que tal grupo se integró porque Claudia “parece estar descuidando el consejo” implícito en una de las “reglas de la política”, la de evitar que los adversarios “se alineen en contra de uno”, en este caso en contra de una.

3.- Según interpreto al columnista Camarena, el corcholato Monreal participa en el TUCOC porque se sabe perdido en la carrera de la sucesión presidencial.

4.- Ebrard se sumó al TUCOC porque “parece estársele acabando el año sin que sus aspiraciones alcancen el ímpetu requerido para lograr momentum”.

5.- Los dos, Ebrard y Monreal, se unieron desde antes y recientemente acordaron una alianza con el corcholato Adán Augusto, quien sí parece “podría disputarle a la jefa de gobierno la simpatía que más cuenta en esta batalla: la de Palacio Nacional”.

6.- Salvador Camarena ve que se Monreal y Ebrard se han sumado “de alguna manera a la precandidatura de Adán Augusto López Hernández”.

7.- “Fuentes bien informadas mencionan que una primera plática al respecto habría ocurrido el pasado 7 de octubre”.

8.- “Ese viernes los tres suspirantes habrían sostenido un intercambio tendiente a establecer una alianza de facto, una que no cancela necesariamente las aspiraciones de ninguno de los integrantes de esta especie de triunvirato”.

9.- El acuerdo sería de carácter provisional. Un triunvirato en lo que ocurre la decisión presidencial. Porque se da por descontado que ninguno de los tres renunciaría de momento a sus aspiraciones presidenciales.

10.- “Es decir, la materia del entendimiento es otra: tienen en común que ellos pierden si la elegida es la jefa de gobierno de la Ciudad de México”.

¿Funcionará el TUCOC?

Se verá en las próximas encuestas. En el tracking diario de MetricsMx publicado en SDPNoticias ha crecido la ventaja de Claudia sobre Marcelo. No ha funcionado la estrategia del canciller de hacerle al chistoso en TikTok. Digo, sí da risa don Marcelo con sus rarezas en esa red social, pero la gente no lo ha premiado con más apoyo, al menos no se ha visto así en las encuestas. Es la razón por la que el columnista de El Financiero afirma que el titular de Relaciones Exteriores no ha encontrado el momentum.

¿Adán Augusto llegó a ese momentum con su actitud pendenciera y ahora abiertamente chavista? No lo sé, pero no lo creo. Es muy mala su imitación del comportamiento de AMLO, este siempre muy crítico de la llamada mafia del poder. Esperemos a ver su desempeño en futuras encuestas. Pienso que no va a crecer demasiado, tal vez Adán ni siquiera va a rebasar a Monreal en las mediciones de preferencias electorales. Es la suposición que pronostico.

Monreal ha estado en un lejano tercer lugar en las encuestas de preferencias electorales y nomás no ha dado el salto… ni lo dará. Su problema sin solución es que no es creíble.

Lo del TUCOC viene del TUCOM —el inútil en su momento Todos Unidos Contra Madrazo—. Pero, la verdad de las cosas, si ha habido un político que se ha visto obligado a luchar exitosamente con todos en su contra ese es el presidente López Obrador. La historia no miente: Andrés Manuel ha vencido en una guerra de muchos años a la alianza del PRI, el PAN, la clase empresarial y los grandes medios.

Si Claudia busca enseñanzas para salir adelante del todos unidos contra ella, las encontrará en la biografía de un hombre al que conoce muy bien, AMLO. Le bastará con un poquito que aprenda de la extraordinaria habilidad del líder de Morena para escapar de situaciones de riesgo.