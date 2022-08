Arrancamos con estas líneas que estaré escribiendo a partir de este día en este espacio que amablemente me han ofrecido en SDP Deportes. Desde Alemania, espero poder sincronizar con ustedes, mi pasión por los deportes. Gracias y bienvenidos.

Cuando se definió la final de la Eurocopa Femenina entre Inglaterra y Alemania, estaba seguro que venía una gran historia para quien se coronara ganadora. Y es que la historia es contada por los ganadores, suele decirse. ¿Cuáles son estas historias?

Si ganaba Alemania, se reiteraría aquella repetida frase de Gary Lineker que reza: “El futbol es un deporte que lo juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. Una imagen de las alemanas levantando la Eurocopa en Wembley alimentaba mucho morbo, pero la gran historia no está ahí, e incluso, trasciende al resultado de la final (que ya conocemos). Las alemanas han ganado 12 veces el torneo continental, son las más ganadoras y han sido dominantes en el fútbol femenil, de eso no hay discusión. Solo que este dominio, parece haberles jugado en contra y el apoyo a los seleccionados femeniles se ha visto reducido o por lo menos estancado debido a que arrasaban en sus competiciones. Si tenemos que hablar del “caballo negro” del torneo, ese equipo es el de las germanas. No solo tuvieron menos apoyo y “programas” que otras selecciones, las ganancias por participar en esta Copa son inferiores a otros conjuntos y no se han igualado en referencia a los equipos masculinos.

De acuerdo a la revista Forbes, si las alemanas ganaban la Eurocopa se embolsarían alrededor de 61,000 dólares , mucho muy inferiores a los 407,000 dólares que se ha establecido para el equipo varonil. En Alemania se negaron a dar el paso que sí han dado países como Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Noruega, Países Bajos y más recientemente España y Estados Unidos. Las alemanas se instalaron en la final de manera categórica y aunque no lograron su cometido, tenemos que agradecerles ese espíritu que siempre muestran y hacen que no las demos por descartadas, ni estando abajo en el marcador.

Y vamos del lado ganador. Las campeonas. Las leonesas. Es una historia de redención. Primero, ganaron la Eurocopa antes que el equipo masculino. Historia pura. No hay más que decir en ese sentido. It’s coming home dice la canción, y ellas cumplieron, y con creces.

La otra es la historia que pocas veces nos han contado. Si bien, sabemos por Hollywood que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se practicó el beisbol femenino, la realidad es que en Inglaterra, durante la Gran Guerra -la Primera Guerra Mundial- con los hombres en el frente armado, las mujeres empezaron a jugar futbol y no solo eso, sino que fue seguido por multitudes. Quizás lo más emblemático de esa época fue un club llamado " Dick, Kerr Ladies” fundado por trabajadoras de la fábrica del mismo nombre en Preston (norte de Inglaterra) y en 1920 según los historiadores, en el famoso “Boxing Day” enfrentando al St Helens más de 53 mil personas se dieron cita en Goodison Park para presenciar el encuentro. La Guerra luego terminó, los soldados regresaron, las mujeres regresarían a sus labores previas, por lo que a partir de 1921, la Football Association (FA) decidió prohibir el futbol femenino, prohibición que duraría 50 años bajo la premisa de que era “poco apropiado para las mujeres”. Fue hasta 1970 que se volvería a permitir la práctica del futbol femenino. Y en 2008, la FA dio una disculpa pública por ese veto de medio siglo.

Por eso, lo sucedido este domingo en Wembley, es una historia de redención. No solo del futbol femenino, sino de los valores que emanan del deporte. No es casualidad que hace 100 años, muchas almas se emocionaran viendo a las mujeres jugar, y es que debemos reconocer que en el deporte, en el futbol, en la competencia hay mucho de humanidad y mucho de valores universales que nos conectan. Este domingo, las inglesas de la mano de Kirby, Russo, Toone, Kelly, Stanway y compañía le rindieron homenaje a las pioneras como Lily Parr, Jennie Morgan, Alice Kell, Florie Redford y muchas más. Este domingo, el futbol regresó a casa.