El circo de la política

En el amplio espectro de la palabra, gracias al uso de las herramientas tecnológicas que dominan nuestro entorno, todos somos una especie de comunicadores.

Sin embargo, la especialización en la materia es tan importante como el mismo hecho de “saber comunicar”.

A propósito del reciente día del comunicador , la academia hace énfasis en la importancia del manejo de datos y de informar adecuadamente.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el evento “Yo Comunico 5.0” donde los esfuerzos académicos se orientan al uso de las plataformas digitales y a la correcta interpretación de mensajes.

Con ponencias como “Redes sociales: creando contenido de valor” y “La comunicación Alternativa vs Fake News” dan un sentido de gran importancia al arte de comunicar.

No existe área de trabajo, desarrollo, estudio, que esté exenta del uso de la comunicación como herramienta de penetración.

“Los elogios con que ensalzan mi conducta no me envanecen, porque tengo la convicción de no haber más que llenado los deberes de cualquier ciudadano que hubiera estado en mi puesto (.) Cumplía a mi deber resistir sin descanso hasta salvar las instituciones (.) que el pueblo mexicano había confiado a mi custodia”.

Benito Juárez García