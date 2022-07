Finalmente el presidente AMLO, acompañado de destacados personajes de Morena y de su administración, inauguró la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Con ello, el presidente se ha llevado nuevamente el reconocimiento de sus seguidores y de todos los mexicanos que hoy, a pesar del naufragio, creen aún en la autoproclamada 4T.

El AIFA, la otra obra insigne de AMLO, no ha sentado un buen precedente. Más allá de que el nuevo aeropuerto luzca bien y tenga la apariencia de ser funcional, la evidencia apunta hacia otra dirección. No únicamente no ha sido capaz de aliviar al AICM en términos del descongestionamiento del Benito Juárez (basta con mirar diariamente los vuelos retrasados y las largas filas en las salas de espera) sino que ha también levantado cuestionamientos en torno a la seguridad aérea en el Valle de México. Confiemos, pues, que la pericia de los controladores de vuelo en ambos aeropuertos evite cualquier tipo de episodio desafortunado.

En relación con Dos Bocas, todo apunta hacia un fracaso y una nueva cortina de humo del presidente AMLO para distraer la atención pública nacional de los verdaderos problemas que nos aquejan, tales como la incontrolable violencia, el imperio del crimen organizado sobre el Estado mexicano, la incapacidad de las autoridades para devolver la gobernabilidad, la pobreza, entre tantos otros.

Dos Bocas no está terminado, y de acuerdo a los análisis de los especialistas, demorará al menos un año para que ofrezca resultados. Pero eso importa poco para el AMLO y Rocío Nahle. Lo verdaderamente importante no es la funcionalidad o pertinencia de la refinería, sino vender mediáticamente un supuesto éxito de la 4T y “mostrar al mundo” cómo el gobierno de 4T, a diferencia de sus antecesores, cumple en tiempo y forma con sus compromisos de campaña.

En adición, Dos Bocas, como es bien sabido, contraviene los compromisos internacionales contraídos por México en términos de la transición hacia energías renovables, y en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7) Energía asequible y no contaminante y 13) Acción por el clima, así como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015.

En realidad, poco ha importado que el AIFA no sea funcional y que haya provocado un caos en el espacio aéreo del Valle de México. De igual manera, no resulta importante para la 4T que Dos Bocas no sea más que un teatro montado para ensalzar la figura de AMLO como un presidente “que sí cumple”. Lo importante, a los ojos del presidente y de sus seguidores, es seguir convenciendo a sus votantes de que ellos son la mejor opción para este país, con miras, desde luego, hacia 2024. Nada más fuera de la realidad.