Moral, política y partidos; vienen elecciones.

La política mexicana da cuenta de ello a lo largo de su historia, desde tiempos de Plutarco Elías Calles y el cruento asesinato de Álvaro Obregón en la creación del antiguo régimen priista que lamentablemente durara siete decenas fatídicas para nuestro país, el cuerno de la abundancia saqueado sexenio tras sexenio en aparente democracia que no era más que la continuidad del mismo poderoso tras dedazo designaba al sucesor en turno…

A unos cuantos días de llevarse elecciones intermedias en nuestro México la guerra mediática no da cuartel a ningún soldado, curiosamente los ataques los encabezan quienes durante muchos lustros han visto crecer sus fortunas y emporios sin importar cuándo ni cómo, se acostumbraron que con dinero " ellos ponían, ellos quitaban”…

Hoy los ataques virulentos de la derecha y el antiguo priismo al Ejecutivo Federal son la punta de lanza para tratar de mermar el ímpetu electoral que el partido en el poder presume; siguen tratando de aferrarse al poder donde mamaron durante los últimos sexenios, la pretendida supremacía moral que los obliga a dirigir los rebaños de los pobres que no saben conducirse… Obviamente creando ONGs con cargo al erario, la buena voluntad de las malas personas pagadas con dinero de los mismos jodidos a quien engañan mientras abonaban los robos cometidos a ojos vistos inflando sus negocios personales, esos mismos que ahora hablan de clientelismo electoral cuando en sus mandatos lo ejercieron con el mayor descaro.

Las libertades públicas, electorales y de paso la libertad de expresión

La supuesta democracia que la derecha burguesa enarbola no es más que el velo donde se oculta la explotación a la que han sometidos a los pobres, crearon un sistema represivo, el llamado outsourcing, donde por unos pesos los derechos de los mismos que llenan sus arcas fueron borrados de un plumazo, inventaron empresas jurídicas y fiscales de papel, manejadas por ellos mismos, amigos, jueces y magistrados, ministros corruptos que en cadena boicotearon los derechos fundamentales de quienes se partían el lomo día tras día por un salario mínimo y sin más prestaciones que la miseria generada a través de años, “respetando” en teoría las libertades públicas, libertad electoral y de paso la libertad de expresión que decenas de periodistas tres metros bajo tierra niegan en absoluto…

Mercaderes del Estado, privatizaron en compadrazgo todo lo que pudieron con un títere priista-panista en la silla presidencial, esos son los que ahora claman orfandad del erario, esos que se acostumbraron a saciar sus ansias de poder y riqueza a costa de los millones de pobres que solo abrazan durante las campañas electorales, esos quienes viven de la apariencia y el engaño, que son tan caraduras que se atreven a insultar a quien ose sacar sus trapos al sol, aun cuando las evidencias los empapan.

La ignorancia, corrupción y avaricia como madre de contubernios, es fácil reconocer a quienes se creen con derecho de ser el líder del pueblo, sin ir muy lejos, en cada ranchería, pueblo o colonia sabemos quiénes no trabajan pero “toda su vida” se han promocionado como políticos se creen poseedores de la inteligencia suficiente y la red poderosa que los llevará a ocupar la silla del poder… La lenta agonía de los partidos políticos y su futuro incierto depende de los mismos dirigentes, el tema del dedazo y amiguismo sin ver si se tienen las mínimas capacidades para gobernar un sector de la población han sido la gota que derrama los vasos de la paciencia del electorado, las ridículas campañas de todos los partidos políticos solo ponen en evidencia la raquítica caballada, —cómo dirían los abuelos—no hay rumbo, no hay propuestas serias, no hay noción de gobierno, menos de política.

Las dudas respecto al partido más antiguo de México, el PRI, crecen a cada paso, Alejandro Moreno Cárdenas y la larga cola arrastrando sólo han dado pauta para llenar de sospecha, por más que pretenda discursos optimistas el revolucionario institucional parece haber entrado en la mayor crisis, los viejos priistas escondidos tras lo sucedido en Andorra y con Santiago Nieto de la UIF—Unidad de inteligencia Financiera— husmeando sus cuentas, parece llenar de terror al otrora prominente y poderoso partido.

Fernández de Ceballos, Creel y Fox

Los panistas y sus disputas internas desde las elecciones pasadas dejaron en claro que las fracturas eran imposibles de subsanar, el abismo electoral donde se hundieron en las pasadas elecciones presidenciales parece crecer, la ambición reinante puertas adentro, las ansias personales de poder en el blanquiazul resquebrajaron el partido, la gran división hizo implosión y acabó con lo poco que había; la presencia de Fernández de Ceballos, Creel y Fox en vez de ayudar vienen a dar las últimas paladas de tierra al féretro. Renglón aparte las acusaciones por lavado de dinero de Ricardo Anaya, sumado a la mafia inmobiliaria que invade los estados que aún gobiernan.

Los mini-partidos —rémoras, más bien llamados—, incluidos en este grupo el PRD, desde aquel desliz de los Chuchos con Calderón, una de las metidas de pata más grandes de la historia política mexicana, hurgando un poco en los creadores de los partidos satélites nos damos cuenta que siempre hay detrás, al lado o al frente un antiguo dirigente, servidor; el viejo lobo de mar con títere a la cabeza, estos partidos sólo sirven como cuña de los partidos grandes, tratando tras bambalinas salpicarse un poco y sirviendo como moneda de cambio dentro de las Cámaras, los chacales de la política, buscando siempre que “carroñear” y tratando de ser indispensables al mejor postor.

Las pasadas elecciones nos mostraron las flaquezas y debilidades en nuestro sistema electoral, lo más criticable en estos momentos, es lo costoso que resulta la llamada democracia en nuestro país, en tiempos de pandemia y con el agua al cuello el sistema empresarial y trabajadores, por ende los votantes, es primordial reducir al mínimo indispensable el presupuesto a los partidos, los partidos mismos, y sobre todo el presupuesto al órgano electoral INE en cada elección.

¿Llegará un momento donde se sienten a conversar y por el bien de México se decante la política mexicana, partidos políticos, Cámaras y Órganos Electorales?