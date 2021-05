Los negocios “rentables”; ¿qué pasa en Mazatlán?

De esta manera comienza una plática que aparentemente salió de la nada, lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos es “secreto a voces” como lo menciona mi interlocutor, no todos tienen la posibilidad de cruzar líneas prohibidas en diferentes ambientes, algunos por sus quehaceres diarios sí lo pueden hacer por ello deben ser “ciegos y mudos” —por su propio bien—sería la marcada recomendación.

Para saber lo que ocurre realmente debes estar en el punto focal del mapa: “Por invitación de socios de los lugares, por chamba o por pláticas con gente joven, incluidos socios de antros , sé todo eso, desde hace unos 2 años, ha crecido exageradamente la venta de esto, nadie lo para y no veo que eso cambie (Hablamos de nuestro amigo común, que es socio de antros en Mazatlán ); No solo el aumento de venta el problema, es el consumo obvio y los dueños de antros , tienen que darles espacio a los vendedores, de ahuevo.”

Cosa curiosa, antes te cerraban un antro por saber y corroborar que se consumían drogas...¿ahora lo cierran si no accedes a venderlas? ¿En qué punto de la impunidad está viviendo nuestro planeta? Recordé al huachicoleo de gasolina, igualmente te cerraban tu negocio si no metías la gasolina de “ellos”.

En México no acaba la impunidad, ¿sólo cambia de rubro?

Cada vez son más las personas usando drogas duras como cristal, —Recordemos que las “drogas duras” son definidas como “estupefacientes o psicotrópicos productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”— la cocaína y mariguana, más bien son consideradas ya cosas de los 80′s. Algo que debe ser una preocupación primaria, por ende prender los focos rojos sanitarios en México, ya Estados Unidos habló al respecto de esto y su incremento exponencial durante la pandemia.

Según los expertos, la heroína es la droga más peligrosa y adictiva. Únicamente se necesita una dosis 5 veces más fuerte de lo normal para causar la muerte, aunque ahora el llamado fentanilo potente 40 o 50 veces más que la heroína pura, droga de laboratorio diseñada en los años 50 del siglo pasado en Bélgica, está ganando terreno y causando estragos a nivel mundial.

Regresando al tema de Sinaloa ; al parecer la sensación de la gente oriunda de ese estado mexicano, es que ha bajado aunque sea un poco, la violencia y ejecuciones, pero aumenta la venta de diferentes drogas. Lo cual viene a puntualizar lo dicho desde el vecino país del norte.

“Sí, hay ejecuciones, pero la verdad ahora son menos que con Peña Nieto o con Felipe Calderón, —Los enfrentamientos entre cárteles siempre se achacaron a la decisión y preferencia del ejecutivo en turno— es noticia vieja, pero sí, es triste, se ven más drogas en la calle, con niños y adolescentes, sobretodo.”

“En Mazatlán tienen puerta abierta los que venden, el presidente municipal es de Morena, lo marco porque me dice hace unos 15 días el candidato por PRI y PAN, de apellido Pucheta, que va para presidente municipal, dijo que la tiene difícil, que es “un secreto a voces”, que desde las altas esferas del gobierno, les dijeron a los presidentes municipales de Morena, un ´Déjenlos trabajar´.”

¡Qué fuerte la afirmación del candidato! Sí es que la dijo, pero “EL MACHIGÜI” como dicen allá en Sinaloa, trae mucha inmundicia “dendenantes”… compartamos un poco de historia reciente:

Las diferencias entre la síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y el entonces alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, comenzaron desde que él da inicio con su gobierno, al paso de los días, ella, Elsa, el 17 de abril de 2019, denunciaba públicamente al menos 33 casos de nepotismo al interior del Ayuntamiento de Mazatlán y las paramunicipales, duro golpe le asestó al químico. El pleito duró todo 2020, hasta la resolución del TEESIN —Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa — los periódicos locales en su momento dieron cuenta de ello: “Los asaltos y la inseguridad no han bajado, mientras que el Alcalde se la pasa haciendo giras por todo el estado, solo se hace de la vista gorda en tema de seguridad y salud, claro está.” Gritaba, El sol de Sinaloa.

Por angas y por mangas, por lo que usted guste y mande, hicieron cambios de silla en Mazatlán, dejando con el paquete a otro morenista, José Manuel Villalobos Jiménez, alcalde provisional desde el 6 de marzo de 2021, él se describe como campesino, albañil y militante de larga trayectoria, ¿ésta trayectoria alcanza para gobernar un municipio del calado de Mazatlán? Los ciudadanos opinan que le quedó grande y la tensa calma precede a la tormenta.

La caja de pandora está en manos de Morena al menos en Mazatlán.

¿Qué está pasando realmente en nuestro país, las comunidades asoladas alguna vez por el crimen organizado ahora son organizadas y les ordenan a quién votar? Fuentes cercanas afirman que “ya están avisados”.

La situación referente al tema crimen organizado se trata con pinzas, para nadie es extraño que aunque seas el presidente en algún momento te escucharás diciendo:

— “¿Estoy en calidad de secuestrado o cómo?”

Y una voz en tono amable te responderá:

—”No, no. Tú puedes irte a la hora que gustes, nomás quería conocerte en persona…”.

Las pláticas de cosas que no se ven en medios, son increíbles y es imposible publicar los peores temas, todos son delicados y no hay pruebas para comprobar eso, sería arriesgado asegurar que nadie me estaba mintiendo, pero sé que no apoyan a ningún partido político, son los que ven, viven la realidad de cerca y ellos ni siquiera ven televisión.

Alguna vez entrevistando al Coronel Daniel Estulin, ex KGB, brillante investigador periodístico, con millones de libros vendidos, al respecto me dijo:

“Deliha; La droga es el motor de LA ECONOMÍA MUNDIAL; recuerda que cada año se mueven 700.000 millones de dólares libres de impuestos y esto no lo mueve ningún “sucio taliban”. La droga es el alimento de la economía mundial y sin ella no se puede hacer absolutamente nada; terrorismo, drogas, diamantes, traficantes, guerras, ellos vinculan todo. El patrón de todo esto se explica con el telón de fondo de la crisis energética. Este telón te explica absolutamente todo, desde Litvinenko hasta el once de marzo, el once de septiembre y todas las demás cosas que van pasando. Ni gobiernos, ni ONG´s, esta gente no manda nada. Por encima de ellos hay otro nivel hasta que encuentras un grupo de gente que son los que toman las verdaderas decisiones.”

Ante lo anterior; ¿qué queda?