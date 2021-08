Anaya, Querétaro, fuga y desafuero; diferencias

Para muchos puede parecer iluso, la gran mayoría se queda en el segundo paso, decir, y si es jerga política lo utiliza como sinónimo de prometer... ya pasar al hacer, es avaricia…

Para muestra el claro y recordado ejemplo del desafuero, las consecuencias afrontadas en el momento por AMLO. Se los dijo fuerte y claro, el que nada debe nada teme; se ufanan hablando de la nula credibilidad de la FGR, se ríen de los expedientes “hechos con las patas”, el debido proceso se lo pasa por el arco del triunfo, también alegan que delitos son prescritos y solo utilizan la fórmula mediática, luego entonces, corren… ¿Temen o no a la FGR?

Lo sucedido al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, durante el quimérico sexenio foxista es un ejemplo que no cualquier político puede seguir... Lo irrisorio de mandar a Gabriela Cuevas y Jorge Lara a pagar la multa para no crear un “mártir” fue la cereza del pastel y al mismo tiempo corroborar la torpeza política que ha caracterizado al partido blanquiazul; cuando era partido, hoy sólo queda cascajo.

Ricardo Anaya, productor incansable de memes, claro ejemplo de: “Perro que ladra, no muerde”... y al primer ademán de levantar piedra; huye.

En este caso las piedras que se levanten pueden estar cubriendo sepulcros blanqueados, no vayan a creer que digo blanqueado por aquello de blanqueo o lavado de capitales, no vayan a creer, Querétaro se caracteriza por la “transparencia” de sus activos en movimiento, bueno algunos rubros, porque si no mal recuerdo ciertos negocios inmobiliarios de tremendos edificios casi junto a la central camionera arrastran tremendos problemas al negociar pisos de oficinas por deuda morosa al fallecido Felipe Tome Velázquez, y a la postre, después de su extraña muerte, quedaron sobre la cuerda floja, por cierto nunca vimos mucho en medios nacionales al respecto.

Recordemos que al amigo y lavador, —decían—, de Aristóteles Sandoval, se le mencionaba y recordará en el mundo jurídico e inmobiliario del país por la recurrente interposición de juicios de garantías, las diversas averiguaciones previas por parte de autoridades estatales y federales, sumando también constantes demandas en su contra; demandas que a su muerte, debieron seguir el debido curso…

Viene a colación el tema, por la prisa de Anaya para salir del país, por las voces que lo defienden y porque el de Irapuato, Felipe Tome, mantenía allegados y negocios muy lucrativos en el bello Querétaro, no en balde en repetidas ocasiones se le ha sugerido al también queretano, Sanjuanense, Dr. Santiago nieto, que voltee los ojos de la UIF por esos lares, bastión panista, donde no solo se pagó “la carretera del amor” con dinero público, sino desde la creación del nuevo aeropuerto y fraccionamientos medio extraños en faldas del Cimatario, —cerro característico de esa capital, donde se asientan las antenas y tipificado como reserva natural protegida— temas muy tocados por medios independientes locales, pero muy poco a nivel prensa nacional.

Y hablando del PANEC, Parque Nacional El Cimatario, y haciendo memoria, su ex directora, María del Carmen Pamela Siurob Carvajal, después de su despido, ¡oh, perdón, remoción!, en rueda de prensa señaló que su destitución —en de septiembre de 2015— obedeció a presiones por parte de diversos grupos que pretenden construir fraccionamientos al interior de la reserva natural, ante lo cual Pancho Domínguez de inmediato reviró diciendo que era falso de toda falsedad…

Pero bueno, en este mismo espacio hemos hecho denuncias sobre cuestiones medio extrañas al interior de las reservas y la biosfera de Querétaro, una carretera en la reserva “Sierra Gorda”, con vídeos fotos y declaraciones de lugareños, también compartimos la denuncia de como un club de kayak estaba rellenando en modo hormiga la PRESA SANTA CATARINA, uno de los principales recaudadores de agua para el llenado de mantos freáticos de esa capital, todo lo hacían para ampliar las instalaciones de su club…

Así que los moches en maleta que le daba “MIYULI”, Miguel Ángel Yunes Linares, —entonces gobernador de Veracruz— a Richi, en el año 2014, los de Lozoya, las tajadas llamadas “bonos extraordinarios” para aprobar la Reforma Energética y lo que se acumule…

Para nadie en Querétaro es secreto, los centavos que pagan por terrenos ejidales cuando saben de antemano que obra grande viene en camino, ¿especulación inmobiliaria con tráfico de influencias? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Ricky puede ser punta de iceberg? Seguiremos a la espera de capitulo siguiente…