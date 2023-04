El caso de Henry Martin y Roberto “Piojo” Alvarado no es novedoso. Ha pasado y pasará en Selección Nacional eternamente; una muestra que no ha cambiado absolutamente nada desde la partida del “traidor” Gerardo Martino.

América y Guadalajara, léase Fernando Ortíz y Veljko Paunović, estaban en contra de que les convocaran a futbolistas para un partido amistoso, fuera de fecha FIFA. En América se guardaron las declaraciones, no así en Guadalajara, donde Pauno salió públicamente a decirlo. Pero como ellos no mandan, sus jefes, Emilio Azcarraga y Amaury Vergara ordenaron todo el apoyo a Selección Nacional, y claro tuvieron que soltar a 4 jugadores cada equipo, al final son parte del Consejo de Dueños que decide en la Selección y sería impensable que no apoyaran desde sus sillas.

Así, vino el fin de semana pasado. Guadalajara visitó León, al minuto 58 viene el primer cambio de Paunovic, la salida del “Piojo” Alvarado para que entrara Pavel Pérez. Más tarde, ese mismo día, en la remontada de América contra Cruz Azul, sale al minuto 72 el delantero americanista. Henry Martin dejó el campo visiblemente cojeando para que entrara Federico Viñas.

Estas “lesiones” que siempre se dan antes de un partido de Selección Nacional son inverosímiles, ya que cuando regresan a la liga la mayoría se recuperan milagrosamente. Así que no dudemos en ver a Martin contra Pumas el próximo fin de semana y al “Piojo” contra Cruz Azul. Claro, es cierre de torneo y se puede entender que los entrenadores quisieran tener a todos sus futbolistas para entrenar en la semana.

Entonces, esas mentiras que se manejan en el futbol mexicano siguen y seguirán. Y lo peor ante la complacencia de los dueños, esos que tan encabritados estaban cuando terminó el mundial de Qatar donde México hizo el ridículo monumental.