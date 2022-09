PROMETEO

Existen diversas razones por lo que las personas y las empresas pueden incumplir en el pago de una o varias deudas. Que va desde perder el empleo, gastos inesperados, desajustes en la liquidez por cuestiones de mercado, sin duda situaciones que justifican la morosidad. Sin embargo, también existen conductas premeditadas de no pago, buscar la obtención de créditos con la intención de encadenar pasivos para cubrir deudas anteriores y alargar los plazos para finalmente no pagar intencionalmente.

A partir de la Reforma Financiera de 2014 se modificó la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, se le otorgo a la CONDUSEF la facultad de para emitir disposiciones de carácter general y en especial en materia de despachos de cobranza. Por lo que los deudores tienen respaldo legal para poder defenderse de la cobranza irregular ejecutada por las entidades financieras que no respeten sus derechos.

Hay evidencias de que varias entidades financieras en sus intentos de cobranza simulan con aviso de embargo, cuando solo puede ser ejecutados con orden judicial de un Juez Civil o Mercantil. También está el exceso y sin control legal de despachos de cobranza que llaman los siete días de la semana y no solo a deudores sino a las referencias de estos (no son avales o deudores solidarios). Esa cobranza irregular telefónica no está regulada correctamente en la práctica, pues son diversos y ya conocidos despachos con grabaciones que no especifican su origen y con actitudes pedestres que son solo molestias en especial para las personas que no son deudores o avales.

Estas malas prácticas, han generado una mala percepción en la población y que ha provocado una actitud defensiva, sin embargo, esto ha provocado también que no se interprete que los deudores morosos se clasifican en diferentes etapas. De manera ilustrativa para ejemplificar, los deudores se agrupan en recuperación de 1 a 30 días de mora, luego en morosos de 31 a 89 días de atraso. Estos dos grupos deben ser en donde más actividad de cobranza debe activarse con seguimiento diario para evitar que pasen de 90 a 180 días de mora que son ya asuntos que generan reservas y cartera vencida a las entidades financieras y que pueden pasar a temas judiciales o de cobranza especializada más dirigida.

Ya la cobranza de 181 días a 360 días y mayores a un año ya son las ligas mayores de deudores morosos y mañosos. Pues se han cerrado a la negociación y buscan ya con experiencia propia o asesorados por despachos que les buscan dar tiempo y aprovechar la burocracia judicial mexicana que les puede dar años de plazo para pago y grandes descuentos. Practica que les ha generado mayores costos a los clientes buenos y menor oferta de crédito.

La Reforma financiera del 2014, en el papel, señalaba juzgados especializados y tiempos procesales más cortos, la realidad es que el código de procedimientos civiles tanto federal como de cada entidad, son más parciales a apoyar a deudores morosos y eso provoca que los asuntos se rezaguen por años y su ejecución de sentencias de igual manera son largos y costosos para los acreedores.

El Poder judicial ha estado en la mira en especial en estos días, tanto en materia penal, laboral, Civil, Mercantil y Administrativa. No hay rendición de cuentas por sus fallas, no hay registro estadístico de sentencias revocadas, de los tiempos de ejecución de sentencia que son excesivos y costosos para las partes que intervienen en un juicio. La soberbia y los criterios particulares prevalecen, salvo excepciones para no generalizar. Pero la realidad es que hay percepción de impunidad para todos los que concurren a tribunales.

La ley Orgánica del Poder Judicial de la federación y de los Tribunales estatales, son aplicadas a modo, sus sanciones no son públicas. Por lo que malas actitudes de servicio y resoluciones equivocadas son toleradas a mendos que la partes sean muy activas en apelación o amparos, de lo contrario se cae en el limbo judicial. Eso si buenísimos para el argumento de los Derechos Humanos, pero en al practica son parciales, bajan las tasas de interés a su criterio o bien dilatan la ejecución de sentencias con todo tipo de argumentos que son improcedentes y que se impugnan de manera frecuente.

Si bien es importante atender los Derechos Humanos de los deudores, donde quedan los de Acreedores, han aportado capital y han participado en el riesgo, si bien son situaciones que se valoran, como también evitar el sobreendeudamiento inducido, es un hecho que los acreedores también deben tener atención en recuperar su recurso y seguir generando inversión. Son equilibrios que el estado debe vigilar, no abusar ni por parte de acreedores, ni por parte de deudores mañosos. Hay que apoyar al que quiere, pero no puede, pero apoyar al que puede y no quiere no es justo y no es válido.

En mi caso he participado por más de 30 años en el sector financiero mexicano, entiendo perfecto la promoción de crédito y también lo difícil que es recuperar crédito judicialmente en México, cuando leo u observo que las Fintech o los Unicornios y demás maravillas (en especial extranjeros), solo tomo aire, me persignó y digo que les vaya bien, pero luego recuerdo que atrás de ellos hay decenas, cientos o quizás miles de inversionistas de buena fe que exponen capital y que sus recursos están en riesgo.

Por lo que hay que buscar soluciones diferentes a las actuales, las autoridades financieras y judiciales por décadas no han estado a la altura y esa es la razón por la que hay Bancos y otras entidades financieras quebradas o intervenidas o bien que hay asuntos litigiosos empantanados y que afectan la inversión y liquidez en los mercados regionales.

Hoy los asuntos de Crédito Real, Unifin y más reciente el asunto legal de Banamex y Oceanografía, reflejan la incertidumbre jurídica que afecta al mercado financiero. Ya lo visto con Accendo Banco, Ficrea, Coincidir y Famsa, refleja la insatisfacción de ahorradores, pero que pasa con la cartera que esas instituciones tienen, como esta su comportamiento, fuera de lo traspasos de sus balances por reservas o de estar intervenidas, sino que esa cartera está en deterioro y con menores posibilidades de pagar a los ahorradores y acreedores.

Ver como la BMV sigue despistando emisoras, menos de 150 emisoras, la numero 51 en el mundo, pese a ser la 12ª economía mundial. Los inversionistas ganan o pierden según el valor de oferta y demanda basado en expectativas de las empresas, realmente esto que parece un efecto solo para grandes patrimonios, afecta a todos, por la incertidumbre de inversión.

En el reporte de riesgo global de 2022, divulgado por el Foro Económico Global, su reporte radar sobre la valoración de 124 países. Identifico a México dos riesgos de carácter económico, la proliferación de actividades económicas ilícitas soportadas por la alta tasa de informalidad (6 de cada 10 empleos son informales) y el estancamiento económico prolongado por décadas (mayor crecimiento de la población que de la economía, generando una amplia desigualdad e inestabilidad social y política).

Lo que más resaltaron en su reporte fue que el bajísimo crecimiento del PIB, lo cual ha provocado un deterioro en el estado de derecho, ya que se genera la ruptura del respeto a la legalidad, inestabilidad regional y la falta de credibilidad en las instituciones estatales (Registros Públicos, Tribunales Estatales) y que se traspasan los problemas al ámbito federal.

Debemos formalizar un compromiso con el Estado de Derecho en cada entidad a efecto de ser el rector del buen derecho y eso estimule la actividad económica y productiva. Podemos tener excelentes Códigos y Leyes en toda materia, pero sin la debida y correcta aplicación, son letra muerta. Así mismo formar y recuperar la conciencia de moralidad de pago que tenía México hasta las crisis de los 90s, ahí todo cambio y ha venido en deterioro para todos para el mercado y para el sector financiero.

Los Derechos humanos para deudores y acreedores deben ser equilibrios y seguridad. El poder judicial federal y el de los estados, deben comprometerse con tiempos definidos a la digitalización procesal homogénea y a una verdadera cooperación entre entidades y evitar la burocracia judicial de procedimientos civiles.

Mario Sandoval Chávez | Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE