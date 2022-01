A continuación se reproduce el derecho de réplica de Hugo Torres Zumaya a la columna de opinión “Partido Verde en la CDMX recluta violentadores de mujeres”, elaborada por Ivonné Teresa Corral y publicada en SDPnoticias:

“SDP NOTICIAS:

El día de hoy en su sección de opinión, a pluma de Ivonne Teresa Corral, se publicó la columna titulada ‘Partido Verde en la CDMX recluta violentadores de mujeres’, ante tal aseveración me permito hacer las siguientes puntualizaciones a modo de mi derecho a réplica.

1- Señala que la ‘semana pasada a través de redes sociales se dieron a conocer fotos donde militantes del partido Verde en la Ciudad de México dan la bienvenida a diversos actores, entre ellos Hugo Torres Zumaya’, me permito aclarar que yo no me sume a las filas del partido Verde Ecologista, milito en el Partido Acción Nacional desde Junio del 2019; las razones por las que salgo en esas gráficas atañen a temas personales ya que estoy en mi derecho de hablar y reunirme con quien yo desee sin banderas partidistas, mi lema de vida es ‘las fobias y las filas políticas te cierran las puertas’, yo por el contrario tengo muchas abiertas.

2- Mi estadía en otros partidos políticos no tiene nada que ver con mi actual militancia; no soy ni seré el único que ha cambiado de partido a lo largo de su vida.

3- Se asegura que debo la pensión alimenticia de ‘mis hijos’, me permito hacer una precisión que me parece necesaria y no ahondaré más en el tema. Tengo una hija, no debo nada y por respeto a los derechos de los menores la mantendré ajena a estos dimes y diretes.

4- Sostiene con seguridad que defraudé a un grupo de vecinos de Benito Juárez por un tema de vivienda, le hago la invitación a la redactora de dicha columna que muestre con pruebas lo escrito y que su declaración no sea de dicho.

5- Pido que demuestre que las cuentas a las que hace alusión, pero no pone nombre de usuario, pertenecen o son manejadas por mí.

Sin más, hago uso de mi derecho de réplica establecido en el Artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

Agradezco su pronta publicación y aclaración de los dichos hechos por Corral y espero que antes de publicar dichos se vayan a los hechos. "

Hugo Torres Zumaya.