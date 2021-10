Defender fundaciones para financiar con impuestos al fascismo mexicano

El ideólogo de la derecha mexicana

A mí me cae bien, como humorista fallido que es —solo como humorista fallido, conste—, el ocurrente el monero Calderón, de los diarios Reforma, de la Ciudad de México; Mural, de Guadalajara, y El Norte, de Monterrey. La simpatía del dibujante representa un rasgo de su personalidad que lo diferencia del otro Calderón, el muy pesado esposo de Margarita Zavala.

En lo personal, entonces, me divierten las viñetas de Calderón y hasta sus tuits. Pero solo en lo personal, subrayo. En lo político no lo soporto por su decidido apoyo al fascismo mexicano.

Debo aclarar que, seguramente, el caricaturista Calderón y yo pensamos más o menos lo mismo en temas de economía, es decir, creemos que el sistema de libre empresa funciona mejor que un esquema de desarrollo económico excesivamente controlado por el Estado.

Si no fuera por su vocación fascista, consideraría a Calderón —el monero, no el mono— como un personaje creíble.

Pero, ni hablar, lo detesto cuando le da por armar sofismas para beneficiar a la derecha mexicana menos democrática, tal como lo hizo este domingo en Reforma.

Publicó el principal y hasta único ideólogo de la derecha mexicana un cartón supuestamente para defender a las fundaciones humanitarias que, como tanto se ha dicho, podrían perder recursos dada la nueva regla fiscal que limita la deducibilidad de las las donaciones.

No voy a entrar en el debate acerca de si es correcta, o no, tal medida de política tributaria. Este es tema de otro debate. Solo diré que, sin duda, el viñetista Calderón ha mencionado fundaciones que merecer ser apoyadas por el trabajo que realizan. Son estas —los objetivos de cada una los tomé de su página de internet—:

Fundación Fraternidad sin Fronteras . Pretende contribuir a que las personas con discapacidad intelectual logren la inclusión social a partir del ejercicio de sus derechos.

. Pretende contribuir a que las personas con discapacidad intelectual logren la inclusión social a partir del ejercicio de sus derechos. Fundación Ramón Vargas . Creada por el tenor Ramón Vargas y su esposa Amalia, busca mejorar las vidas de niños y jóvenes con discapacidad que viven en zonas altamente marginadas.

. Creada por el tenor Ramón Vargas y su esposa Amalia, busca mejorar las vidas de niños y jóvenes con discapacidad que viven en zonas altamente marginadas. Nuestros Pequeños Hermanos . Su objetivo es ayudar a transforma la vida de niños y jóvenes desfavorecidos, vulnerables y discapacitados que viven en condiciones extremas en toda América Latina y el Caribe.

. Su objetivo es ayudar a transforma la vida de niños y jóvenes desfavorecidos, vulnerables y discapacitados que viven en condiciones extremas en toda América Latina y el Caribe. Ministerios de Amor . Su misión es lograr que niños rescatados de la calle, niños en situación de riesgo, huérfanos e hijos de reclusos sean reintegrados a la sociedad como personas seguras, independientes y productivas.

. Su misión es lograr que niños rescatados de la calle, niños en situación de riesgo, huérfanos e hijos de reclusos sean reintegrados a la sociedad como personas seguras, independientes y productivas. Fundación Dr. Díaz Perches México sin Cáncer . Nació para apoyar a pacientes de escasos recursos que no cuentan con cobertura de seguridad social, seguros privados o seguros populares para la atención del cáncer.

. Nació para apoyar a pacientes de escasos recursos que no cuentan con cobertura de seguridad social, seguros privados o seguros populares para la atención del cáncer. Fundación de Ayuda al Débil Mental . Su compromiso radica en mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

. Su compromiso radica en mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Colonias de Vacaciones . Su objetivo es promover el derecho a la recreación y el desarrollo integral de la niñez brindando la oportunidad de vivir una experiencia de vacaciones, fundamentalmente a niños de escasos recursos en edad escolar, bajo un programa de actividades recreativas y educativas en un contexto de contacto con la naturaleza y responsabilidad por el medio ambiente.

. Su objetivo es promover el derecho a la recreación y el desarrollo integral de la niñez brindando la oportunidad de vivir una experiencia de vacaciones, fundamentalmente a niños de escasos recursos en edad escolar, bajo un programa de actividades recreativas y educativas en un contexto de contacto con la naturaleza y responsabilidad por el medio ambiente. Fundación Teletón . En 1997 arrancó este proyecto, con el sueño de unir a empresas, medios de comunicación y sociedad para, con gran profesionalismo, atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las de sus familias.

. En 1997 arrancó este proyecto, con el sueño de unir a empresas, medios de comunicación y sociedad para, con gran profesionalismo, atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las de sus familias. Casa de la Amistad para Niños con Cáncer . Es una institución de asistencia privada que está comprometida con elevar el índice de sobrevida de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer, en México.

. Es una institución de asistencia privada que está comprometida con elevar el índice de sobrevida de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer, en México. 10. Reintegra . Lucha por cambiar historias de vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias que viven en entornos de violencia y delincuencia, a travez de programas preventivos de reinserción social, para que puedan construir un proyecto de vida positivo y convirtiéndose en Agentes de Paz. Juntos aportamos a la construcción de una cultura de legalidad y paz para nuestro país.

. Lucha por cambiar historias de vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias que viven en entornos de violencia y delincuencia, a travez de programas preventivos de reinserción social, para que puedan construir un proyecto de vida positivo y convirtiéndose en Agentes de Paz. Juntos aportamos a la construcción de una cultura de legalidad y paz para nuestro país. 11. Cruz Roja Mexicana. Es una institución humanitaria de asistencia privada, que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria.

El tuit en el que Claudio X, amenaza a quien simpatice con AMLO

Antes de continuar condenaré la amenaza que en Twitter lanzó el empresario Claudio X. González contra todas las personas que se identifiquen con la 4T y con el presidente Andrés Manuel López Obrador:

La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. {username} (@ClaudioXGG) October 22, 2021

Eso es fascismo. Inaceptable y peligroso para la estabilidad política de nuestra nación.

¿Qué tiene que ver la amenaza de Claudio X. con las fundaciones humanitarias que ha defendido el monero Calderón? Que este colaborar de Reforma ha utilizado a algunas instituciones de beneficencia para exigir que continúen los privilegios fiscales para las organizaciones políticas —abiertamente fascistas— en la que está involucrado Claudio X:

Mexicanos Primero . Fundada por Claudio X González.

. Fundada por Claudio X González. M exicanos Contra la Corrupción y la Impunidad . La fundó Claudio X. González, quien la sigue controlando, ahora teniendo como presidenta formal a María Amparo Casar .

. La fundó Claudio X. González, quien la sigue controlando, ahora teniendo como presidenta formal a . Instituto Mexicano para la Competitividad. La preside el empresario ultraderechista Valentín Díez Morodo y en su consejo participan Claudio X. González y su ujier, María Amparo Casar. De este instituto tan antidemocrático, por cierto, salió el actual director editorial de Reforma, Juan Pardinas.

“Amén de otro tipo de beneficencias”

Así —”otro tipo de beneficencias”— llama el monero Calderón, principal o único ideológico de la derecha mexicana, a las instituciones de Claudio X. y otros empresarios ultraconservadores (Díez Morodo).

Lo que les molesta no es que las fundaciones humanitarias reciban más o menos recursos en forma de donaciones —los seguirán recibiendo de parte de la gente honesta a la que no le importa entregar a las buenas causas su dinero, sea o no deducible—; lo que les indigna es que ya no se financiará el fascismo mexicano con recursos sustraídos de los impuestos que sus patrocinadores están obligados a pagar.

Esa es la verdad.