Vale mucho la pena la revista Social Science Research. En noviembre del año pasado ahí se publicó una interesante investigación, “Juicios docentes y brechas de rendimiento de género en la educación primaria en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos”. Leí una síntesis de la misma en un sitio de internet alemán, Spiegel. Los interesados pueden consultar el estudio completo aquí: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X23000935

Sintetizaré sus conclusiones basado en un artículo periodístico de Spiegel: “Grave error. Los profesores y las profesoras sobreestiman a los niños en matemáticas y a las niñas en idiomas”.

¿Las chicas son mejores en idiomas extranjeros?

¿Los chicos son mejores en matemáticas?

Profesores y profesoras de primaria tienden a sufrir ese tipo de prejuicios. “Al hacerlo, aumentan las diferencias en el rendimiento, con consecuencias para todo el período escolar”.

Maestros y maestras evalúan “las habilidades lingüísticas de las niñas y las habilidades matemáticas de los niños mejor de lo que sugiere su desempeño real en las pruebas”.

Las distorsiones en la evaluación de niños y niñas de primaria están “sistemáticamente relacionadas con el sexo de los y las estudiantes”.

“En el ámbito del lenguaje, las capacidades de las niñas tienden a sobreestimarse y las de los niños, a subestimarse; en matemáticas ocurre exactamente lo contrario”.

“Un grupo de investigación internacional evaluó tres estudios longitudinales de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. En total, se siguió a alrededor de 17 mil 000 estudiantes a lo largo de la escuela primaria, se evaluó periódicamente su rendimiento y se encuestó a padres, madres, profesores y profesoras”.

Solo por elemental justicia, mencionaré a autores y autoras del estudio:

Melanie Olczyk, de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, de Alemania.

Sara Gentrup, de la Universidad de Humboldt de Berlín, de Alemania.

Anna Volodina, también de la Universidad de Humbold.

Thorsten Schneiderc, de la Universidad de Leipzig, de Alemania.

Valentina Perinetti Casoni, de la University de Bristol, de Reino Unido.

Elizabeth Washbrook, también de la universidad de Bristol.

Sarah Jiyoon Kwon, de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos.

Jane Waldfogel, de la Universidad de Columbia, de Nueva York, de Estados Unidos.

¿Qué tiene que ver la mencionado investigación con el primer debate presidencial en México Desde luego, no estoy proponiendo evaluar a las candidatas en idiomas y matemáticas. Habría goleada a favor de una de ellas si la moderadora Denise Maerker y el moderador Manuel López San Martín hicieran preguntas elementales relacionadas con las matemáticas, como la siguiente, que he tomado de The National Center for Education Statistics:

Hay solamente una bolita roja en cada una de las bolsas que se muestra abajo. Sin mirar, debes sacar una bolita de cada una de las bolsas. ¿Cuál bolsa te dará la mayor probabilidad de sacar la bolita roja? Opciones de respuesta: a) La bolsa con 10 bolitas. b) La bolsa con 100 bolitas c) La bolsa con 1,000 bolitas d) No hay diferencia.

Obviamente por su mayor preparación —licenciada en física, doctora en ingeniería en energía— Claudia Sheinbaum resolvería el problema correctamente en mucho menos tiempo que Xóchitl Gálvez, quien tuvo solo estudios de nivel licenciatura en una ingeniería no muy complicada; la candidata X no solo tardaría mucho más, sino que quizá no daría con la solución verdadera.

Y de dominio del inglés mejor no hablamos. En su reciente visita a Estados Unidos Xóchitl pronunció tan mal una frase en ese idioma que se ganó una oleada de burlas en las redes sociales. Claudia se expresa bastante bien en inglés, sobre todo por los cuatro años que pasó realizando su tesis doctoral en el Lawrence Berkeley Laboratory, líder mundial en física y química.

He sintetizado el estudio sobre los prejuicios de maestros y maestros en relación a los y las estudiantes de primaria porque se ha vuelto una costumbre preguntar en México si las mujeres están preparadas para gobernar.

Desde que Claudia Sheinbaum se puso a la cabeza de las encuestas mucha gente ha preguntado si nuestra sociedad aceptaría a una mujer en la presidencia. Es una mala pregunta.

Me enviaron en la plataforma X una reciente entrevista que La Chávez le hizo a Manlio Fabio Beltrones. Aclaración: verdaderamente no sé cómo se llame la entrevistadora, quien solo se identifica a sí misma como La Chávez. Esta mujer no pudo evitar la muy mala pregunta a la que me he referido: “¿Si llega una mujer a la presidencia va a haber orden?” .

La respuesta de Manlio no es relevante, así que no la reproduciré. Y no porque piense que el señor Beltrones es, a la Jorge Negrete, un macho entre los hombres machos. Eso no lo sé. No digo lo que él respondió simple y sencillamente porque no importa.

En todos los debates presidenciales, esté o no entre los temas acordados, se tocará el tema de la seguridad. Ya lo anuncian quienes apoyan a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez. Lo hizo hoy miércoles Leo Zuckermann en su columna de Excélsior.

Ese articulista piensa que la seguridad es “el talón de Aquiles de la 4T” y comenta lo que es bien sabido: que la aspirante X se lanzará con todo a criticar lo que ha hecho el gobierno de AMLO en el combate al crimen organizado para después proponer sus proyectos, basados en la supuestamente exitosa experiencia de un exgobernador del PRI en Coahuila, Rubén Moreira, por cierto este último un tipo cuyo apellido es sinónimo de autoritarismo y corrupción, no solo por lo que él hizo al frente de la administración pública Coahuilense, sino también por la actuación de su hermano en el mismo cargo.

El hecho es que Xóchitl entregó su proyecto de seguridad a un exgobernante local, Moreira, a quien la oposición considera experto en el problema.

Claudia Sheinbaum también basa su propuesta de seguridad en otra experiencia local exitosa —y creo que mucho más exitosa que la de Moreira en Coahuila—, la de ella misma en la Ciudad de México.

Es prejuiciosa la pregunta que planteó “La Chávez” a Beltrones: ¿Habrá orden con una mujer en la presidencia?

Creo que por ese prejuicio Xóchitl y sus propagandistas presumen que a la candidata X la asesora un macho que se supone dio resultados en Coahuila, Rubén Moreira.

Claudia ignoró el prejuicio y presume los totalmente comprobables y comprados logros en seguridad de una mujer gobernante en una entidad muchísimo más compleja que la coahuilense: ella misma en la Ciudad de México.