¡Ay Andrés! Mi respeto

Con peras y manzanas les explicaré el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas , una de las 32 entidades federativas que integran a los Estados Unidos Mexicanos, que preside y representa ante el mundo entero el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador.

Bueno, dejaremos las peras y manzanas, para otra fábula e iremos a lo concreto. La Fiscalía General de la República (FGR) nunca podrá actuar en contra del gobernador de Tamaulipas , y de ningún otro; en todo caso a partir del primero de octubre de 2022 la Constitución y las leyes que de ella emanan, darán la facultad a la FGR para llamar al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca , a que esclarezca los presuntos delitos por los que se le acusa.

Desde que se puso en la mesa la intención de desaforar a Cabeza de Vaca , los abogados de ambos equipos sabían el final de la historia; bueno eso lo entendió el que prestó atención sin pasiones, ni ambiciones; el tema tenía un único final; todo terminaría en una Controversia Constitucional, la misma que terminó siendo la 50/2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal que sin duda actuaría en congruencia a lo establecido en el Artículo 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprovecho la oportunidad para dejar bien claro que no es suficiente cantar a todo pulmón en la playa o la regadera, la canción “Gimme tha Power”, de Molotov; eso no es suficiente para que cambie el país y el mundo, no obstante ¡Viva México cabrones!

“Desafuero”

Así que dándole seguimiento al gran plan de enriquecimiento en favor de unos cuantos, se inyectó en la cabeza de los más despistados la idea del “desafuero”, esos son los más fáciles de gobernar definitivamente; entonces, después de más de un año y una sesión pública de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el mejor momento de las comunicaciones; finalmente el 30 de abril de 2021 el histórico desafuero a un gobernador, le correspondió al del Estado de Tamaulipas , y fue una mayoría aplastante de sus adversarios políticos.

Pero ese mismo viernes, el Congreso de Tamaulipas , cuidadoso de mantener el principio federal, optó por negar la procedencia del desafuero en contra del jefe del ejecutivo estatal. No se trató, nunca, de cuidar a Francisco Javier , no, solamente le correspondió a los Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura, actuar en CONGRUENCIA a FAVOR de las competencias constitucionales de esta entidad federativa, y por consiguiente de las otras 31; pues al caer el primero, definitivamente vendrían los siguientes como piezas de dominó.

Al poder le gusta que la gente viva confundida, despistada y en el engaño.

Pero al poder le gusta que la gente viva confundida, despistada y en el engaño, sí, a los más frívolos les envenena engañarte y verte la cara de papa; claro, porque es más fácil transitar sobre la ignorancia. Eso dio paso a la siguiente etapa, con un Cabeza de Vaca , desaforado; la insistencia (equivocada) de que en cualquier momento iba a ser aprehendido, pero no, nunca.

México no puede lanzar hacia el extranjero una señal de tanta debilidad democrática y desorden político, además está claro en la Constitución los alcances de cada Poder (el ejecutivo, legislativo y judicial), por eso jamás se actuó, sin olvidar que en el cultivo de la ignorancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponderá atender la “controversia constitucional”, en relación a que sí estaba o no desaforado el gobernador de Tamaulipas.

Lo más chistoso es que el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca , desde el día del niño, ya no tenía fuero, es decir, sí o sí será llamado a rendir cuentas cuando termine su mandato. Pero bueno, eso no le quedó claro a los mexicanos, menos a los voraces que quieren ver caer una entidad como si se tratara de un juego de cartas.

Lo más cabrón es que con tanto tiempo escuchando a López Obrador, sigan sin saberlo escuchar, ni tampoco hayan entendido a descifrar su retórica y mensajes entre líneas.

Fue claro el presidente en su “mañanera” del lunes 17 de mayo en Coahuila: “Cuando hay una controversia, es la Suprema Corte el tribunal que decide; entonces, ya no hay ninguna otra instancia”, desgraciadamente el presidente les mete más paja e ignorancia jugando a desconocer lo que la SCJN ya había decidido tres días antes: que el gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas continúa con la protección e inmunidad procesal penal y que por el momento no se pondrá a disposición de las autoridades federales.

Pero bueno si algo llevó a la presidencia a López Obrador , fue en parte la ignorancia de muchos, su magnífica comunicación política así como el saber decir lo que el sordo quiere escuchar.

En fin, sigan cantando y no estudiando o ya de perdida escuchando a los que saben y no a los que pretenden aplastarte.

