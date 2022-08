PROMETEO

Para las personas y las empresas el acceso al crédito son elementos que significan oportunidades de mejorar el patrimonio (hipotecas) o bien de generar inversión productiva o capital de trabajo para su negocio o pequeña empresa.

Sin embargo, el crédito para personas también ha sido enfocado al consumo para cubrir deudas inmediatas o para algunos el adquirir artículos de moda e incluso diversión y esparcimiento (tarjetas de crédito, nómina y préstamos personales).

En el caso de los negocios también se ha enfocado al pago de pasivos y situaciones que afectan su liquidez, por lo que las hipotecas de liquidez han sido otro medio para resolver situaciones extremas.

La oferta para cada tema son opciones, sin embargo, el tomar crédito en exceso que desajuste nuestra capacidad de pago, hoy con los incrementos en tasa de interés que se verán reflejados en los siguientes dos meses. Los pagos por servicio de deuda se deben razonar para no afectar según sea el caso el gasto familiar o bien el flujo de la empresa.

Cada vez la oferta de crédito en redes sociales es más activa, es un medio para llegar a un público de todo tipo y edades. Se señalan facilidades para acceder a los créditos sin buró de crédito y la oferta vinculante mayormente va dirigida a dos temas; préstamos personales y las hipotecas de liquidez. Todos sonrientes en las imágenes, sinónimo de felicidad. ¿Cuál es la realidad?

Lamentablemente la pandemia tuvo sus efectos, no inmediatos, sino con retardos en el sector financiero en general. Son reflejo del comportamiento y capacidad de pago de sus clientes. Se puede estirar la liga, pero para todos y para siempre. Imposible.

El crédito no es un proceso de marketing o de tener como objetivo endeudar a todos y por siempre. No es salir de una financiera para entra a otra, no es presar dinero solamente, prestar es bien fácil y más cuando no es tu dinero, lo importante es negociar y aprender a manejar de manera adecuado los recursos financieros.

Las recientes experiencias de no pago de Banco Famsa (consumo y créditos relacionados), Banco Investa (créditos a empresas y créditos relacionados), Alpha Credit (créditos personales), Crédito Real (créditos personales y empresas) y Unifin (crédito a empresas). Tan solo este grupo representa 200 mil millones de pesos, en portafolios en riesgo.

Sus fuentes de fondeo provenían de inversionistas y de otras instituciones, incluidas NAFIN y Bancomext, de igual manera bancos internacionales y nacionales, que ahora dicen que no pasa nada, que están requetebién reservados y que están bien sólidos y “fuertotes”.

Finalmente, los clientes buenos, pagan buenas comisiones (banca electrónica, pagos en ventanilla, etc., etc.) que se generan a voluntad de las instituciones sin límite o control de las autoridades (CNBV, CONDUSEF). Así mismo pagan sus créditos con tasas anuales del CAT (costo anual total) del 20% (hipotecas) al 100% anual (tarjetas de crédito y personales), en tanto solo pagan por sus ahorros menores a 100 mil pesos algo así como el 0.01% o si son mayores a los 500 mil pesos por ahí del 1% o ya si son patrimoniales, por ahí del 5% máximo en el GAT (ganancia anual total). Por lo que el margen de ganancia permite utilidades a doble digito que los buenos clientes pagan sí o sí.

Los bajos rendimientos en el sector regulado, ha orientado a los inversionistas a buscar opciones o caer en sistemas piramidales con la ilusión de ganar altas tasa de interés, mínimo a niveles de doble digito y muy por arriba de inflación.

Así las experiencias recientes en Guadalajara, Chihuahua, Puebla, donde con habilidad generan que personan con encanto social y apariencia de éxito genere recomendaciones de boca en boca y grupales y se inviertan patrimonios con respaldo en Bienes raíces o minas de oro, la pirámide o sistema ponzi, funciona al principio la base de su éxito inmediato es la base activa, pero conforme esa liquidez de flujo se agota por la misma base y terminan por ser grandes fraudes que afectan a miles de personas.

En tanto la CNBV y la Condusef no hagan un trabajo solido en sectores que captan sin control adecuado o que promueven crecimiento de crédito expansivo, estamos solos, por lo tanto, mucho ojo, diría la abuelita.

Los casos antes mencionados, agregando FICREA, Coincidir, han provocado enojo y drama en miles de ahorradores e inversionistas ingenuos, Si una economía no crece más allá de 2% anual.

Como es posible que te garanticen rendimientos superiores al 20%, que tipo de portafolios financian, la mayoría créditos relacionados, que utilizan para verse exitosos, moviéndose y ostentando en el primer nivel de la sociedad en su localidad y gastando lo que no es de ellos. Los defraudados son de todo perfil, pensionados, profesionistas, amas de casa, todos con la ilusión de ganar más que en el banco.

Esta última semana Banco de México determino subir la tasa de referencia a 8.50% y la TIIE a 28 días ya se ubica en 8.7750%. En mi opinión, sin entrar en tecnicismos económicos, la tasa debió estar por debajo de esos niveles, no necesariamente es antinflacionario, el efecto será limitar consumo y que los negocios saquen a la venta activa sus inventarios rezagados, pero el asunto es que tiene efectos colaterales en lo referente al costo del dinero en crédito.

El incremento de inflación es más por efectos externos que locales, pero los ciclos afectan, ayer las papelerías ya estaban a reventar, los padres de familia buscaban las mejores opciones de precios para comprar los útiles solicitados, no hay que ser un gran economista para darse cuenta por ejemplo que la papelería y útiles escolares traen incrementos mayores al 30% en promedio. Así que subir la tasa de interés por Banco de México solo generara un evento más especulativo que de amortiguamiento a la inflación.

Tenemos que ser más austeros de manera objetiva, economizar con calidad, no caer en el juego de la oferta de lo que no necesitamos ahora, así sea la pantalla para ver el mundial.

Si vamos a invertir veamos que sea una inversión sólida y con seguro del IPAB, si vamos a ser inversionistas, conocer realmente a los accionistas, sus promotores y sus antecedentes, medir el riesgo con datos y números. Si no es así de plano mejor vayan al top de los 10 bancos más importantes, ahí cuando menos su capital está seguro.

Más vale colorado que descolorido.

Mario Sandoval Chávez | Twitter @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE