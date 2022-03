Corrupción al olvido

El contradictorio discurso del presidente AMLO genera dudas sobre su lucha en contra de la corrupción y del combate a la impunidad, simple y llanamente se limita a retórica y demagogia sin sustancia que usa para ocultar lo que verdaderamente pasa en su gobierno.

Porque, en lo que va de esta administración, ha logrado batear todas las denuncias de corrupción en contra de los suyos con una narrativa impecable, una que, eso sí, ningún otro presidente había tenido.

El conflicto entre su “hermano” el exconsejero Jurídico, Julio Scherer ,y el amigo y mentor de su hijo mayor José Ramón López Beltrán, el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, lo muestran de cuerpo entero.

Ambos son amigos y colaboradores cercanos de AMLO y, en un pleito que parece salir de su control, entre ellos se acusan de corrupción, amenazas y chantajes, donde se habla de millones de dólares en paraísos fiscales, empresas, despachos de abogados y consultores, de evidencias de conflicto de intereses y de utilización de sus cargos para hacer todas clase de fechorías.

Sin embargo, AMLO, dueño de su silencio ni habla, ni quiere que se toque ese tema, un conflicto que puede ser el Armagedón de su gobierno. En dos ocasiones alguien en la mañanera se atrevió a preguntar, pero la respuesta ha sido la misma:

Así pasa del tema, no hace apología como lo ha hecho durante todas sus mañaneras en contra de la corrupción de Peña Nieto, de Calderón o de Fox. Aquí simplemente calla como momia.

Pero este pleito va más allá y tal parece que el presidente ya se decantó en favor del fiscal general. En la mañanera de este miércoles, AMLO mostró su enojo en contra Julio Scherer, por la carta que publicó en la revista Proceso.

En su artículo Scherer denunció al fiscal general y a la exsecretaria de Gobernación de presuntos delitos de uso indebido del servicio público, abuso de poder, tráfico de influencias y omisión de responsabilidades, acusándolos de persecución en su contra.

Esto causó la molestia de AMLO quien le contestó fuerte a su exconsejero y aliado por más de 20 años:

“Entonces, en el caso de Proceso su planteamiento, que es respetable, es decir: ‘Somos periodistas’. Yo no acepto ese periodismo, no lo acepto, ¿por qué?, porque no tiene compromiso, porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto.”

AMLO