En 2001 surgió en Guadalajara una huelga de trabajadores en contra de la empresa hulera Euzkadi. Su demanda consistía en mejoras laborales y el pago de salarios caídos. Para 2004 habrían ganado la batalla. Eso al parecer, ya que durante los 15 años venideros su líder sindical Jesús Torres, habría hecho arreglos a título personal, violando flagrantemente los estatutos de la cooperativa para “favorecer” la situación económica del colectivo, cediendo prácticamente la mitad de los activos pertenecientes a la cooperativa a una sociedad que despojó a sus integrantes de más de 400 millones de dólares.

La historia es contada de manera distinta por Torres, pero los documentos muestran las inconsistencias en las que incurrió al beneficiar a una transnacional y dejar de lado el interés superior de la cooperativa. Las cuentas no le salen y por eso en una asamblea de Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC) decidieron expulsarlo.

Recientemente y derivado de la situación económica que atraviesan, una amplia mayoría de trabajadores votó para vender un terreno deportivo y así obtener ganancias que les permitan seguir con su lucha sindical. De 580 integrantes, han sido 500 quienes han recibido la parte que les corresponde de ese acuerdo. No obstante, Jesús Torres no cesa en los ataques al nuevo consejo de administración del que ya no es integrante ni beneficiario.

Lo que fue ejemplo de una victoria sindical en detrimento de una transnacional, se convirtió en el modus vivendi de un personaje que no solo vació las arcas de la cooperativa firmando acuerdos, que quisiéramos pensar, nisiquiera entendía, o quizá entendió muy bien para generar procesos legales que carecen de toda validez, porque los firmó sin tener el consenso de la base trabajadora.

El grande problema de este país y en enorme medida de líderes sindicales que se resisten a ser sustituidos en procesos democráticos, es no entender que son procesos cíclicos y que están obligados a rendir cuentas, no cuando les suceden en el cargo, sino durante sus funciones y Jesús Torres nunca lo hizo.

Hay que mencionar también que los hijos de trabajadores que formaron parte de la lucha sindical hace casi dos décadas, se han convertido en abogados del proceso y deciden participar de forma activa en la defensa de lo que les corresponde, a Torres lo tiene enfurecido. El asunto está en los tribunales y ya son más de 400 denuncias de trabajadores que van contra el ex líder sindical.

Los tiempos han cambiado y la rendición de cuentas en los sindicatos tiene que ser una realidad. Por lo pronto ese jueves habrá elecciones y seguramente se ratificará a la actual administración de la cooperativa. Hay una molestia mayoritaria ante quien usó una lucha legítima y que hasta hoy, se resiste a dejar el poder. Aún existen muchos Jesús Torres en México y lo que sucede al interior de los sindicatos tiene que ser analizado con lupa y motivo de la reflexión social.