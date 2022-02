IRREVERENTE

Les platico: El título de este artículo resume la historia de un exitoso empresario regiomontano que ha afrontado a la vida, “contra viento y marea”, y así se llamará la segunda de las conferencias que dictará en la Universidad de Navarra, el próximo viernes 18 de este mes, en el campus San Sebastián de esa prestigiada institución española.

Un día antes disertará en el campus de Pamplona con la conferencia “Emprendimiento, empresas y cooperación con los derechos humanos”.

Atenderá así la invitación que vinieron a hacerle a su terruño en Monterrey, las máximas autoridades de dicha Universidad.

Este será uno de los muchos reconocimientos que ha recibido por su visión como empresario, que lo ha llevado a desarrollar negocios en buena parte del mundo.

Orgullosamente, el cuartel general de sus empresas globales está en Monterrey y es uno de los más grandes jugadores mundiales en el disputado campo de las tecnologías de fibra óptica.

En su historia se ha rozado con los más importantes jerarcas de la industria en México y muchos otros países y está considerado como un símbolo de lo que se puede lograr en base a tenacidad, esfuerzo y visión humanista de logro.

Humanista, sí, porque igualmente es reconocido como uno de los más importantes mecenas del arte, la cultura y la educación.

Incluso, uno de los edificios de enseñanza más grandes del Conalep NL, lleva su nombre, institución a la cual dona sistemáticamente becas a los mejores estudiantes.

“Las cuatro estaciones”

En su casa de San Pedro Garza García acondicionó hace varios años una especie de auditorio al que llamó “Las Cuatro Estaciones”.

Por su propia cuenta lo equipó con la más avanzada tecnología en materia de salas de concierto, y con facilidades de categoría mundial que ya quisieran muchos foros públicos. Sí públicos, porque el de él es totalmente privado.

En ese lugar, que ha ofrecido a familiares, amigos, conocidos e incluso a las autoridades, se han presentado desde acreditados solistas de música clásica, hasta orquestas sinfónicas completas, pasando por conferencistas y artistas de talla mundial.

Son famosas las exposiciones de obras de arte que ha organizado en ese lugar, de artistas que donan a instituciones de beneficencia el producto de la venta de pinturas, esculturas y otras manifestaciones artísticas.

Nunca desde que “Las Cuatro Estaciones” fueron abiertas a sus invitados, ha cobrado un solo centavo por asistir a eventos artísticos y culturales que ni las mismas autoridades de NL y de SPGG han sido capaces de organizar.

Es más, ni publicidad les ha hecho, porque las invitaciones son entregadas personalizadas a quienes hemos tenido la fortuna de asistir a sus eventos.

El mismo alcalde sampetrino Miguel Treviño ha estado ahí en diversas ocasiones, la última de ellas durante su campaña reeleccionista, cuando solicitó a este empresario el lugar para reunirse con quien era su contrincante en la contienda, Salvador Benítez.

Una vez, la jefa de cultura del municipio de SPGG, Martha Sañudo, lo entrevistó en “Las Cuatro Estaciones” sobre su trayectoria empresarial y de mecenazgo educativo y cultural.

Clausura

Pues a este empresario de rango mundial, el 13 de septiembre del 2021, el alcalde Miguel Treviño le mandó clausurar ese salón, atendiendo la queja de una de esas vecinas que en todo están menos en donde deben, y que resultó ser hermana del diputado local panista Antonio Elosúa González.

Haciendo alarde de sus influencias con el alcalde, Mónica Elosúa González cerró -y así está hasta ahora- un espacio que cumplía con los fines altruistas citados aquí arriba y que -insisto- ni la misma autoridad de SPGG es capaz de realizar.

Primer toro de la tarde: “pausa”

Ahora que este empresario se va a España a dictar sus conferencias, le va a tocar lidiar con la reacción de los españoles ante la postura adoptada por el presidente López Obrador, sobre su idea de poner en pausa el tema de la relación de negocios e inversiones entre ambos países.

La postura presidencial ha experimentado diversos cambios desde su advertencia a Iberdrola y otras empresas hispanas para que por favor tengan la amabilidad de dejar de venir a robarse los tesoros de conquista en México.

Pero sigue existiendo en España un sentimiento de extrañeza -en el mejor de los casos- sobre semejante posición del gobierno de la 4T.

Tendré la oportunidad de reseñar desde Pamplona y San Sebastián las conferencias de este empresario y desde allá les daré cuenta de su faena en tierras de los conquistadores españoles. ¡Olé con el segundo de la tarde!

Segundo toro: “Tibio”

El segundo burel que estará lidiando en su periplo por España lleva por nombre “TIBIO”, en honor al incidente que en seguida les narro: ¡Olé! otra vez:

En su resolución de un segundo amparo ganado por un ciudadano contra el municipio de San Pedro Garza García, la magistrada del 2º Juzgado Distrito en materia Administrativa, Claudia Elena de Mendoza Godínez, adscrita a NL, dictaminó lo siguiente.

Copiaré en seguida el texto en lenguaje legal. Entre paréntesis y al final de las comillas me permito traducirlo al español. ¡Olé!

“… si se destacó que el quejoso (el sampetrino que demandó al Municipio) daba un uso diverso (distinto) al habitacional, deberá establecer la responsable (la administración del alcalde Miguel Treviño), qué uso era éste y en qué consistía y procurar resguardar aquello que daba al predio del quejoso el uso diverso (distinto), es decir, si la responsable (Miguel Treviño) ESTIMA que se daba un uso comercial, podrán continuar bajo la medida impuesta (sellos de clausura), así como cualquier implemento que se determine contribuye para que el quejoso dé un uso diverso al habitacional”.

Al español o castellano esto significa que la jueza está dejando al arbitrio del presunto responsable -el municipio de SPGG- la decisión de si procede o no retirar los sellos de clausura que doce inspectores y un actuario asistidos por un dron, colocaron en la casa del sampetrino al que en el expediente 2500/2021 se le nombra como “quejoso”.

Con todo respeto, Su Señoría…

…Creo que entre sus atribuciones está “estimar” o decidir quién de las dos partes en conflicto tiene razón en sus argumentaciones legales y pruebas presentadas.

¿Dónde se ha visto que un juzgador otorgue a una de las dos partes en controversia, la facultad de “estimar” si es correcto o no -en este caso- haber colocado sellos de clausura en una unidad habitacional, con el pretexto NO PROBADO de que una parte de ella operaba con fines comerciales?

La tarea del juez es juzgar, su señoría, porque si en su resolutivo le da a la parte presuntamente responsable la facultad de retirar o no los sellos de clausura, en base a su propia “estimación”, pues ya valimos madre y por eso es vox pópuli que las leyes en México son letra muerta.

Yo creo, su señoría, que ya tuvo tiempo suficiente desde octubre pasado, para analizar las pruebas presentadas por ambas partes y dictar una resolución.

No en balde el “quejoso” ya le ganó dos suspensiones provisionales y definitivas al “responsable”, para que sean retirados de su casa habitación los sellos de clausura.

Si me lo permite, déjeme echarle una mano

1.- Tengo en mi poder el acta levantada por el actuario que colocó los sellos de clausura, donde indica claramente que el acto se llevó a cabo en una sola unidad habitacional.

Pero los abogados del “presunto responsable” se defienden para no quitar los sellos, arguyendo que éstos fueron colocados NO EN LA CASA, sino en UNA PARTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL, reconociendo abiertamente que por sus pistolas están definiendo lo que es “comercial” y lo que es “habitacional”.

El “presunto responsable” le dice al “quejoso”: yo no tengo que cumplir con el retiro de los sellos porque no te tengo clausurada tu casa sino solo el área comercial. Pero el parte del perito señala algo completamente diferente, que la clausura se realizó en una casa, sino en un área de uso comercial sin permiso para ello.

Yo que el quejoso me ahorraba una parte de la lana de los honorarios de los abogados, porque el mismo “presunto responsable” se está contradiciendo en su argumentación para no quitar los sellos. ¿O no?

2.- Para acreditar que su dicho fuere cierto, su señoría, el “presunto responsable” tendría que demostrar que en esa casa hay taquilla y que se cobra por entrar a la parte que fue clausurada.

Es más, en su resolutivo del primer amparo, usted instó y conminó al demandado a que demostrara fehacientemente el uso comercial del área clausurada, mediante pruebas de la existencia de taquilla y que quienes asistían a esa parte de la casa, pagaban por ello.

Miguel Treviño y su equipo legal no demostraron tal cosa, motivo suficiente para que se ordenara el retiro de los sellos, partiendo de la forma en que se dictaminó la suspensión definitiva de Amparo en favor del “quejoso”.

3.- El “quejoso” hizo ver a las huestes de Miguel como ingenuos novatos, cuando se presentó a pagar el impuesto predial de su propiedad, y ¿qué cree, Su Señoría?, los empleados de Tesorería le aceptaron el pago por una sola unidad habitacional NO COMERCIAL.

Y este otro agravante: si fuere cierto el argumento que están esgrimiendo para no quitar los sellos de clausura (que no se clausuró una casa, sino solo el área que según ellos opera con el giro comercial), cuando el “quejoso” pagó el predial le hubieran exigido que pagara también el correspondiente al supuesto espacio comercial. Pero no fue así.

Este es un reconocimiento tácito de que la clausura tuvo efecto sobre una sola unidad habitacional y por eso el afectado está pidiéndole, Su Señoría, que juzgue usted, no que le deje al “presunto responsable” que “ESTIME” si procede o no el retiro de los sellos de clausura.

Muchos fierros en la lumbre

Miguel Treviño y su secretario de “Ordenamiento Urbano”, Javier de la Fuente, están muy enojados por la demanda interpuesta contra ellos por e “quejoso” de este caso.

Traen demandas pendientes por parte de los abogados que representan a las familias que fueron lanzadas a la calle de sus propiedades en la avenida Vasconcelos.

Otras interpuestas por miles de sampetrinos que se oponen a cambios de uso de suelo para repoblar a SPGG.

Muchos más se oponen a la ciclovía, lo mismo que al uso comercial que Miguel quiere enjaretarles a zonas habitacionales.

Trae a miles de sampetrinos bien encabronados por las concesiones de parques a saltimabquis y organizadores de ferias de rancho.

Ellos buscan asirse a lo más delgado para justificar lo injustificable, en el caso del “quejoso” que los trae en jaque.

Antecedentes

El 26 de marzo del 2020, la misma jueza fue denunciada por negarse a ordenar el retiro de sellos de clausura que fueron impuestos por el municipio de SPGG, en el edificio Ysabela, en la Loma Larga.

Fue la cuarta vez que la magistrada se negó a emitir tal laudo, tras haber ganado la parte “quejosa” mediante las pruebas presentadas en ese juicio.

La administración de Miguel Treviño a su vez fue demandada también, en este caso por desacato a la resolución de la justicia federal.

¿Y La Milarca de Mauricio, está pintada o qué?

Ahora, un mensaje para Miguel Treviño: ¿por qué no has aplicado la misma vara a Mauricio Fernández, quien en su casa de La Milarca ha organizado ruidosos conciertos con Paloma San Basilio y otras figuras del mundo del espectáculo.

Ah, creo saber la respuesta, es que no tiene taquilla ni ha cobrado por esos conciertos.

Eso está bien, pero, a ver, ¿por qué no le mandaste poner los sellos de clausura al salón donde se han presentado semejantes personalidades? Es pregunta, conste.